Cây nghe tên giống nội tạng, toàn thân là “mỏ vàng”, hái bán đếm tiền mỏi tay

Cây dại mọc đầy ven suối hóa “cây vàng”

Ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta, có một loài thực vật mang tên “lá diễn”, hay còn gọi là rau gan heo. Đây là loại cây ưa ẩm và ưa bóng, bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng ở ven rừng núi đá vôi ẩm, gần bờ suối, cạnh các nguồn nước. Ngoài ra, chúng cũng được trồng ở dưới tán các cây ăn quả.

Phần lớn lá diễn mọc dại, không cần tốn công chăm sóc và có thể cho thu hái quanh năm. Toàn cây đều có giá trị sử dụng để nấu canh hoặc dùng làm thuốc.

Trong Đông y, lá diễn có tính mát, vị ngọt nhạt, có công dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, làm mát máu, tiêu viêm, v.v. Trong dân gian thường dùng lá diễn để điều trị nhiều chứng bệnh như cảm mạo, sốt cao, viêm ruột, viêm phổi nhẹ, viêm kết mạc, viêm gan cấp...

Ngoài ra, lá diễn cũng là loại rau quen thuộc, có thể nấu với thịt làm món canh thơm ngon, bổ dưỡng. Không chỉ mang hương vị hấp dẫn, lá diễn còn rất giàu dinh dưỡng như protein, các loại vitamin, carotene, axit amin và nhiều thành phần khác. Những dưỡng chất này rất quan trọng đối với sức khỏe con người, giúp tăng cường miễn dịch và cải thiện sức đề kháng.

Tại Trung Quốc, người ta còn hái lá diễn phơi khô để pha thành trà uống hàng ngày. Loại trà này được cho là có tác dụng thanh lọc độc tố gan, hạ nhiệt trong gan, mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe của gan. Giá trị của lá diễn cùng ngày càng được quan tâm hơn tại thị trường nước này với giá bán khoảng 14 - 36 NDT (50.000 - 129.000đ)/kg.

Tuy nhiên, do khai thác quá mức lá diễn trong tự nhiên cùng với nguyên do từ biến đổi khí hậu, số lượng lá diễn trong tự nhiên tại xứ Trung đang dần suy giảm. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, nhiều vùng đã bắt đầu thử nghiệm trồng lá diễn. Cây nhìn chung khá dễ trồng, không kén môi trường, khả năng thích nghi cao và sinh trưởng dễ dàng.