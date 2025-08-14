Ái nữ nhà bầu Thụy trở thành Chủ tịch trẻ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam

Ninh Bình FC là một trong hai cái tên mới góp mặt tại V-League, mùa giải 2025-2026. Ngày 13/8, CLB Ninh Bình FC, tiền thân là Câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình tổ chức lễ xuất quân cho mùa giải mới 2025/26, trong đó, sự xuất hiện của nữ Chủ tịch Nguyễn Ngọc Mỹ Anh trở thành tâm điểm.

Theo tìm hiểu, bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, sinh năm 2001, là ái nữ của đại gia Nguyễn Đức Thụy – Chủ tịch Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank). Nữ chủ tịch gen Z từng sang Mỹ sinh sống và học tập từ năm 2013.

Theo đó, bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh đã vượt qua ông Đỗ Vinh Quang, sinh năm 1995, là thiếu gia nhà bầu Hiển, người đang giữ vị trí là Chủ tịch của CLB Hà Nội FC để trở thành nữ Chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Ái nữ nhà bầu Thụy trở thành nữ Chủ tịch của CLB Ninh Bình FC

CLB Ninh Bình FC có tiền thân là Câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình và chịu sự quản lý của Công ty cổ phần đầu tư thể thao Phù Đổng, doanh nghiệp được thành lập tháng 11/2015, với vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Thời điểm thành lập, ông Phạm Duy Vinh, sinh năm 1978, giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 5/2021, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng mạnh từ 5 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Và ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất, vào đầu tháng 8/2025, ông Vũ Phát Đạt, sinh năm 2000, thay thế ông Phạm Duy Vinh giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Trước khi xuất hiện với tư cách là nữ Chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, vào tháng 12/2021, ái nữ nhà bầu Thụy đã gây bất ngờ lớn với giới đầu tư khi được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Thaispace với quy mô vốn điều lệ ở mức 26.688 tỉ đồng.

Ngành nghề hoạt động chính của công ty này đăng ký gồm kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không, xây dựng và kinh doanh trạm vũ trụ không gian, vệ tinh tại Việt Nam và thế giới, kinh doanh dịch vụ viễn thông không dây, kinh doanh hoạt động truyền dẫn kỹ thuật số, hoạt động ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và kinh doanh vận tải lên vũ trụ.

Trong đó, ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) trực tiếp đứng tên cho số cổ phần có giá trị theo mệnh giá lên tới 20.016 tỉ đồng, chiếm 75% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Xuân Thái và bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh - hai người con lớn của ‘bầu’ Thụy mỗi người góp 2.668,8 tỉ đồng, tương đương 10% vốn góp mỗi người. Số cổ phần còn lại do Thaiholdings nắm giữ.

Tuy nhiên, đến tháng 2/2022, bà Mỹ Anh rời vị trí Tổng giám đốc của doanh nghiệp này. Ông Trịnh Văn Thiệm được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng giám đốc do ái nữ nhà bầu Thụy để lại.

Đến tháng 5/2022, Thaispace chuyển sang mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn, đồng thời giảm vốn điều lệ xuống chỉ còn 2.275 tỉ đồng. Ở thời điểm này, cơ cấu sở hữu của Thaispace bao gồm: Thaiholdings (nắm giữ 16,98% vốn điều lệ) và ông Nguyễn Đức Thụy (sở hữu 83,02% vốn điều lệ).

Tới tháng 6/2022, Thaispace đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Bãi Thơm – Phú Quốc (Bãi Thơm – Phú Quốc). Ở lần thay đổi này, bầu Thụy đã chuyển nhượng phần vốn góp trong pháp nhân này cho 2 thể nhân, là bà Phạm Thu Hằng và ông Nguyễn Chí Kiên.

Đến tháng 10/2022, Thaiholdings hoàn tất triệt thoái vốn tại Bãi Thơm – Phú Quốc cho ông Trịnh Văn Thiệm, cựu Chủ tịch HĐQT Thaigroup. Ông Trịnh Văn Thiệm cũng đang giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.