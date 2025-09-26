Nếu Elon Musk chia hết cổ phiếu Tesla cho người Mỹ, mỗi người sẽ nhận được bao nhiêu tiền?

Theo ước tính của TipRanks, tính đến ngày 19/9/2025, Elon Musk sở hữu 506,794,076 cổ phiếu Tesla, tương đương 15,71% công ty. Với mức giá chốt phiên của cổ phiếu Tesla là 426,07 USD/cổ phiếu, số cổ phần này có giá trị xấp xỉ 216 tỷ USD.

Con số này chiếm khoảng 45% tổng tài sản ròng 480,2 tỷ USD của Musk, theo Forbes. Dù có tặng hết số cổ phiếu Tesla cho người dân Mỹ, Musk vẫn còn khối tài sản khoảng 216 tỷ USD – đủ để ông tiếp tục đứng trong top 5 người giàu nhất hành tinh.

Nếu chia đều cổ phiếu Tesla, mỗi người Mỹ sẽ nhận được bao nhiêu?

Theo số liệu dân số Mỹ năm 2024 của Cục Thống kê Dân số Mỹ (341,2 triệu người), nếu Musk phân bổ đều toàn bộ 216 tỷ USD cổ phần Tesla, mỗi công dân sẽ nhận được 633,06 USD.

Khoản tiền này tuy nhỏ so với khối tài sản khổng lồ của Musk, nhưng cũng đủ để mang lại một chút dễ chịu cho ví tiền của mỗi người Mỹ. Số tiền 633 USD có thể trang trải gần trọn vẹn một tháng chi phí sinh hoạt cơ bản.

Người Mỹ có thể làm gì với 633 USD từ Elon Musk?

Theo nghiên cứu của This Old House, một hộ gia đình Mỹ trung bình chi khoảng 590 USD mỗi tháng cho các hóa đơn điện, nước, gas, internet, truyền hình và điện thoại. Với số tiền 633 USD, mỗi người hoàn toàn có thể thanh toán trọn gói hóa đơn này.

Sau khi trả xong, vẫn còn khoảng 43 USD dư ra – đủ để tự thưởng cho mình một bữa tối bên ngoài. Tất nhiên, kịch bản Elon Musk chia hết cổ phần Tesla chỉ mang tính giả định, nhưng nó cho thấy sự chênh lệch giàu nghèo khổng lồ đang tồn tại trong xã hội Mỹ hiện nay.