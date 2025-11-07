Chủ trọ buồn rầu vì khách thuê nhà… ở quá sạch

Chủ trọ “bật khóc” khi khách trả nhà sạch bong như mới

Các chủ trọ thường phải đối mặt với tình trạng “"dở khóc dở cười" khi khách trả nhà thuê. Không ít người thường xuyên bắt gặp cảnh tượng bừa bộn, xuống cấp nghiêm trọng do thói quen sinh hoạt kém sạch sẽ của người thuê. Thậm chí, nhiều chủ trọ còn phải thuê dịch vụ dọn dẹp để sẵn sàng cho khách thuê tiếp theo.

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ khi khách thuê trả nhà sạch bong, sáng bóng, điển hình như trường hợp của một chủ trọ tên Jin ở Chiết Giang (Trung Quốc) mới đây.

Ảnh: Jimu News

Được biết, cô Jin đã cho thuê căn hộ trong hơn 5 năm. Và khi trả nhà, người thuê nhà thậm chí không để lại một vết xước nào, căn nhà sạch đẹp như mới khiến cô Jin vô cùng xúc động.

Cô chủ nhà may mắn này thậm chí đã khóc khi nhận nhà. Cô bày tỏ rằng có cảm giác buồn như vừa thất tình, bởi mất đi một khách thuê có tâm như vậy.

Căn hộ này nằm ở Hoành Điếm, Kim Hoa. Sau khi sửa căn hộ vào năm 2019, thông qua công ty môi giới, cô Jin cho một phụ nữ trẻ thuê lại với giá 2.600 NDT (9,3 triệu đồng) mỗi tháng, thanh toán sáu tháng một lần.

Ngày 4/11, cô Jin nhận được thông báo từ người thuê nhà rằng họ sẽ chuyển đi. Khi cô đến kiểm tra căn hộ, cô thấy mọi ngóc ngách trong căn hộ đều sạch bong kin kít.

Ảnh: Jimu News

Cô Jin cho biết không gian bên trong căn hộ sáng bóng như gương, ngay cả nhà bếp cũng không bị ố vàng. Vị khách thuê đã đặt mua kính bảo vệ riêng cho từng món đồ nội thất, thậm chí tường cũng không có một vết xước nào.

Trong hơn 5 năm qua, cô Jin chỉ gặp người thuê nhà đúng hai lần và chưa bao giờ thúc giục người này về tiền thuê. Vị khách luôn chuyển tiền thuê nhà cho cô Jin trước nửa tháng so với kỳ hạn.

Hiện tại, cô Jin vẫn còn hụt hẫng khi mất đi một người thuê nhà tốt như vậy.

“Thật khó để tìm lại được một người tốt như cô ấy”, cô Jin bộc bạch.

Cô Wang - vị khách thuê nhà trong câu chuyện này cho biết, chủ nhà rất tốt với cô, thậm chí khi có người hỏi mua nhà, vị chủ nhà vẫn không bán vì biết cô vẫn đang sống ở đó. Và mặc dù cô Wang chuyển nhà đi sớm hơn so với thời hạn trên hợp đồng, chủ nhà không bắt buộc phải hoàn trả tiền thuê nhà nhưng họ vẫn trả lại cho cô nửa tháng tiền nhà.