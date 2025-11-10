Loạt ngân hàng tăng mạnh lãi suất tiết kiệm, mức lãi cao nhất là bao nhiêu?

Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất tiết kiệm

Trong bối cảnh thị trường vàng, chứng khoán liên tục chứng kiến biến động mạnh trong thời gian gần đây, nhiều ngân hàng đã đồng loạt tăng mạnh lãi tiết kiệm để hút tiền nhàn rỗi.

Trong đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tăng lãi suất huy động với mức tăng từ 0,1%-0,3%/năm các kỳ hạn tiền gửi dưới 12 tháng. Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ của Sacombank, lãi suất kỳ hạn 1 và 2 tháng tăng 0,2%/năm, kỳ hạn 3 đến 5 tháng tăng 0,1%/năm, kỳ hạn 6-8 tháng mới nhất tăng 0,2%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng tăng thêm 0,2%/năm.

Đối với lãi suất tiết kiệm tại quầy, Sacombank điều chỉnh tăng mạnh 0,3%/năm ở kỳ hạn 1-3 tháng, Lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 4-5 tháng tăng 0,2% và 0,1%/năm, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-8 tháng và 9-11 tháng tăng 0,3%/năm.

Trước đó, cuối tháng 10, Sacombank đã tăng lãi suất 0,2%/năm kỳ hạn 1 và 5 tháng tiết kiệm trực tuyến, tăng 0,3%/năm lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 3 tháng, tăng 0,5%/năm lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1, 2, 4 tháng. Đặc biệt, Sacombank tăng mạnh lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 5 tháng với mức tăng tới 0,7%/năm.

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) cũng công bố tăng lãi suất 0,15%/năm với kỳ hạn 1-5 tháng và 0,2%/năm với kỳ hạn 6 tháng, áp dụng cho cả tiền gửi tại quầy và tiền gửi trực tuyến.

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank) điều chỉnh tăng lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn. Mức tăng 0,1%/năm đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1-5 tháng và tăng 0,2%/năm với kỳ hạn từ 6-36 tháng.

Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi tiết kiệm ngay những ngày đầu tháng 11

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) cũng công bố tăng mạnh lãi suất huy động, đồng thời tặng lãi suất tới 1,2% cho khách hàng gửi tiền trong tháng 11 này.

Cụ thể, từ ngày 3-13/11, khách hàng gửi tiết kiệm tại BVBank có cơ hội nhận cộng thêm lãi suất đến 1,2%/năm, áp dụng với các kỳ hạn 1 tháng 4,7%/năm, 6 tháng 6,5%/năm và 12 tháng 6,8%/năm. Trong tháng 11/2025, lãi suất huy động tại quầy và trực tuyến đều được BVBank điều chỉnh tăng.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tăng lãi tiết kiệm từ 0,3%-0,5%/năm với các kỳ hạn từ 1 tháng đến 18 tháng. Theo đó, lãi suất ngân hàng trực tuyến kỳ hạn 1 tháng đến 3 tháng đồng loạt tăng thêm 0,4%/năm, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 4 và 5 tháng tăng mạnh 0,5%/năm. Đây cũng là mức tăng đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6-11 tháng, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng tăng 0,3%/năm, kỳ hạn 13-18 tháng tăng 0,4%/năm.

Ngân hàng SHB đồng loạt tăng lãi tiết kiệm trực tuyến ở nhiều kỳ hạn với mức tăng cao nhất lên đến 0,6%/năm. Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng tăng mạnh 0,6%/năm, kỳ hạn 3 tháng tăng 0,35%/năm, kỳ hạn 4-5 tháng tăng 0,45%/năm, kỳ hạn 6 tháng tăng 0,3%/năm, kỳ hạn 7 - 8 tháng tăng 0,4%/năm, kỳ hạn 9 - 11 tháng cũng tăng 0,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng tăng 0,1%/năm, kỳ hạn 15 - 24 tháng tăng thêm 0,1%/năm.

Lãi tiết kiệm cao nhất các kỳ hạn là bao nhiêu?

Với việc nhiều ngân hàng đồng loạt tăng lãi tiết kiệm từ cuối tháng 10 và đầu tháng 11, mặt bằng lãi tiết kiệm hiện tại đã nhỉnh hơn đáng kể so với thời gian trước.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 10, trung bình lãi suất kỳ hạn 3 tháng của nhóm ngân hàng thương mại tư nhân ở mức 4,1%. Trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của nhóm ngân hàng thương mại tư nhân tăng ở mức 5,34%, trong khi lãi suất của nhóm các ngân hàng thương mại quốc doanh giữ ổn định ở mức 4,7%. Theo đó, trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại tăng 15 điểm cơ bản so với đầu năm lên mức 5% vào cuối tháng 10.

Theo khảo sát, đến ngày 10/11, biểu lãi tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 1 tháng đang ở mức 4,4%/năm thuộc về Bắc Á Bank, đứng sau là VCBNEO và VIKKI Bank với mức lãi tiết kiệm 4,35%/năm.

Với khoản gửi tiền tiết kiệm lớn, lãi suất khách hàng nhận được cao hơn rất nhiều so với lãi niêm yết

Với kỳ hạn 3 tháng, biểu lãi tiết kiệm cao nhất đang được các ngân hàng niêm yết lên tới 4,55%/năm thuộc về các ngân hàng là Bắc Á, VIKKI Bank và VCBNEO, đứng sau là Eximbank và BVBank với mức lãi tiết kiệm 4,5%/năm.

Với kỳ hạn 6 tháng, phần lớn các ngân hàng đã nâng mức lãi tiết kiệm lên hơn 5%/năm. Trong đó, mức lãi tiết kiệm cao nhất kỳ hạn này là 5,9%/năm thuộc về ngân hàng VIKKI Bank và VCBNEO, đứng sau là Bắc Á Bank với mức lãi 5,8%/năm.

Ở kỳ hạn 9 tháng, biểu lãi tiết kiệm ngân hàng cao nhất lên mức 5,85%/năm thuộc về Bắc Á Bank, đứng ngay phía sau là VIKKI Bank với mức lãi 5,8%/năm.

Sau những lần điều chỉnh tăng lãi tiết kiệm thời gian gần đây, ở kỳ hạn 12 tháng biểu lãi ngân hàng đã tăng đáng kể so với đầu năm. Trong đó, hàng chục ngân hàng đưa ra mức lãi tiết kiệm từ 5,5%/năm trở lên ở kỳ hạn này. Mức lãi cao nhất thuộc về VIKKI Bank với 6,1%/năm, đứng sau là Bắc Á Bank với mức lãi 6%/năm.

Tại kỳ hạn 18 tháng, biểu lãi ngân hàng cao nhất đã lên mức 6,3%/năm thuộc về Bắc Á Bank, đứng sau là VIKKI Bank với mức 6,2%/năm và HDBank với mức lãi 6,1%/năm.

Ngoài ra, một số ngân hàng còn đưa ra biểu lãi tiết kiệm ưu đãi cho khách hàng gửi số tiền lớn từ vài tỷ đến vài chục tỷ. Theo đó, có nhà băng đưa ra mức lãi lên tới 7,15%/năm ở kỳ hạn 12 tháng cho số tiền từ 5 tỷ đồng trở lên. Với giáo viên/giảng viên/lực lượng vũ trang đang hoặc đã nghỉ hưu được ngân hàng cộng thêm ưu đãi lãi suất lên tới 7,5%/năm ở kỳ hạn 13 tháng.

Chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế MB Economic Insights 2025 mới đây, ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB cho rằng áp lực tỷ giá và mặt bằng lãi suất quốc tế cao là nguyên nhân khiến lãi suất trong nước tăng nhẹ thời gian qua.

Ông Phạm Như Ánh dự báo lãi suất trong năm 2026 có thể biến động theo chu kỳ. Đầu năm, khi thanh khoản hệ thống dồi dào hơn, lãi suất có thể giảm nhẹ; từ giữa đến cuối năm, nếu tỷ giá chịu sức ép hoặc điều kiện quốc tế kém thuận lợi, mặt bằng lãi suất có thể nhích lên. Mức điều chỉnh này, theo ông, sẽ không lớn và vẫn nằm trong vùng hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô.

Chứng khoán Vietcombank cũng dự báo dư địa giảm lãi suất huy động sẽ bị hạn chế trong thời gian tới; thay vào đó có xu hướng tăng nhẹ trở lại.