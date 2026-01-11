Nhà máy Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất, giao quyền điều hành cho Phó giám đốc

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long vừa công bố các nghị quyết của HĐQT công ty liên quan đến hoạt động sản xuất và quyền điều hành Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng. Các nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký 10/1.

Cụ thể, ngày 10/1, HĐQT Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) thống nhất thông qua chủ trương tạm dừng ngắn hạn hoạt động sản xuất tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng. Thời gian tạm dừng sản xuất dự kiến tối đa 14 ngày kể từ ngày 12/1/2026.

Việc kéo dài hoặc điều chỉnh thời gian tạm dừng sẽ căn cứ vào diễn biến thực tế và được báo cáo HĐQT xem xét, quyết định tiếp theo.

Halong Canfoco quyết định tạm dừng hoạt động sản xuất tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng.

Ngoài ra, HĐQT công ty này cũng giao ông Cao Nhật Huy - Phó giám đốc sản xuất thực hiện quyền điều hành tạm thời Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng.

Theo đó, ông Cao Nhật Huy được giao quyền điều hành các hoạt động vận hành hằng ngày của nhà máy trong phạm vi cần thiết, nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và tuân thủ quy định pháp luật.

Thời hạn giao quyền điều hành tạm thời kéo dài cho đến khi HĐQT có quyết định khác.

Ông Cao Nhật Huy phối hợp với Phòng Nhân sự chủ động xây dựng và triển khai phương án bố trí người lao động trong thời gian tạm dừng sản xuất, báo cáo định kỳ và kịp thời cho HĐQT về tình hình nhân sự, lao động trong suốt thời gian tạm dừng sản xuất.

Trong văn bản giải trình và công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Halong Canfoco giải thích nguyên nhân phát sinh sự kiện: Vào cùng ngày (10/1), công ty đã nhận được Thông báo giữ người số 449/CSKT-Đ2 do Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Hải Phòng ban hành, về việc tạm giữ ông Trương Sỹ Toàn - Tổng Giám đốc công ty.

“Ngoài nội dung nêu tại thông báo này, đến thời điểm thực hiện công bố thông tin và gửi văn bản giải trình, công ty không nhận được thêm bất kỳ thông tin hay kết luận chính thức nào khác từ cơ quan có thẩm quyền”, Halong Canfoco nói rõ.

Tuy nhiên, căn cứ thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra và xét thấy việc Tổng Giám đốc tạm vắng mặt trong thời gian phối hợp, làm việc với cơ quan chức năng có thể ảnh hưởng đến công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất tại nhà máy, HĐQT đã xem xét, thống nhất áp dụng các biện pháp tổ chức và quản trị nội bộ cần thiết. Các biện pháp này nhằm bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành được thực hiện thận trọng, phù hợp với tình hình thực tế.

Như VietNamNet đưa tin trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra mở rộng vụ việc sử dụng thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi làm đồ hộp tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Theo đó, các đối tượng đã thu gom, tập kết số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh và đưa về công ty để sản xuất thực phẩm đóng hộp, đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tổng khối lượng thịt lợn được tập kết trong kho lên tới 120 tấn. Qua kiểm nghiệm, số thịt này đều cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 10/1, Công an TP Hải Phòng đã bắt khẩn cấp ông Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Cùng ngày, công an bắt thêm ba người thuộc Phòng Quản lý chất lượng của công ty, gồm: bà Phạm Thị Thúy Lan, Phó Trưởng phòng; bà Bùi Thị Thoan, nhân viên phụ trách nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào; bà Lại Thị Thanh Hương, nhân viên bộ phận đầu vào. Những người này bị xác định có vai trò trong khâu kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất.

Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và mở rộng vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.