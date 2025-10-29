Vàng, chứng khoán lao dốc, ngân hàng tung chiêu hút tiền nhàn rỗi từ người dân

Vàng, chứng khoán cùng lao dốc

Sau khi lên kỷ lục 4.381 USD/ounce trong phiên 20/10, giá vàng thế giới đã liên tục giảm mạnh trong thời gian gần đây. Theo đó, chốt phiên giao dịch 27/10, giá vàng thế giới giao ngay giảm 130 USD xuống 3.980 USD một ounce. Đây là mức thấp nhất kể từ phiên 10/10. Mở cửa phiên sáng 28/10, giá hiện nhích lên 3.998 USD/ounce.

Cùng đà giảm mạnh của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng biến động mạnh. Trong phiên giao dịch ngày 21/10, giá miếng SJC giao dịch ở mức 151,5-152,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 149,6-151,8 triệu đồng/lượng.

Người dân đổ xô giao dịch mua bán vàng trong những ngày thị trường biến động mạnh - Ảnh: Hồng Cảnh

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch ngày 27/10, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 146,9-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương giảm 4,6 triệu đồng ở chiều mua vào và giảm 4,1 triệu đồng ở chiều bán ra. Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 145-147,5 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm 4,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 4,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trong khi đó, giá vàng các thương hiệu khác trên thị trường tự do thậm chí có thương hiệu đã giảm cả chục triệu đồng/lượng.

Cùng với biến động của thị trường vàng, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng liên tục chứng kiến những cú giảm mạnh trong những phiên giao dịch gần đây.

Theo đó, sau khi giảm 35,66 điểm trong phiên giao dịch ngày 17/10 với thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 42.079 tỷ đồng. VN-Index tiếp tục giảm tới 94,76 điểm trong phiên giao dịch 20/10, thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 53.294 tỷ đồng. Trong phiên giao dịch ngày 27/10, VN-Index tiếp tục chứng kiến mức giảm 30,64 điểm để đóng cửa ở mức 1.652,54 điểm, thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 30.705 tỷ đồng. Hiện chỉ số VN-Index đang trở về giai đoạn cuối tháng 9 vừa qua.

Nhà đầu tư lỗ nặng bởi đà giảm của thị trường chứng khoán thời gian gần đây

Đà giảm mạnh của chỉ số VN-Index trong những phiên giao dịch gần đây không chỉ thổi bay hàng chục tỷ USD vốn hóa thị trường. Những cú giảm liên tiếp còn khiến không ít nhà đầu tư thua lỗ nặng, thậm chí hiện tượng nhà đầu tư bị call margin đã diễn ra trên diện rộng ở nhiều công ty chứng khoán, nhiều nhóm ngành.

Trên các hội nhóm về đầu tư chứng khoán, nhiều nhà đầu tư thừa nhận đang lỗ cả chục phần trăm ở nhiều mã cổ phiếu nắm giữ. Thậm chí, nhiều nhà đầu tư buộc phải bán tháo cổ phiếu nắm giữ để cơ cấu lại danh mục trước những cú điều chỉnh sâu của thị trường.

Ngân hàng tung chiêu hút tiền nhàn rỗi của người dân

Trước những biến động mạnh của thị trường vàng, chứng khoán trong những phiên giao dịch gần đây, một số ngân hàng cũng “tung chiêu” nhằm hút tiền nhàn rỗi từ người dân. Theo đó, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tung ra chương trình 10 ngày tặng lãi tiết kiệm cho khách hàng với ưu đãi cộng thêm lên đến 1,5%/năm khi gửi tiết kiệm từ 27/10 đến hết ngày 5/11.

Lãi suất huy động cộng thêm được áp dụng cho các khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm mới từ 100 triệu đồng đối với Tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ và từ 1 tỷ đồng với Tiết kiệm Lộc Phát Thịnh Vượng.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm cộng thêm cho các kỳ hạn tiền gửi 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng và 18 tháng. Với chính sách này, lãi suất ngân hàng trực tuyến kỳ hạn 3 tháng trên ứng dụng LPBank sẽ đạt mức “đỉnh nóc kịch trần” 4,75%/năm. Lãi suất tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ tại quầy kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng là 6,1%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 6,2%/năm. Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng cũng cán mốc 6,2%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 18 tháng là 6,3%/năm.

Ngân hàng tung loạt chính sách ưu đãi nhằm hút tiền nhàn rỗi của người dân

Lãi suất tiết kiệm Lộc Phát Thịnh Vượng áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng là 6,3%/năm và kỳ hạn 18 tháng lên đến 6,4%/năm.

Ngoài LPBank, một loạt các ngân hàng thương mại mới đây cũng công bố chương trình ưu đãi tặng thêm lãi suất tiền gửi hoặc quà tặng cho khách hàng, trong đó có Vietcombank, VietinBank, Techcombank, GPBank, Vikki Bank, VietBank, SeABank...

Không chỉ tặng thêm lãi tiết kiệm cho khách hàng, từ đầu tháng 10 đến nay còn có 6 ngân hàng đã tăng lãi suất tiết kiệm gồm GPBank, NCB, Vikki Bank, Bac A Bank, VCBNeo và HDBank. Trong đó, Bac A Bank là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất lần thứ hai trong tháng.

Nhiều ngân hàng cũng duy trì biểu lãi suất đặc biệt cho số tiền gửi lớn. Trong đó, PVcomBank áp dụng lãi đặc biệt 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng khi gửi tiền tại quầy với số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng. HDBank áp dụng lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng.

Vikki Bank áp dụng lãi suất 7,5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 13 tháng trở lên, với số tiền tối thiểu 999 tỉ đồng; Bac A Bank đang áp dụng mức lãi suất cao nhất 6,3%/năm cho các kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng; 6,1%/năm với kỳ hạn 13–15 tháng và 6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng đối với khoản tiền gửi từ 1 tỉ đồng trở lên.

Lãi tiết kiệm đặc biệt được ngân hàng áp dụng cho số tiền gửi lớn lên tới 9%/năm

IVB áp dụng mức lãi suất 6,15% đối với kỳ hạn 36 tháng, điều kiện áp dụng cho khoản tiền gửi từ 1.500 tỉ đồng trở lên; ACB áp dụng mức lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ khi khách hàng có số dư tiền gửi từ 200 tỉ đồng trở lên.

Tại LPBank, với tiền gửi từ 300 tỉ đồng trở lên, lãi suất huy động áp dụng cho khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ là 6,5%/năm, lĩnh lãi hàng tháng 6,3%/năm và lĩnh lãi đầu kỳ là 6,07%/năm…

Lãi suất tiết kiệm, lãi suất cho vay có thể tăng trong quý 4

Trước việc nhiều ngân hàng đã tăng lãi suất huy động thời gian gần đây để hút tiền nhàn rỗi từ người dân, giới chuyên gia dự báo lãi tiết kiệm và lãi cho vay có thể tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm.

Trong báo cáo vĩ mô mới công bố, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho biết, tín dụng toàn hệ thống tính đến cuối tháng 9/2025 tăng trưởng 13,4% – mức tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ của nhiều năm trở lại đây. Trong khi đó, tăng trưởng huy động đạt 9,7%, tạo ra chênh lệch đáng kể so với mức tăng mạnh của tín dụng.

KBSV dự báo lãi tiết kiệm có thể được các ngân hàng điều chỉnh tăng trong những tháng cuối năm

Thậm chí một số ngân hàng đã ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng trên 20% trong 9 tháng đầu năm, điều này có thể tạo áp lực lên lãi suất huy động. Do đó, KBSV cho rằng lãi suất huy động có xu hướng tăng nhẹ, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tín dụng dự kiến tăng mạnh vào quý 4.

Cụ thể, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) có thể tăng lãi suất thêm 0,2-0,3 điểm % cho các kỳ hạn 6-12 tháng, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh sẽ duy trì lãi suất ổn định, mang tính chất định hướng chính sách là chủ yếu.

KBSV cũng nhận định mặt bằng lãi suất hiện nay nhiều khả năng đã chạm đáy, do: sức khỏe nền kinh tế cải thiện rõ rệt; lãi suất huy động bắt đầu tăng trở lại do nhu cầu vốn tăng cao vào cuối năm; biên độ lãi ròng của các ngân hàng đã suy giảm đáng kể. Vì vậy, nhóm phân tích dự báo, lãi suất cho vay có thể tăng nhẹ trong quý 4, nhưng vẫn đảm bảo không làm đảo chiều xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ.