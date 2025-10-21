Bất ngờ về lượng tiền người dân mang gửi ngân hàng lấy lãi

Theo số liệu được Ngân hàng Nhà nước công bố mới đây cho biết tính đến hết tháng 7/2025, lượng tiền gửi của dân cư tại hệ thống ngân hàng đạt trên 7,748 triệu tỷ, ghi nhận mức tăng gần 9,7% so với đầu năm.

Chỉ tính trong tháng gần nhất, lượng tiền nhàn rỗi khu vực dân cư mang gửi ngân hàng tăng thêm tới hơn 202.270 tỷ đồng. Tương đương mỗi ngày trong tháng 6/2025 có thêm tới hơn 9.400 tỷ đồng tiền nhàn rỗi của người dân gửi vào ngân hàng lấy lãi.

Lượng tiền nhàn rỗi người dân gửi ngân hàng lấy lãi tăng mạnh trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiết kiệm vẫn duy trì mức thấp dưới 6% trong suốt thời gian qua. Đồng thời, các kênh đầu tư khác như chứng khoán, vàng, bất động sản cũng trở nên sôi động. Thống kê cho thấy, tiền gửi của khối dân cư vẫn ghi nhận mức tăng mạnh nhất 5 năm, nếu so với tốc độ tăng của cùng kỳ các năm trước.

Lượng tiền nhàn rỗi người dân mang gửi tiết kiệm ngân hàng lấy lãi vẫn tăng mạnh dù lãi suất huy động duy trì thấp

Về phía tổ chức kinh tế, tiền gửi của nhóm này đạt 7,976 triệu tỷ đồng, giảm hơn 127.500 tỷ đồng so với cuối tháng trước, tương đương mức giảm 1,6%.

Từ đầu năm, tiền gửi của khối tổ chức tăng trưởng âm trong 5 tháng liên tiếp, hầu như đứng im kể từ tháng 5. Còn nếu so với đầu năm, lượng tiền gửi của các đơn vị này vẫn tăng hơn 4% trong khi cùng thời điểm này năm ngoái ghi nhận mức giảm hơn 1%.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, tính đến ngày 07/10/2025, lãi suất tiền gửi tiết kiệm từ 1-3 tháng được các ngân hàng duy trì trong khoảng 1,6-4,3%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng trong khoảng 2,9-5,45%/năm, kỳ hạn 12 tháng trong khoảng 3,7-5,6%/năm.

Trong quý IV/2025, các TCTD kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động vốn VND duy trì ổn định và huy động vốn toàn hệ thống tăng bình quân 3,8% và tăng 13,8% trong năm 2025. Kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng huy động vốn theo năm duy trì xu hướng tăng từ kỳ điều tra quý III/2024, tuy nhiên đến kỳ điều tra này đã có sự điều chỉnh giảm nhẹ nhưng vẫn cao hơn so với cùng kỳ các năm trước.

Theo kết quả khảo sát mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng dự báo tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng toàn hệ thống dự báo đạt 5,1% trong quý IV/2025 và 16,8% trong năm 2025.

Tuy nhiên, cũng có những tổ chức dự báo mạnh dạn mức tăng trưởng dư nợ tín dụng sẽ vượt kế hoạch, đạt 20% so với đầu năm trên cơ sở kỳ vọng rằng: Mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục đi ngang ở mức thấp hiện tại; Thị trường BĐS sôi động hơn khi nguồn cung tăng cường; Nhu cầu tín dụng tiêu dùng của nhóm bán lẻ hồi phục tích cực; Nỗ lực đẩy mạnh đầu tư công cũng như hỗ trợ tín dụng doanh nghiệp theo định hướng đề ra tại Nghị quyết 68.

Tính đến ngày 29/9, dư nợ tín dụng cho toàn hệ thống đạt 17,71 triệu tỷ đồng và tăng 13,4% so với cuối năm 2024. Đây là mức tăng trưởng tín dụng cao nhất kể từ năm 2020.