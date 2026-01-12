'Nên xem 2026 là thời điểm mua thay vì kỳ vọng lợi nhuận bùng nổ'

Thống kê của VnExpress cho thấy hầu hết kênh đầu tư phổ biến đều tăng trưởng mạnh trong năm 2025. Trong đó, bạc thỏi dẫn đầu với tốc độ tăng hơn 146%, theo sau là vàng miếng và nhẫn trơn, lần lượt đạt hơn 83% và hơn 79%. Chứng khoán với chỉ số đại diện VN-Index tích lũy gần 41%. Bất động sản với phân khúc đầu tư phổ biến là căn hộ, giá bán sơ cấp tại TP HCM và Hà Nội được nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường xác nhận tăng 20-30% trong năm qua.

So sánh hiệu suất các kênh đầu tư trong năm 2025. Ảnh: Tất Đạt

Khác với sự tăng trưởng đồng loạt kể trên, năm 2026 được các chuyên gia trong buổi tọa đàm hôm 10/1, do đơn vị tư vấn đầu tư và quản lý tài sản FIDT tổ chức, dự báo là một năm đầy thách thức và mang tính chất "bất định". Song với góc nhìn của những nhà hoạch định tài chính chuyên nghiệp, khó khăn không đồng nghĩa với việc rút lui. Ngược lại, họ cho rằng năm nay nên được xem là "vùng mua" chiến lược, giai đoạn để nhà đầu tư tái cơ cấu danh mục, tích lũy tài sản cho chu kỳ trung và dài hạn, thay vì kỳ vọng vào những cú bứt phá ngoạn mục như trước.

Đối với Việt Nam, Tổng giám đốc FIDT Ngô Thành Huấn chỉ ra rằng các động lực tăng trưởng cũ dựa trên bất động sản, nhân công giá rẻ và chính sách tiền tệ nới lỏng đang dần bị bào mòn. Năm 2026 sẽ là giai đoạn nền kinh tế phải chuyển mình sang những động cơ mới dựa trên đổi mới sáng tạo và đầu tư công cho hạ tầng.

Đây là một quá trình thay đổi cấu trúc không hề dễ dàng và cần thời gian để "khớp" các chi tiết. Vì vậy, thay vì kỳ vọng tăng trưởng nóng, ông nhận định 2026 là năm của sự "tái cân bằng". Nhà đầu tư cần ưu tiên tính thanh khoản và quản trị rủi ro để chuẩn bị cho một vị thế mới khi thị trường tìm thấy điểm cân bằng thích hợp.

Ông Ngô Thành Huấn, Tổng giám đốc FIDT. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Cụ thể về từng kênh đầu tư, ông Bùi Văn Huy, Phó tổng giám đốc FIDT, đưa ra phân tích trước tiên về kênh tiền gửi ngân hàng. FIDT nhận định mặt bằng lãi suất huy động và cho vay trong năm 2026 sẽ có xu hướng tăng nhẹ, dự báo khoảng 0,5-1%. Tuy nhiên, ông Huy nhấn mạnh sự khác biệt cốt lõi nằm ở chỗ, nếu đợt tăng lãi suất năm 2022 là "bị động" do áp lực tỷ giá và lạm phát toàn cầu, đợt tăng năm nay mang tính "chủ động" hơn.

Lãi suất tăng trong bối cảnh này là tín hiệu cho thấy nền kinh tế đang khỏe lên, cầu về vốn của doanh nghiệp và cá nhân đang phục hồi. Tiền gửi tiết kiệm trở nên hấp dẫn hơn so với giai đoạn lãi suất chạm đáy. Dù vậy, các chuyên gia khuyến nghị không nên giữ tỷ trọng tiền mặt quá cao vì lạm phát có xu hướng tăng sẽ làm bào mòn lãi suất thực. Tiền gửi nên được xem là "lớp đệm thanh khoản" để chờ đợi cơ hội giải ngân vào các tài sản có mức sinh lời cao hơn trong vùng mua 2026.

Lãi suất huy động được dự báo có thể tăng nhẹ trong năm nay. Ảnh: FIDT

Các chuyên gia cũng đưa ra nhận định về thị trường chứng khoán năm 2026. Đầu tư cổ phiếu được dự báo sẽ không còn "dễ ăn" như năm 2025. Ông Nguyễn Ngọc Anh Kiệt, Giám đốc kinh doanh VinaCapital, nhắc lại bài học "xanh vỏ, đỏ lòng", khi chỉ số VN-Index tăng mạnh nhưng phần lớn cổ phiếu lại giảm hoặc đứng yên. Với tình trạng dòng tiền phân hóa mạnh, việc đầu tư cần chú trọng quá trình chọn lọc, phân tích kỹ càng.

Ông Kiệt khuyến nghị nhà đầu tư nên tập trung vào các nhóm ngành hưởng lợi từ chính sách và sự phục hồi thực chất của kinh tế nội địa như ngân hàng, bán lẻ và bất động sản khu công nghiệp. Đây là những ngành có nền tảng cơ bản tốt và định giá vẫn còn ở mức hợp lý.

Thị trường chứng khoán còn một loại hình sản phẩm khác là trái phiếu. Sau những đau thương của năm 2022, ông Bùi Văn Huy tin rằng 2026 là thời điểm hợp lý để nhà đầu tư tìm hiểu trở lại kênh này. Lý do nằm ở sự thay đổi tích cực từ ba phía khung pháp lý mới, siết chặt trách nhiệm của nhà phát hành, chất lượng doanh nghiệp còn tồn tại sau "cơn bão" đều là những đơn vị có sức khỏe tài chính tương đối tốt và đội ngũ tư vấn đang dần chuẩn hóa theo hướng bảo vệ lợi ích khách hàng.

Tại vùng mua 2026, trái phiếu mang lại mức lợi suất hấp dẫn, khoảng 7-15% tùy khẩu vị rủi ro. Đây là mức cao hơn đáng kể so với tiền gửi tiết kiệm. Chuyên gia Ngô Thành Huấn bổ sung rằng nhà đầu tư nên ưu tiên các chứng chỉ quỹ trái phiếu để đảm bảo tính thanh khoản, giúp dễ dàng chuyển dịch trạng thái danh mục khi bối cảnh vĩ mô thay đổi.

Trong các kênh đầu tư phổ biến, bất động sản vẫn thường là lớp tài sản có giá trị lớn nhất. Năm vừa qua, thị trường căn hộ trung tâm đô thị vẫn tăng giá tốt và cho thấy sự phục hồi rõ nét, dần lan sang khu vực ven thành phố với nhu cầu ở thực. FIDT nhận định năm 2026 là "điểm rơi" của các bộ luật mới gồm Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản. Bộ ba luật mới giúp minh bạch hóa thị trường nhưng cũng làm tăng chi phí đầu vào.

Ông Ngô Thành Huấn khẳng định năm 2026 là "vùng mua" rõ rệt cho những người có tầm nhìn trên 5 năm. Tuy nhiên, dòng tiền sẽ không còn lan tỏa ra các vùng xa xôi như Bình Phước, Bảo Lộc hay Đăk Nông - những nơi giá đã bị đẩy lên quá cao so với giá trị kinh tế thực. Thay vào đó, vùng mua an toàn và bền vững nhất nằm ở căn hộ trung tâm có tính ở thực cao để khai thác dòng tiền cho thuê.

Ngoài ra, đất nền vùng ven tại các đô thị vệ tinh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Hải Phòng - nơi có hạ tầng giao thông kết nối thực tế và dòng vốn FDI đổ về - cũng là lựa chọn hợp lý. Song song đó, dòng tiền cũng đang tìm tới các bất động sản đại đô thị "tất cả trong một" (all in one) đáp ứng xu hướng sống xanh và tiện nghi.

Chuyên gia FIDT cũng khuyên nhà đầu tư có thể tận dụng đòn bẩy tài chính một cách cẩn trọng trong giai đoạn này cho các sản phẩm có khả năng bàn giao và tạo dòng tiền từ năm 2027-2028.

Trong danh mục đầu tư năm 2026, các chuyên gia cho rằng vàng vẫn giữ vai trò là "vịnh tránh bão" trong một năm đầy biến động vĩ mô và địa chính trị. Tuy nhiên, ông Bùi Văn Huy cảnh báo dư địa tăng trưởng mạnh mẽ như năm 2025 sẽ không còn nhiều.

Ông Ngô Thành Huấn cũng lưu ý, nếu vàng tiếp tục tăng nóng thêm 50%, đó sẽ là dấu hiệu cực kỳ tiêu cực cho các kênh tài sản rủi ro như chứng khoán và bất động sản. Vì vậy, vàng nên được xem là một công cụ bảo vệ tài chính và đa dạng hóa danh mục hơn là kênh kỳ vọng lợi nhuận đột biến trong năm 2026.

Triển vọng các lớp tài sản đầu tư năm 2026 trên thang điểm 10. Ảnh: FIDT

Tóm lại, 2026 không phải là năm để "đánh nhanh thắng nhanh". Với triển vọng vĩ mô có nhiều biến động, đây là giai đoạn để nhà đầu tư thực hiện chiến lược "phân bổ và tích lũy". Theo khuyến nghị chung từ các chuyên gia, từ khóa quan trọng nhất mà nhà đầu tư cần ghi nhớ khi bước vào năm 2026 là "thanh khoản".

Một danh mục lý tưởng trong vùng mua 2026 cần có sự đa dạng hóa giữa các lớp tài sản, ưu tiên những tài sản có giá trị thực và khả năng tạo ra dòng tiền bền vững. Nhà đầu tư được khuyên nên xem năm 2026 là một nhịp nghỉ cần thiết, một cơ hội để "săn" những tài sản tốt với giá hợp lý, nhằm xây dựng nền móng cho tài chính tương lai.