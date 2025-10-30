Mạnh tay tặng lãi tiết kiệm cho khách, ngân hàng chủ tịch Nguyễn Đức Thụy đang kinh doanh ra sao?

Mạnh tay cộng lãi tiết kiệm cho khách để hút tiền nhàn rỗi

Để hút tiền nhàn rỗi của người dân và cạnh tranh với các nhà băng khác, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) do đại gia Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) mới đây đã tung ra chương trình 10 ngày tặng lãi tiết kiệm cho khách hàng với ưu đãi cộng thêm lên đến 1,5%/năm khi gửi tiết kiệm từ 27/10 đến hết ngày 5/11.

Lãi suất huy động cộng thêm được áp dụng cho các khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm mới từ 100 triệu đồng đối với tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ và từ 1 tỷ đồng với Tiết kiệm Lộc Phát Thịnh Vượng.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm cộng thêm cho các kỳ hạn tiền gửi 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng và 18 tháng. Với chính sách này, lãi suất ngân hàng trực tuyến kỳ hạn 3 tháng trên ứng dụng LPBank sẽ đạt mức “đỉnh nóc kịch trần” 4,75%/năm.

LPBank do ông Thụy làm Chủ tịch mạnh tay cộng thêm lãi cho khách hàng gửi tiết kiệm

Lãi suất tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ tại quầy kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng là 6,1%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 6,2%/năm. Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng cũng cán mốc 6,2%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 18 tháng là 6,3%/năm.

Lãi suất tiết kiệm Lộc Phát Thịnh Vượng áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng là 6,3%/năm và kỳ hạn 18 tháng lên đến 6,4%/năm. Với ưu đãi này, LPBank đang là một trong những ngân hàng có biểu lãi tiết kiệm huy động cao nhất trong những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025.

Cùng với đó, LPBank cũng duy trì chính sách lãi đặc biệt cho khách hàng gửi số tiền lớn. Cụ thể với tiền gửi từ 300 tỉ đồng trở lên, lãi suất huy động áp dụng cho khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ là 6,5%/năm, lĩnh lãi hàng tháng 6,3%/năm và lĩnh lãi đầu kỳ là 6,07%/năm…

Ngân hàng ông Thụy làm chủ tịch kinh doanh ra sao?

Trước khi tung ra chính sách mạnh tay cộng lãi tiết kiệm cho người gửi tiền và trở thành một trong những ngân hàng có biểu lãi tiết kiệm cao nhất hệ thống, LPBank cũng đã ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý 3 và 9 tháng đầu năm.

Theo báo cáo tài chính quý 3 của LPBank, nhà băng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 3.448 tỷ đồng, tăng 15,3% so với quý 2 và tăng hơn 18,9% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 9 tháng đầu năm, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9.612 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024.

Động lực tăng trưởng của Ngân hàng đến từ hai trụ cột chính: thu nhập lãi thuần duy trì ổn định ở mức 11.253 tỷ đồng và thu nhập ngoài lãi đóng góp 3.671 tỷ đồng. Riêng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đã chiếm 2.533 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu trong 9 tháng đầu năm được kiểm soát ở mức 1,78%, thấp hơn so với cùng kỳ. Nền tảng tín dụng vững chắc này cho phép Ngân hàng tối ưu hóa bộ đệm dự phòng, với tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) được duy trì ở mức an toàn 76,33%.

Tính đến ngày 30/09/2025, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 539.149 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ và tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng 4 năm. Về hoạt động kinh doanh cốt lõi, dư nợ tín dụng của LPBank đạt 387.898 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 17% so với đầu năm 2025. Song song với đó, huy động vốn cũng gia tăng để đáp ứng nhu cầu mở rộng tín dụng, đạt 389.638 tỷ đồng, tăng 15% kể từ đầu năm.