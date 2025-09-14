Kinh tế 24h: Nhóm 'cá mập' dẫn dắt thị trường chứng khoán

Nhóm 'cá mập' dẫn dắt thị trường chứng khoán

Nhà đầu tư tổ chức nội địa, được ví như "cá mập", đang dẫn dắt thị trường chứng khoán Việt Nam với vai trò ngày càng lớn. Theo báo cáo chiến lược của Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN), dựa trên dữ liệu FiinPro, tỷ trọng thanh khoản từ nhóm này tăng vọt từ 6-10% (2023-2024) lên 40-50% trong 4 tháng gần đây, chiếm một nửa giá trị giao dịch bình quân.

Nhóm tổ chức bao gồm ngân hàng thương mại, công ty tài chính, bảo hiểm, chứng khoán và quỹ đầu tư, sở hữu vốn lớn, vận hành bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm. Ông Đinh Minh Trí (Giám đốc Phân tích MASVN) cho biết, đà mua ròng mạnh từ họ đã đẩy VN-Index từ 1.300 điểm (tháng 6) lên 1.700 điểm (tháng 9), bù đắp bán ròng hơn 3 tỷ USD từ khối ngoại. Lực mua tập trung vào bluechip, giúp VN30 tăng vượt trội, đặc biệt với kỳ vọng nâng hạng thị trường sắp tới.

Ông Bùi Văn Huy (Giám đốc FIDT) bổ sung: Tổ chức giao dịch kỷ lục trên 15.000 tỷ đồng/phiên, mua ròng hơn 20.000 tỷ đồng quý III, duy trì tăng trưởng ổn định 5-7%/quý dù cá nhân cân bằng. Dòng vốn ưu tiên ngân hàng (ROE 18-20%, tăng trưởng tín dụng khả quan) và bất động sản (quỹ đất lớn, hưởng lợi đầu tư công), tránh đầu cơ thanh khoản thấp.

Lý do: GDP tăng 6,5%, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết lên 15-18%, lãi suất thấp. So với giai đoạn 2021-2022 (dẫn dắt bởi cá nhân FOMO, P/E >20 lần, biến động mạnh), nay thị trường ổn định hơn, P/E VN-Index 14-15 lần, điều chỉnh kỹ thuật thay vì bán tháo. Quỹ mở như DCDS (Dragon Capital) tăng 60,7%, BVFED (Bảo Việt) 58,7%, MAGEF (Mirae Asset) 55%, VOEF (VinaCapital) 53,1% sau 4 tháng.

Sự tham gia của "cá mập" cải thiện thanh khoản, giảm biến động, tạo dòng chảy bền vững dựa trên cơ bản. Cá nhân cần thích nghi, theo dõi tín hiệu ETF/quỹ để tận dụng đà tăng, thay vì đầu cơ tin đồn.

Dự kiến có hợp đồng tương lai VN100 từ tháng 10

Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam sắp đón sản phẩm mới: Hợp đồng tương lai trên chỉ số VN100 (HĐTL VN100), dự kiến giao dịch từ tháng 10/2025, phá thế độc quyền của HĐTL VN30 sau 8 năm vận hành. Đây là sản phẩm thứ hai dựa trên chỉ số cổ phiếu, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) phê duyệt, nhằm đa dạng hóa lựa chọn đầu tư, phù hợp lộ trình phát triển thị trường đến 2025 theo Chiến lược đến 2030.

VN100 gồm toàn bộ 30 cổ phiếu VN30 và 70 mã hàng đầu VNMidcap (vốn hóa trung bình), đại diện >95% VNAllshare trên HoSE. Chỉ số này có thanh khoản tốt, tăng trưởng ổn định, ít bị chi phối (top 10 cổ phiếu chỉ chiếm 47,62%), khắc phục hạn chế của VN30 như tập trung tài chính-bất động sản và tính đại diện thấp.

Sản phẩm được thiết kế tương tự VN30 để dễ tiếp cận: Quy mô 100.000 đồng/điểm chỉ số; giao dịch khớp lệnh/thỏa thuận; tháng đáo hạn: hiện tại, kế tiếp và cuối quý; thời gian: mở sớm 15 phút, đóng cùng cơ sở; bước giá 0,1 điểm; biên độ ±7%; giới hạn 500 hợp đồng/lệnh; ngày cuối: thứ Năm tuần 3 tháng.

HNX và VSDC đã thử nghiệm thành công với thành viên thị trường và ngân hàng thanh toán từ 2024, đảm bảo sẵn sàng ra mắt. Đại diện SSC nhấn mạnh: Việc mở rộng sản phẩm trên chỉ số lớn hơn cần thiết, hỗ trợ quản lý rủi ro, thu hút vốn ngoại, đặc biệt khi FTSE Russell công bố nâng hạng tháng 10/2025. Sản phẩm hứa hẹn tăng thanh khoản cơ sở, thúc đẩy minh bạch và ổn định thị trường.

BYD, Tesla có thể chịu ảnh hưởng nặng nề khi Mexico áp thuế ôtô 50%

Ngày 10/9/2025, Mexico công bố kế hoạch tăng thuế nhập khẩu ôtô lên đến 50% đối với các quốc gia chưa ký FTA, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Nga, nhằm bảo vệ việc làm trong nước. Đề xuất này chủ yếu ảnh hưởng đến xe điện (EV) sản xuất tại Trung Quốc, khiến BYD và Tesla chịu thiệt hại nặng nề nhất, theo các chuyên gia.

Mexico là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ôtô Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm, với 38.500 chiếc (tăng 24%), dẫn đầu bởi BYD. Hãng này bán 40.000 xe tại Mexico năm 2024 (gần 50% doanh số EV), và tháng 8/2025 tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thuế mới có thể kìm hãm đà tăng trưởng, buộc BYD phải điều chỉnh giá cạnh tranh dựa trên chi phí lao động thấp và trợ cấp chính phủ Trung Quốc.

Tesla, nhập toàn bộ Model 3 và Model Y từ nhà máy Thượng Hải, cũng bị ảnh hưởng nặng. Dự án nhà máy lớn nhất thế giới tại Mexico bị đình trệ từ năm ngoái do lãi suất cao và kinh tế suy yếu, có thể tạo 6.000 việc làm. Tesla có thể dự trữ xe để xoay xở nhập từ các nhà máy khác.

Cả hai hãng đều hủy kế hoạch xây dựng nhà máy tại Mexico: BYD bỏ dự án đầu 2025 do phản đối từ chính quyền Mexico, lo ngại chọc giận Tổng thống Trump và bất định thương mại; Tesla dừng do yếu tố kinh tế. Ngược lại, "Big Three" Mỹ (GM, Ford, Stellantis) được miễn thuế nhờ sắc lệnh 2003, cho phép nhập xe từ nước không FTA nếu có nhà máy tại Mexico.

Trung Quốc kêu gọi Mexico "nghĩ kỹ", cảnh báo ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh. Flavio Volpe (Hiệp hội linh kiện ôtô Canada) cho rằng động thái này sẽ được Trump đánh giá tích cực, giúp hãng Mỹ cạnh tranh dễ hơn tại thị trường tăng trưởng nhanh nhất Bắc Mỹ.

Viettel Construction dự chi gần 246 tỷ đồng chia cổ tức

Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction, mã CTR trên HoSE) công bố chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 21,5% (2.150 đồng/cổ phiếu), ngày chốt danh sách 1/10, thanh toán 15/10. Với hơn 114 triệu cổ phiếu lưu hành, tổng chi khoảng 246 tỷ đồng.

Cổ đông lớn hưởng lợi nhất: Tập đoàn Viettel nắm 65,66% vốn, và ông Đoàn Hồng Việt (Chủ tịch HĐQT Digiworld - DGW) sở hữu gần 5%.

Viettel Construction duy trì cổ tức đều đặn từ 2014 (tiền mặt và cổ phiếu), nhưng tỷ lệ tiền mặt giảm dần: 29,2% (2022), 27,2% (2023), 21,5% (2024).

Kinh doanh tháng 7/2025: Doanh thu 1.317 tỷ đồng (+17% YoY), lợi nhuận trước thuế 67 tỷ đồng (+17% YoY), nhưng giảm nhẹ so với tháng trước do chi phí lãi vay tăng.

Lũy kế 7 tháng: Doanh thu 7.332 tỷ đồng (52% kế hoạch năm), lợi nhuận trước thuế 402,4 tỷ đồng (56% kế hoạch).

Cơ cấu doanh thu: Vận hành khai thác 3.433 tỷ đồng (46%), xây dựng 2.399 tỷ đồng (34%, +14% YoY).

Cổ phiếu CTR giao dịch quanh 89.000 đồng/cp, giảm 6% trong tháng và 27% trong năm. Đỉnh lịch sử 158.000 đồng (6/2024), đáy gần 73.000 đồng (4/2025).