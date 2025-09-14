Hoá đơn tiền điện khoảng 2 triệu đồng/tháng, lắp điện mặt trời mái nhà hết bao nhiêu tiền?

Thời gian gần đây, điện năng lượng mặt trời mái nhà một lần nữa lại trở nên “sốt nóng” khi hoá đơn tiền điện tăng cao. Người dân ở khắp nơi đã chuyển sang tìm hiểu lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Tại các hội nhóm trên mạng xã hội, hàng loạt câu hỏi được mọi người đặt ra nhằm giải đáp các thắc mắc trước khi quyết định lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Trong đó, câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất đó là: Với hoá đơn tiền điện khoảng 2 triệu đồng một tháng, nếu lắp điện mặt trời mái nhà thì hết khoảng bao nhiêu tiền?

Nhiều người đã tiến hành lắp điện mặt trời khi hoá đơn tiền điện ngày càng tăng cao. (Ảnh: Phongluu Sola)

“Gia đình dùng mỗi tháng hết 2 triệu đồng tiền điện thì lắp đặt hệ thống bao nhiêu tiền được ạ”, tài khoản Nguyễn Hoàng Chương thắc mắc.

“Bác nào tư vấn giúp em xem nên lắp như thế nào với ạ. Tháng nhà em tầm 2-2,2 triệu đồng tiền điện thì nên lắp điện mặt trời hết bao nhiêu tiền vậy”, tài khoản Phạm Đức có cùng câu hỏi.

Trao đổi với phóng viên, anh Phạm Văn Phong, chủ doanh nghiệp chuyên tư vấn, thiết kế, thi công và lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà ở xã Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, đây là câu hỏi mà đa số khách hàng hộ gia đình nhờ tư vấn trong thời gian gần đây.

Chi phí lắp điện mặt trời phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng các thiết bị, hệ thống điện có lưu trữ hay không. (Ảnh: Phongluu Sola)

Theo anh Phong, cách đây 2 năm, điện mặt trời mái nhà được người dân miền Bắc quan tâm vì khi ấy nhiều địa phương bị mất điện luân phiên, liên tục. Nắng nóng nên mọi người tìm hiểu lắp điện mặt trời. Bẵng đi vài năm, năm nay, hoá đơn tiền điện ngày càng tăng cao nên lượng người tư vấn lắp điện mặt trời lại nở rộ.

“Nhà tôi mỗi tháng dùng hết từ 2-3 triệu đồng tiền điện và tiến hành lắp điện mặt trời từ năm 2020 đến nay. Ngày đó, vật tư điện mặt trời đắt hơn bây giờ nhiều. Mỗi tấm pin có giá hơn 3 triệu đồng, giờ rẻ hơn, mọi người lắp một hệ thống tương tự giảm được 1/3 chi phí so với thời điểm tôi lắp”, anh Phong nói.

Không chỉ lắp điện mặt trời để sử dụng điện tại hộ gia đình, nhiều doanh nghiệp, khu trọ, khách sạn, trang trại chăn nuôi cũng đã tiến hành lắp đặt hệ thống này để giảm chi phí tiền điện mỗi tháng. (Ảnh: Phongluu Sola)

Theo anh Phong, gia đình anh sử dụng 2 tủ đông lớn, 1 tủ lạnh, 2 điều hoà và một số thiết bị điện gia dụng. Nhìn tiền điện mỗi tháng mùa hè hết nhiều quá nên tìm hiểu và lắp đặt điện mặt trời, chi phí hết 150 triệu đồng. Nhờ vậy, hoá đơn tiền điện từ 2-3 triệu đồng giờ chỉ còn khoảng 100 nghìn đồng một tháng, dùng điện tẹt ga không lo tiền điện hàng tháng nữa”, anh Phong cho hay.

Thấy điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không chỉ giúp giảm hoá đơn tiền điện mà còn tận dụng nguồn năng lượng sạch, góp phần bảo vệ môi trường, anh Phong liền thành lập doanh nghiệp chuyên về điện năng lượng mặt trời.

Điện mặt trời mái nhà theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ đã và đang trở thành một giải pháp năng lượng chủ động đối với người dân, doanh nghiệp được nhà nước khuyến khích thực hiện. (Ảnh: Phongluu Sola)

Trả lời câu hỏi “với hoá đơn tiền điện khoảng 2 triệu đồng một tháng, nếu lắp điện mặt trời thì hết khoảng bao nhiêu tiền?”, anh Phong cho rằng, chi phí lắp đặt sẽ từ 50-100 triệu đồng tuỳ hệ thống có lưu trữ hay không.

“Với hệ thống điện mặt trời hoà lưới không lưu trữ sẽ chỉ mất chi phí khoảng 50 triệu đồng. Tuy nhiên, hệ thống này không có khả năng lưu trữ điện. Hệ thống điện mặt trời có lưu trữ được trang bị thêm pin lưu trữ để lưu lại nguồn điện năng lượng dư thừa vào ban ngày và sử dụng vào lúc mất điện hoặc vào ban đêm, chi phí cao hơn”, anh Phong phân tích.

Không chỉ giúp giảm hóa đơn tiền điện, mô hình này còn góp phần giảm tải cho hệ thống điện quốc gia, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và chuyển dịch năng lượng xanh. (Ảnh: Phongluu Sola)

Cụ thể, với hệ thống điện mặt trời có lưu trữ, trên diện tích mái nhà từ 30-35m2 sẽ lắp đặt 12 tấm pin 550W, biến tần 6kW, pin lưu trữ, tủ điện… vật tư trọn gói lắp đặt khoảng 90-100 triệu đồng.

“Ngày cao điểm nắng to nhất sẽ lưu trữ được khoảng 40kW nhưng mùa đông thì chỉ lưu trữ được từ 17-20 kW nên mình đề phòng ngày mưa bù ngày nắng, ngày nọ bù ngày kia. Nếu kinh phí hạn hẹp, không dùng lưu trữ thì phải lắp hệ chờ, khi nào có kinh phí mình bổ sung sau”, anh Phong phân tích.

Mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm hóa đơn tiền điện, mà còn hỗ trợ ngành điện giảm tải hệ thống vào giờ cao điểm, giảm phát thải khí nhà kính và góp phần bảo vệ môi trường. (Ảnh: Phongluu Sola)

Với hệ thống điện mặt trời mái nhà không dùng pin lưu trữ, anh Phong cho rằng sẽ bất cập khi không có nắng, vào ngày mưa hoặc ban đêm sẽ không có điện dùng.

Theo anh Phong, khi lắp điện mặt trời mái nhà nên ưu tiên chọn thương hiệu uy tín, bảo hành rõ ràng. Đồng thời nên chọn đơn vị thiết kế, lắp đặt, tư vấn có kinh nghiệm, uy tín, kỹ thuật viên được đào tạo, minh bạch về báo giá và quy trình để đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật điện mặt trời có và dịch vụ bảo hành tốt nhất.