Tháng 7/2020, một nhóm người dùng Mỹ đã đệ đơn kiện Google tại Tòa Liên bang Bắc California. Vụ kiện mang tên Rodriguez kiện Google LLC cáo buộc rằng Google tiếp tục thu thập dữ liệu hoạt động của người dùng ngay cả khi họ đã tắt hoặc tạm dừng tùy chọn Web & App Activity (WAA) và Supplemental Web & App Activity (sWAA).

Theo đơn kiện, Google âm thầm ghi lại dữ liệu từ thiết bị di động, kể cả khi người dùng sử dụng những ứng dụng không thuộc Google. Chỉ cần các app này tích hợp mã phần mềm của hãng (như Firebase SDK hay Google Mobile Ads SDK), dữ liệu vẫn bị gửi ngược về Google.

Nguyên đơn cho rằng các tùy chọn bảo mật của Google “mơ hồ và gây hiểu lầm”, khiến nhiều người tin rằng mình đã thoát khỏi sự theo dõi. Họ nhấn mạnh: “Trừ khi rời bỏ internet hoàn toàn, gần như không thể tránh được Google Analytics.”