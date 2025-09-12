Giá vàng chiều 12/9: Tiếp tục giảm sâu, động thái mới của loạt cửa hàng trên phố vàng Hà Nội

Giá vàng tiếp tục giảm sâu

Chiều nay 12/9, giá vàng miếng SJC lại tiếp tục được điều chỉnh giảm thêm 1,4 triệu đồng/lượng so với phiên buổi sáng. Nếu so với mức giá ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC đã giảm tới 3,9 triệu đồng/lượng.

Tính đến 15h, giá vàng SJC được công ty SJC và các đơn vị kinh doanh niêm yết ở mức 128,4-131,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 3,9 triệu đồng ở cả hai chiều so với mở cửa phiên sáng qua. Chênh lệch mua bán từ 1 triệu đồng được nâng lên tới 3 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng với đó, giá vàng nhẫn cũng được một loạt các thương hiệu lớn điều chỉnh giảm mạnh. Đơn cử như vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 125-128 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn của Doji được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua khi niêm yết ở mức 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua – bán). Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 127-130 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 700 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Trong khi đó, vàng nhẫn SJC lại được đơn vị này nới rộng chênh lệch lên mức cao chưa từng thấy khi giao dịch ở mức 128,4-131,9 triệu đồng/lượng (mua – bán), chênh lệch tới 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh chênh lệch lên tới 3,5 triệu đồng/lượng. (Ảnh chụp màn hình)

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, giá vàng miếng SJC đã giảm tới 4,4 triệu đồng/lượng, từ mức 135,8 triệu đồng/lượng vào ngày 9/9. Cùng với chênh lệch mua bán được nới rộng tới 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng lỗ tới 7,4 triệu đồng/lượng chỉ trong vài ngày nếu mua ngày 9/9 và mang bán vào hôm nay.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 3.649,5 USD/ounce, tăng 16,3 USD/ounce so với chốt phiên Mỹ đêm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 116 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Điều bất ngờ là, trong vài ngày gần đây, hàng loạt các cửa hàng kinh doanh vàng nhỏ lẻ điều chỉnh giá bán lẻ vàng nhẫn ở mức chỉ từ 108-113 triệu đồng/lượng, thấp hơn cả giá vàng thế giới.

Trong khi đó, các doanh nghiệp có thương hiệu lớn mặc dù đã điều chỉnh giảm mạnh sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhưng chênh lệch với giá vàng thế giới vẫn ở mức cao. Giá vàng thế giới hiện vẫn thấp hơn giá vàng miếng SJC 15,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn từ 12-14 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.

Giá vàng tại Phú Quý đầu giờ sáng nay, rất đông người đến giao dịch mua và bán.

Động thái mới của các cửa hàng trên phố vàng Hà Nội

Những ngày đầu tháng 9/2025, khi giá vàng trong nước liên tục tăng nóng, có thời điểm chênh lệch với giá vàng thế giới lên tới hơn 20 triệu đồng/lượng, hàng loạt cửa hàng trên phố vàng Hà Nội đều thông báo hết vàng miếng SJC và bán vàng nhẫn với số lượng hạn chế.

Tại các cửa hàng vàng có thương hiệu lớn, người dân chỉ được phép mua tối đa 1 chỉ vàng. Thậm chí, thông báo hết sạch vàng nhẫn chỉ sau vài phút mở cửa nên nhiều người phải đi từ tinh mơ, trước giờ mở cửa từ 3-4 tiếng để ghi số mua vàng.

Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, khi giá vàng được điều chỉnh giảm tới 4,4 triệu đồng/lượng chỉ sau vài ngày thì hàng loạt các cửa hàng lớn trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) lại cho khách hàng mua vàng số lượng lớn, lên đến 20 chỉ thay vì 1 chỉ như những ngày đầu tháng 9.

Hàng trăm người xếp hàng mua bán trong sáng nay. Mỗi người được mua tối đa tới 2 lượng vàng.

“Phải mấy tháng rồi hôm nay tôi mới thấy họ bán ra nhiều thế. Sáng sớm tôi đến đây, tưởng chỉ được phép mua từ 1-2 chỉ vàng nhẫn nên mang ít tiền. Đến nơi, lấy số xong họ thông báo mỗi người được mua 2 lượng nên mừng quá, gọi điện cho con gái gửi thêm tiền để mua. Chả mấy khi được mua nhiều thế”, bà Loan – khách đi mua vàng chia sẻ.

Cũng đến để mua vàng nhưng cửa hàng không còn chỗ để xe, bà Thanh (Hà Nội) phải đi tìm quán phở gửi nhờ với giá 10 nghìn đồng. Đến nơi, cửa hàng chưa mở cửa nhưng đã có 121 người xếp số phía trước. Nhân viên cửa hàng thông báo, phải tầm 12 giờ mới đến lượt của bà.

“Họ bảo tôi đi đâu thì đi, ra quán cà phê ngồi cũng được cho đỡ mỏi chân nhưng thôi, tôi cứ ngồi chờ. Nay nhiều người bán quá nên mở cửa từ 9 giờ mà mãi 10 giờ mới bán được cho chục người. Như hôm trước, số 100 là tầm này tôi mua xong rồi”, bà Thanh chia sẻ.

Đi mua vàng từ trước 9 giờ sáng nhưng bà Thanh vẫn xếp sau 121 người.

Theo quan sát của PV, tại các cửa hàng kinh doanh vàng có thương hiệu lớn ở Hà Nội, cứ 10 người vào giao dịch thì gần một nửa số người mang vàng đến bán. Khoảng 9h sáng, cửa hàng phát phiếu cho khách vào giao dịch, có 120 người vào mua vàng thì có tới 97 người đi bán vàng.

Vì vậy, ban đầu cửa hàng thông báo mỗi người chỉ được mua tối đa 1 lượng vàng nhẫn thì chỉ sau 30 phút mở cửa, nhân viên cửa hàng thông báo mỗi người được mua tới 2 lượng vàng.

Nhiều cửa hàng lớn trên phố vàng Trần Nhân Tông ghi nhận lượng khách đến giao dịch rất đông.

Giá vàng được điều chỉnh giảm trong những ngày qua sau Công điện 159/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính về định hướng chỉ đạo, điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ tại cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách.

Trong đó, Thủ tướng đã giao Ngân hàng Nhà nước tiếp thu ý kiến, nghiên cứu các giải pháp, sử dụng các công cụ sẵn có, thực hiện cân bằng cung cầu vàng, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn buôn lậu vàng.

Đồng thời, theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước, khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết theo quy định để bình ổn, ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia, tác động xấu đến ổn định kinh tế vĩ mô.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm, nhất là các hành vi thao túng, găm hàng đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, kinh doanh trái phép... gây bất ổn thị trường vàng.