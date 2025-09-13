Sáng 13-9, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp đà giảm sốc

Giá vàng miếng SJC rời xa mốc đỉnh lịch sử

Sáng 13-9, thị trường vàng trong nước vẫn nối dài đà giảm mạnh. Ngay khi mở cửa, Công ty Vàng bạc – Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 128,1 triệu đồng/lượng mua vào và 131,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 1,7 triệu đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua. Như vậy, chỉ trong hai ngày, giá vàng miếng đã mất hơn 4 triệu đồng, đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong nhiều ngày qua.

Diễn biến này kéo giá vàng trong nước rời xa mốc đỉnh lịch sử gần 136 triệu đồng/lượng thiết lập hồi đầu tuần. Không chỉ SJC, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng khác và một số ngân hàng thương mại được cấp phép mua bán vàng miếng cũng điều chỉnh giá niêm yết về mức thấp nhất trong nhiều ngày trở lại đây.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng không tránh khỏi xu hướng đi xuống, dù mức giảm nhẹ hơn so với vàng miếng. Sáng nay, các công ty niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 125 triệu đồng/lượng mua vào và 128 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 400.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Tính trong hai ngày, vàng nhẫn đã mất hơn 2,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm mạnh của vàng trong nước trái chiều với xu hướng tăng trên thị trường quốc tế, phản ánh sự tác động của yếu tố cung – cầu trong nước cũng như những động thái điều hành mới từ cơ quan quản lý.

Giá vàng miếng SJC mất hàng triệu đồng chỉ trong vài ngày qua

Giá vàng miếng SJC: Người mua tự do lỗ rất nặng

Tại một số cửa hàng vàng ở TP HCM, giá vàng miếng SJC được niêm yết quanh mức 127,7 – 130,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 1,4 triệu đồng so với hôm qua. Đây là mức giảm mạnh chỉ trong một ngày, phản ánh rõ nét xu hướng lao dốc của giá vàng trên thị trường tự do.

Đáng chú ý, so với mốc đỉnh kỷ lục 143,5 triệu đồng/lượng trên thị trường tự do đạt được hồi đầu tuần, giá vàng miếng SJC hiện đã mất tới 13 – 15 triệu đồng/lượng. Điều này đồng nghĩa, những nhà đầu tư mua vàng ở vùng giá cao nhất, nếu bán ra ngay lúc này, đang phải chịu khoản lỗ rất lớn chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Trong khi đó, giá vàng thế giới vẫn neo cao ở mức 3.643 USD/ounce, tương đương khoảng 116,4 triệu đồng/lượng theo quy đổi. Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện vẫn ở mức trên 14 triệu đồng/lượng, song đã thu hẹp so với những ngày trước.

Diễn biến ngược chiều giữa vàng thế giới và trong nước cho thấy tác động mạnh mẽ từ chính sách điều hành thị trường vàng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, khiến nhu cầu bán ra trong dân tăng đột biến, kéo giá giảm nhanh hơn dự kiến. Các chuyên gia nhận định, xu hướng giảm sâu có thể còn tiếp diễn, buộc nhà đầu tư thận trọng hơn trong quyết định nắm giữ hay bán ra vàng thời điểm này.