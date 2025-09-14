Đại gia Mai Hữu Tín làm lãnh đạo những doanh nghiệp nào trước khi được giao nhiệm vụ đặc biệt?

Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) đã tổ chức Lễ công bố “Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” và ra mắt Hội đồng điều hành cùng nhân sự chủ chốt các Ủy ban - trong khuôn khổ Chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ I.

Theo công bố, ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch Tập đoàn U&I là một trong những thành viên trong Hội đồng Điều hành mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân.

Cùng với đó, doanh nhân sinh năm 1969, còn là một trong những thành viên của Ủy ban 2 về phát triển hạ tầng và các ngành có lợi thế cạnh tranh quốc gia cùng các ông Thái Như Hiệp - Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp; ông Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch HĐQT Shinec; ông Phạm Quốc Long - Phó tổng giám đốc Gemadept và ông Nguyễn Quốc Khanh - Chủ tịch AA Corporation.

Đại gia Mai Hữu Tín đang làm lãnh đạo loạt doanh nghiệp khác nhau

Trước khi được giao nhiệm vụ đặc biệt tại Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV), ông Mai Hữu Tín là một trong những doanh nhân nổi bật trong giới đầu tư tại Việt Nam và đang trực tiếp là người đại diện pháp luật của một loạt doanh nghiệp.

Theo giới thiệu, ông Mai Hữu Tín tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ TP HCM khoa Tiếng Anh, ông cũng học cao học và tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Bỉ và Hoa Kỳ. Khả năng ngoại ngữ xuất sắc đã mở ra những chân trời mới. Ông đã liên tục giữ các vị trí cao cấp tại các doanh nghiệp Việt Nam gần ba mươi năm qua.

Trong đó, Tập đoàn U&I được thành lập tháng 4/2003, đây là công ty mẹ bao gồm hơn 30 công ty thành viên với quy mô vốn điều lệ từ vài tỷ đến vài trăm tỷ đồng hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như Bất động sản, Xây dựng, Giao nhận vận tải, Nông nghiệp, Dịch vụ, Sản xuất và Đầu tư. Tại doanh nghiệp này, ông Mai Hữu Tín đang giữ vị trí Chủ tịch và Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Ông Mai Hữu Tín còn nổi tiếng với những thương vụ M&A đình đám. Thương vụ M&A đầu tiên của ông Mai Hữu Tín chính là mua lại công ty sản xuất bồn nước Toàn Mỹ vào năm 2007, sau đó kết hợp với giám đốc Toàn Mỹ để làm công ty truyền thông Trí Việt.

Một thương vụ M&A khác cũng đã làm cho tên tuổi của ông Mai Hữu Tín được nâng tầm, đó chính là thương vụ Giấy Sài Gòn vào năm 2013.

Thương vụ M&A nổi nhất cũng như "liều" nhất của ông Tín và U&I có lẽ là thu gom Gỗ Trường Thành (TTF). Tại TTF, cú sốc hàng tồn kho và những nghi ngờ tạo doanh thu khống năm 2016 đã thách thức rất nhiều nhà đầu tư, trước khi nhóm ông Tín vào cuộc. Doanh nhân sinh năm 1969 đang giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật tại doanh nghiệp này.

Theo báo cáo tài chính nửa đầu năm 2025 của TTF đã được kiểm toán, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 416 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 17,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 5 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số chỉ 121 triệu cùng kỳ năm 2024.

Tại thời điểm ngày 30/6, doanh nghiệp có tổng tài sản 3.025 tỷ đồng, tăng gần 300 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vốn chủ sở hữu giảm về còn hơn 394 tỷ đồng, khi doanh nghiệp đang có khoản lỗ lũy kế lên tới hơn 3.245 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 2.631 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn hơn 1.180 tỷ đồng, nợ dài hạn hơn 1.450 tỷ đồng.

Cùng với đó, ông Mai Hữu Tín đang là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH trồng rừng Trường Thành OJI với vốn điều lệ hơn 186 tỷ đồng; Công ty cổ phần Central Wood có vốn điều lệ 60 tỷ đồng và Công ty TNHH một thành viên Liên đoàn Vivonam Việt Nam với vốn điều lệ 5 tỷ đồng.