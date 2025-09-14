Nhu cầu mua xe điện toàn cầu bất ngờ giảm sút mạnh

Theo hãng nghiên cứu thị trường Rho Motion, tháng 8 ghi nhận khoảng 1,7 triệu xe điện và hybrid sạc ngoài được bán ra trên toàn thế giới. Dù con số tuyệt đối khá lớn, mức tăng trưởng chỉ đạt 15% – thấp hơn nhiều so với 21% của tháng 7 và là mức thấp nhất trong 8 tháng.

Một năm trước, doanh số được hưởng lợi lớn từ các gói trợ cấp tại Trung Quốc, tạo ra nền so sánh khó khăn cho năm nay. Ngoài ra, chi phí cao và sự cạnh tranh gay gắt cũng khiến đà tăng trưởng bị kìm lại.

Dù vậy, ở các thị trường ngoài Trung Quốc, nhu cầu vẫn tăng mạnh, đặc biệt là nhờ các chính sách khuyến khích của Mỹ và châu Âu.

Những chiếc xe mới, trong đó có xe điện mới do Trung Quốc sản xuất của công ty BYD, được nhìn thấy đậu tại cảng Zeebrugge, Bỉ, ngày 24/10/2024.

Điều gì đang diễn ra tại Trung Quốc – thị trường xe điện số 1 thế giới?

Trung Quốc, chiếm hơn 50% doanh số EV toàn cầu, chứng kiến mức tăng trưởng chỉ 6% trong tháng 8, giảm mạnh so với mức trung bình 36%/tháng trong nửa đầu năm. Đây cũng là tháng doanh số ô tô nói chung yếu nhất trong 7 tháng gần đây.

Hãng BYD – nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới – vừa phải hạ mục tiêu bán hàng toàn cầu năm 2025 tới 16%. Tuy nhiên, một số đối thủ nhỏ hơn như Geely, Xpeng và Nio lại ghi nhận tháng bán hàng tốt nhất từ trước đến nay, cho thấy thị phần đang phân hóa rõ rệt.

Giới phân tích dự báo doanh số xe điện tại Trung Quốc có thể phục hồi trong quý IV, nhờ nguồn vốn mới cho các chương trình trợ cấp và xu hướng tiêu dùng tăng cao vào cuối năm.

Thị trường Mỹ và châu Âu có bù đắp được sự chững lại của Trung Quốc?

Tại Mỹ, nhu cầu xe điện tăng vọt trước khi các ưu đãi thuế hết hạn, giúp doanh số tháng 8 đạt hơn 201.000 xe, tăng 13% so với cùng kỳ. Châu Âu thậm chí còn bùng nổ hơn, với mức tăng 48% đạt khoảng 283.000 xe, nhờ các chính sách hỗ trợ khử carbon.

Ở các khu vực khác, doanh số xe điện và hybrid sạc ngoài tăng tới 56%, vượt 144.000 xe. Điều này phần nào bù đắp sự sụt giảm từ Trung Quốc, giữ cho thị trường toàn cầu vẫn duy trì mức tăng trưởng dương.

Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo xu hướng này có thể không bền vững. “Chúng tôi dự báo Mỹ sẽ đạt kỷ lục trong tháng 8 và 9, nhưng sau đó doanh số có thể rơi mạnh,” ông Charles Lester, chuyên gia dữ liệu của Rho Motion nhận định.