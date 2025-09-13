Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 128,100 Bán 131,100

PNJ Mua 126,200 Bán 129,200

Tỷ giá

USD Mua 26,166 Bán 26,476

EUR Mua 30,175 Bán 31,765

Giá vàng hôm nay 13-9: Tiếp tục đi lên

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng hôm nay (13-9) duy trì đà tăng khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh đồng USD suy yếu.

Giá vàng hôm nay của thế giới tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay của thế giới tiếp tục tăng

Tính đến sáng 13-9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại mức 3.643 USD/ounce, tăng 9 USD so với mức mở cửa ngày hôm trước (3.634 USD/ounce).

Trong tuần qua, giá vàng thế giới tăng rất mạnh, có lúc đạt mức cao nhất 3.674 USD/ounce

Theo hãng Bloomberg, đà tăng của giá vàng được thúc đẩy bởi lo ngại về kinh tế Hoa Kỳ, khi các nhà đầu tư tìm kiếm kênh phòng ngừa rủi ro trước lạm phát gia tăng và đồng USD suy yếu.

Giới phân tích nhận định nhu cầu trú ẩn an toàn và các chỉ báo kỹ thuật tích cực dự báo sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần theo dõi sát các diễn biến kinh tế vĩ mô, đặc biệt là chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và biến động trên thị trường chứng khoán, để đánh giá khả năng duy trì đà tăng của giá vàng thế giới .

Trong khi đó, tại Việt Nam, cuối ngày 12-9, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm mạnh được niêm yết ở mức 131,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn xuống còn 128 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 13-9: Tiếp tục đi lên - 2

Giá vàng chiều 12/9: Tiếp tục giảm sâu, động thái mới của loạt cửa hàng trên phố vàng Hà Nội
Giá vàng chiều 12/9: Tiếp tục giảm sâu, động thái mới của loạt cửa hàng trên phố vàng Hà Nội

Vào đầu tháng 9, khi giá vàng liên tục tăng nóng, hàng nghìn người kéo nhau lên phố vàng để mua gom từng chỉ, nhiều cửa hàng báo hết vàng. Tuy nhiên,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/09/2025 06:52 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Giá vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN