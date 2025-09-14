Khối tài sản khủng của nữ đại gia Cao Thị Ngọc Dung

Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) đã tổ chức Lễ công bố “Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” và ra mắt Hội đồng điều hành cùng nhân sự chủ chốt các Ủy ban - trong khuôn khổ Chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ I.

Theo công bố, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch PNJ là một trong những doanh nhân có tên trong Hội đồng Điều hành mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân.

Cùng với đó, nữ Chủ tịch của PNJ cũng là một trong những thành viên của Ủy ban 4 về phát triển nguồn lực và dịch vụ cùng các thành viên khác là ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT Vietjet; ông Trần Trọng Kiên - Chủ tịch HĐQT Thiên Minh Group và bà Hà Thị Thu Thanh - Phó chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam.

Bà Cao Thị Ngọc Dung được giao nhiệm vụ đặc biệt tại Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân

Trước khi được giao nhiệm vụ đặc biệt cùng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV), nữ đại gia Cao Thị Ngọc Dung là một trong những doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh trang sức. Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm đã kiểm toán của PNJ, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 17.218 tỷ đồng, giảm gần 5.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Sau khi trừ giá vốn bán hàng, PNJ ghi nhận lợi nhuận gộp hơn 3.677 tỷ đồng, tăng 47 tỷ đồng so với cùng kỳ. Cùng với đó, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận gần 62 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ.

Sau khi trừ chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, PNJ ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 1.397 tỷ đồng, giảm gần 100 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Sau khi trừ các chi phí khác, PNJ ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.402 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.115 tỷ đồng, giảm 50 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/6, PNJ có tổng tài sản 17.153 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận hơn 5.184 tỷ đồng, giảm hơn 700 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là nợ ngắn hạn 5.174 tỷ đồng, trong số này vay ngắn hạn hơn 3.3.096 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu ở mức 11.969 tỷ đồng, doanh nghiệp có hơn 3.170 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Theo đại diện PNJ, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù sức mua thị trường trang sức yếu do giá vàng tăng cao, doanh thu bán lẻ công ty vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tích cực 5,5% so với cùng kỳ. Kết quả khả quan này đến từ các yếu tố: Số lượng cửa hàng tiếp tục gia tăng so với cùng kỳ năm trước (428 cửa hàng so với 405); thu hút nhiều khách hàng mới... Bên cạnh đó, doanh thu trang sức bán sỉ trong 6 tháng tăng 14,5% so với cùng kỳ.

Tại cuối quý II, nhà bán lẻ có 428 cửa hàng, giảm 1 cửa hàng so với đầu năm. Trong 6 tháng, PNJ đã mở mới 6 cửa hàng và đóng 7 cửa hàng. Như vậy, sau năm 2024 tăng tốc, mở ròng 29 cửa hàng mới (mở 41 và đóng 12), PNJ đã chậm lại trong việc mở rộng mạng lưới nửa đầu năm nay.

Hiện, bà Cao Thị Ngọc Dung đang trực tiếp nắm giữ hơn 9,637 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương tỷ lệ 2,85%. Tính theo giá thị trường, khối tài sản nữ đại gia 68 tuổi đang trực tiếp nắm giữ có giá trị hơn 848 tỷ đồng.

Cùng với đó hai người con của bà Dung là Trần Phương Ngọc Thảo và Trần Phương Ngọc Hà đang sở hữu khối tài sản hơn 1.000 tỷ đồng trên sàn chứng khoán. Trong khi, khối tài sản của bà Trần Phương Ngọc Giao - một người con khác của bà Dung cũng đang nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 850 tỷ đồng.