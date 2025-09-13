Kinh tế 24h: Người mua vàng miếng SJC lỗ nặng trong 5 ngày qua

Người mua vàng miếng SJC lỗ nặng trong 5 ngày qua

Sáng 13/9, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm mạnh, niêm yết ở mức 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), theo Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn. Mức giá này giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng 12/9. Các doanh nghiệp khác như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji cũng đồng loạt hạ giá về mốc 131,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC liên tục giảm trong những ngày qua

So với đỉnh 136 triệu đồng/lượng ngày 9/9, giá vàng miếng SJC đã giảm gần 6 triệu đồng ở chiều thu mua và hơn 4 triệu đồng chiều bán ra chỉ trong 5 ngày. Nhà đầu tư mua từ vùng đỉnh nay bán ra lỗ ngay hơn 7 triệu đồng/lượng, do biên độ mua-bán nới rộng lên 3 triệu đồng.

Vàng nhẫn cũng lao dốc, với SJC niêm yết 125 - 128 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng. PNJ, Doji, Phú Quý hạ giá từ 700.000 - 1,1 triệu đồng, đưa mức bán ra về 128,7 - 129,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Mạnh Hải giữ giá cao nhất 130 triệu đồng/lượng. Nhà đầu tư mua vàng nhẫn từ đỉnh lỗ 4 - 5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Giá vàng thế giới giao dịch quanh 3.643 USD/ounce (tương đương hơn 116 triệu đồng/lượng, tỷ giá Vietcombank). Giá trong nước giảm mạnh hơn thế giới, thu hẹp chênh lệch từ hơn 20 triệu xuống còn khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở 25.216 đồng/USD, USD tại ngân hàng thương mại 26.196 - 26.476 đồng. Xu hướng giảm giá vàng trong nước phản ánh áp lực chốt lời và điều chỉnh sau đà tăng nóng, khiến nhà đầu tư thận trọng hơn.

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về sự cố có liên quan đến thông tin tín dụng

Ngày 12/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chính thức lên tiếng về sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC), xảy ra ngày 10/9. Theo báo cáo từ CIC, có dấu hiệu tội phạm mạng xâm nhập, đánh cắp dữ liệu cá nhân liên quan đến thông tin tín dụng. Số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt đang được thống kê và làm rõ.

Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin Tín dụng Việt Nam đảm bảo hoạt động của CIC được liên tục, thông suốt về sự cố có liên quan đến thông tin tín dụng. Ảnh minh hoạ

NHNN đã chỉ đạo CIC khẩn trương báo cáo, phối hợp với các cơ quan chức năng như VNCERT (Bộ Công an), Viettel, VNPT, NCS để xác minh, xử lý và thu thập chứng cứ. Đồng thời, đảm bảo hoạt động của CIC diễn ra liên tục, thông suốt, không ảnh hưởng đến hệ thống công nghệ thông tin của các tổ chức tín dụng. Hệ thống ngân hàng hoạt động độc lập, an toàn và ổn định, không bị ảnh hưởng.

CIC là một trong 4 tổ chức được phép cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng, chỉ thu thập dữ liệu theo quy định pháp luật, không bao gồm thông tin nhạy cảm như số dư tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm, số thẻ ghi nợ/tín dụng, mã CVV/CVC hay lịch sử giao dịch thanh toán. NHNN khẳng định việc thu thập, sử dụng trái phép thông tin tín dụng sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

NHNN thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường rà soát, tuân thủ quy định về an ninh mạng, bảo mật hệ thống và bảo vệ quyền lợi khách hàng. Khuyến cáo người dân tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng và ngân hàng, tránh cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại, tin nhắn lạ; không tải, chia sẻ dữ liệu bị rò rỉ để tránh lừa đảo, phát tán mã độc hoặc chiếm đoạt tài sản. VNCERT cũng kêu gọi nâng cao cảnh giác, không khai thác dữ liệu vi phạm.

Sự cố này nhấn mạnh nhu cầu nâng cấp bảo mật, vá lỗ hổng hệ thống theo TCVN 14423:2025, đặc biệt với các tổ chức tài chính. Các ngân hàng như Vietcombank, VPBank, Agribank đã trấn an khách hàng, khẳng định hệ thống an toàn.

Công ty gia đình ông Đặng Văn Thành nửa năm lãi hơn 500 tỷ đồng

TTC Group, tập đoàn gia đình ông Đặng Văn Thành, báo lãi sau thuế nửa đầu năm 2025 đạt khoảng 523 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, theo báo cáo tài chính gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Khoản lãi lớn này giúp lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng lên 1.543 tỷ đồng, nâng cao sức khỏe tài chính của tập đoàn.

Các chỉ số sinh lời cải thiện đáng kể: tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản tăng từ 0,4% lên gần 1,9%; trên vốn chủ sở hữu từ 1,6% lên gần 8,1%. Đến cuối tháng 6, vốn chủ sở hữu đạt gần 6.500 tỷ đồng, tổng nợ hơn 21.200 tỷ đồng, bao gồm vay ngân hàng hơn 7.800 tỷ đồng và nợ trái phiếu khoảng 1.630 tỷ đồng. Công ty đang lưu hành 7 lô trái phiếu với lãi suất từ 7,25% đến 11%/năm, cho thấy cấu trúc nợ ổn định.

Thành lập năm 1979 từ cơ sở sản xuất cồn với vốn điều lệ chỉ 100 triệu đồng, TTC Group nay là tập đoàn đa ngành lớn với hơn 120 đơn vị trực thuộc, hoạt động chính ở 6 lĩnh vực: nông nghiệp, năng lượng, bất động sản, bất động sản khu công nghiệp, du lịch và giáo dục. Tập đoàn có 4 công ty thành viên niêm yết trên sàn: SBT, GEG, SCR và VNG, góp phần đa dạng hóa nguồn thu.

TTC Group do vợ chồng ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc sáng lập. Ông Thành hiện là Chủ tịch tập đoàn, bà Ngọc giữ vai trò Tổng giám đốc. Ông Thành nổi tiếng với vai trò sáng lập và Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank trong 17 năm (1995-2012).

Kết quả kinh doanh ấn tượng này khẳng định chiến lược phát triển bền vững, giúp TTC Group vượt qua thách thức kinh tế và củng cố vị thế hàng đầu tại Việt Nam.

Tỷ phú Italy buộc người thừa kế bán dần đế chế Armani cho LVMH hoặc L’Oreal

Cố tỷ phú Giorgio Armani, nhà thiết kế huyền thoại người Italy, qua đời ngày 4/9/2025 ở tuổi 91. Trong di chúc, ông buộc người thừa kế bán dần đế chế thời trang Armani mà ông xây dựng từ năm 1975 (doanh thu 2,3 tỷ euro năm ngoái), ưu tiên cho LVMH hoặc L’Oreal để bảo tồn di sản "nguồn gốc Italy".

Cụ thể, phải bán 15% cổ phần trong 18 tháng, sau đó 30-54,9% cho cùng người mua trong 3-5 năm, cần sự đồng ý của Pantaleo Dell'Orco – bạn đời và "cánh tay phải" của ông. Ưu tiên người mua: LVMH (xa xỉ Pháp), L’Oreal (mỹ phẩm Pháp), EssilorLuxottica (kính mắt), hoặc tập đoàn tương đương. Khuyến nghị IPO tại Italy hoặc thị trường ngang hàng, với Quỹ Giorgio Armani (thành lập 2016) giữ ít nhất 30,1% cổ phần.

Sáu người thừa kế: Pantaleo Dell'Orco (30% cổ phần, 40% quyền biểu quyết), chị gái Rosanna (15%, 0%), cháu gái Silvana (15%, 15%), Roberta (15%, 0%), cháu trai Andrea Camerana (15%, 15%), Quỹ Armani (10%, 30%). Sau bán, Dell'Orco giữ 40% quyền biểu quyết, đủ phủ quyết các quyết định lớn như M&A.

Tài sản khác: Hơn 2% cổ phần EssilorLuxottica (2,5 tỷ euro) chia cho gia đình và quản lý; Michele Morselli (sếp bất động sản) nhận 100.000 cổ phiếu (26 triệu euro); 4 quản lý cấp cao nhận 7.500 cổ phiếu mỗi người. Phần cổ phần còn lại: 40% cho Dell'Orco, 60% cho gia đình.

Di chúc đánh dấu bước ngoặt, vì sinh thời Armani kiên quyết giữ độc lập, tránh bán cho ngoại quốc. LVMH và L’Oreal là đối tác lâu năm.

Cơ hội giành ghế kiểm soát Fed của ông Trump

Tổng thống Trump kêu gọi Fed hạ lãi suất xuống 1% để giảm chi phí vay và nợ công, nhưng hiện lãi suất chủ chốt ở 4,3%, và không quan chức Fed nào ủng hộ giảm mạnh 3 điểm %. Quyết định lãi suất do FOMC thực hiện, gồm 7 thống đốc Hội đồng Thống đốc, Chủ tịch Fed New York và 4 Chủ tịch chi nhánh luân phiên. Chuyên gia lo ngại nếu ông Trump kiểm soát Fed, lãi suất thấp hơn mức hợp lý sẽ gây lạm phát tăng, đẩy lãi suất dài hạn cao hơn, tăng chi phí vay cho chính phủ và kinh tế.

Để kiểm soát, ông Trump cần đa số 4/7 ghế thống đốc. Hiện ông đã bổ nhiệm 2 người (Waller, Bowman) từ nhiệm kỳ đầu. Gần đây, Adriana Kugler từ chức (1/8), mở đường cho Stephen Miran – cố vấn kinh tế thân tín – được Thượng viện phê chuẩn (10/9), nâng số ghế lên 3. Miran có thể tham gia họp Fed tuần tới, dự kiến giảm 0,25% lãi suất xuống 4,1%.

Ghế thứ 4: Ông Trump sa thải Lisa Cook (25/8) với cáo buộc gian lận thế chấp (mua nhà 2021), nhưng thẩm phán Jia Cobb (9/9) bác bỏ, cho bà ở lại vì luật Fed chỉ sa thải "vì lý do chính đáng" (hành vi sai trái đương nhiệm). Ông Trump kháng cáo (10/9), vụ việc có thể lên Tòa án Tối cao. Nếu thắng, ông Trump có 4 ghế; tòa từng ủng hộ sa thải quan chức độc lập, nhưng coi Fed là "bán tư nhân độc đáo".

Cơ hội thứ 5: Tháng 5/2026, hết nhiệm kỳ Chủ tịch Jerome Powell. Powell có thể ở lại thống đốc đến 2028, chặn ghế mới. Nếu Powell rời, ông Trump bổ nhiệm thêm, đạt 5 ghế giữa 2026. Còn 3 thống đốc nhiệm kỳ dài, nhưng có thể từ chức sớm. Theo Vincent Reinhart (BNY), dần dần Fed sẽ phù hợp quan điểm Trump nhờ bổ nhiệm người trung thành.