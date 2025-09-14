Kim loại quý này đứng trước triển vọng tăng giá mạnh

Trong tháng 7, hợp đồng tương lai bạch kim đã chạm mốc 1.491,20 USD/ounce – mức cao nhất trong vòng 11 năm. Sau đó, giá có giảm nhẹ để điều chỉnh theo biểu đồ, nhưng xu hướng kỹ thuật vẫn cho thấy thị trường giữ trạng thái tích cực. Các chuyên gia nhận định, nếu vượt qua được mốc đỉnh tháng 7, bạch kim sẽ mở ra dư địa tăng giá lớn trong những tuần hoặc tháng tới.

Mức cao kỷ lục mọi thời đại của bạch kim từng được ghi nhận vào tháng 3/2008 với 2.308,80 USD/ounce. Con số này hiện được xem là ngưỡng tham chiếu quan trọng cho khả năng bứt phá dài hạn.

Bạch kim được dự báo khả quan về giá

Xu hướng giá bạch kim được đánh giá khả quan

Không chỉ các biểu đồ kỹ thuật, yếu tố nền tảng cũng đang ủng hộ triển vọng tăng giá của bạch kim. Giá vàng vừa lập kỷ lục mới ở mức 3.715,20 USD/ounce (theo hợp đồng tháng 12), trong khi bạc cũng đạt đỉnh 14 năm với 42,355 USD/ounce. Với bối cảnh bất ổn địa chính trị toàn cầu, nhu cầu tìm đến tài sản trú ẩn an toàn tiếp tục đẩy giá các kim loại quý lên cao.

Sự gia tăng của vàng và bạc thường kéo theo tác động tích cực đến bạch kim và palladium. Điều này có nghĩa, nếu xu hướng tăng của vàng và bạc tiếp tục, thị trường bạch kim cũng sẽ hưởng lợi đáng kể.

Vai trò của dự trữ chiến lược toàn cầu

Một yếu tố khác hỗ trợ thị trường là xu hướng các quốc gia lớn tích trữ khoáng sản và kim loại. Trung Quốc được cho là đang nỗ lực trở thành nước nắm giữ nhiều khoáng sản chiến lược nhất thế giới, thông qua kiểm soát khai thác, chế biến và hạn chế xuất khẩu. Việc tích trữ “đất hiếm” và các kim loại quý của Trung Quốc đã khiến nhiều nền kinh tế công nghiệp khác phải học theo.

Xu hướng này, dù còn mới trong lịch sử, nhiều khả năng sẽ kéo dài nhiều năm tới. Với bạch kim và palladium – hai kim loại quan trọng trong công nghiệp và chế tạo – việc dự trữ quy mô lớn trên toàn cầu càng làm gia tăng kỳ vọng giá sẽ duy trì xu thế tích cực trong dài hạn.