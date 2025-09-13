Giá vàng lên cao, gã khổng lồ này vừa bán mỏ vàng với giá 1 tỷ USD

Barrick đã bán mỏ Hemlo theo thỏa thuận

Barrick Mining công bố đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng mỏ vàng Hemlo cho Carcetti Capital với tổng giá trị 1,09 tỷ USD. Trong đó, 875 triệu USD được thanh toán bằng tiền mặt và 50 triệu USD dưới dạng cổ phiếu của Carcetti. Sau thương vụ, Carcetti sẽ đổi tên thành Hemlo Mining Corp.

Ngoài ra, Barrick sẽ còn nhận thêm các khoản thanh toán bổ sung gắn với sản lượng khai thác và giá vàng, tối đa 165 triệu USD, bắt đầu từ tháng 1/2027 và kéo dài trong 5 năm. Công ty cho biết số tiền thu về sẽ được dùng để củng cố bảng cân đối kế toán và gia tăng giá trị trả lại cho cổ đông.

CEO Mark Bristow nhận định: “Việc bán Hemlo ở mức định giá hấp dẫn đã khép lại một chặng đường dài thành công của Barrick tại mỏ này, đồng thời khẳng định chiến lược tập trung vào danh mục mỏ vàng và đồng cấp Tier One.”

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh giá vàng đang ở gần mức kỷ lục. Ngày thứ Ba, giá vàng vượt mốc 3.650 USD/ounce, được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất và căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Theo các nhà phân tích của ING, giới giao dịch hoán đổi đang đặt cược Fed sẽ có tới 3 lần giảm lãi suất trong năm nay, trong đó có khả năng giảm 0,25 điểm phần trăm ngay tại cuộc họp tuần tới. Lãi suất thấp thường có lợi cho vàng, vốn không mang lại lãi suất nhưng được xem như tài sản trú ẩn an toàn.

Như vậy, chính sách tiền tệ tiếp tục trở thành yếu tố quyết định hướng đi của vàng trong thời gian tới.

Vàng đang đứng ở mức giá cao ngất ngưởng

Giá cổ phiếu Barrick và ngành khai khoáng biến động ra sao?

Ngay sau thông tin bán mỏ, cổ phiếu Barrick Mining giảm nhẹ 0,2% xuống 29,43 USD/cổ phiếu trong phiên thứ Năm, sau khi tăng lên 29,48 USD hôm trước. Tính từ đầu năm 2025, giá cổ phiếu công ty đã tăng tới 90%, riêng tháng 8 tăng 26% và từ đầu tháng 9 đến nay tăng thêm hơn 10%.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngành khai khoáng vàng/bạc/đá quý do IBD theo dõi đã tăng tổng cộng 82% trong năm nay, đứng thứ 9 trong số 197 nhóm ngành được thống kê. Riêng cổ phiếu Barrick đạt điểm số hoàn hảo 99 về xếp hạng tổng hợp, cùng với mức 93 về sức mạnh tương đối và 88 về chỉ số EPS.