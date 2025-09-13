Được giao nhiệm vụ đặc biệt, nữ đại gia Nguyễn Thị Phương Thảo giàu cỡ nào?

Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) đã tổ chức Lễ công bố “Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” và ra mắt Hội đồng điều hành cùng nhân sự chủ chốt các Ủy ban - trong khuôn khổ Chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ I.

Theo công bố, bà Nguyễn Thị Phương Thảo là một trong những thành viên trong Hội đồng Điều hành mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân. Cùng với đó, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico còn là một trong những nhân sự chủ chốt của Ủy ban 1 về các ngành công nghệ mới nổi và tài sản số cùng ông Trương Gia Bình và ông Don Lâm.

Trước khi được giao nhiệm vụ đặc biệt trong Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang là nữ tỷ phú USD duy nhất của Việt Nam.

Theo dữ liệu tỷ phú USD thời gian thực của Forbes, tính đến hết phiên giao dịch ngày 11/9, bà Thảo đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá 3,7 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay và đứng vị trí thứ 1.093 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới.

Trong quá khứ, tài sản của bà Thảo từng đạt cao nhất 3,1 tỷ USD vào các năm 2018 và 2022. Ở các năm xen kẽ, con số chỉ dừng lại hơn 2 tỷ USD. Vào cuối năm 2024, Forbes ghi nhận đạt 2,8 tỷ USD. Như vậy chỉ khoảng 9 tháng, tỷ phú tự thân này đã có thêm gần 1 tỷ USD, gần bằng 1/4 tổng tài sản.

Theo đó, Tập đoàn Sovico, nơi bà Thảo giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị đang đầu tư trong 5 lĩnh vực chính gồm Tài chính & ngân hàng; năng lượng; Hàng không; BĐS vs BĐS nghỉ dưỡng.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2024, doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu lên đến hơn 70.049 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,69 lần, tương đương số nợ phải trả của doanh nghiệp khoảng 113.000 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 1.800 tỷ đồng.

Ngoài vị trí Chủ tịch của Sovico, bà Thảo còn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của CTCP Hàng không VIETJET (VJC) và vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank - HDB), hai đơn vị đang niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo tăng mạnh từ đầu năm nhờ đà tăng của hai mã cổ phiếu này.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán mới công bố, 6 tháng đầu năm 2025, HDB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 10.068 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ - mức bán niên cao nhất từ trước tới nay. Tổng tài sản đạt hơn 784 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 18,2% - gần gấp đôi mức chung toàn hệ thống.

Trong khi đó, Vietjet ghi nhận doanh thu vận tải hàng không đạt 35.601 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 1.600 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Doanh thu hợp nhất đạt 35.837 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 1.651 tỷ đồng, tăng tới 65%.

Vietjet đã khai thác 79.000 chuyến bay, vận chuyển 14,4 triệu hành khách, đóng góp hơn 4.528 tỷ đồng thuế, phí cho ngân sách Nhà nước. Tài sản hợp nhất vượt 112.000 tỷ đồng.