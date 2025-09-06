Kinh tế 24h: Giá vàng vượt 140 triệu đồng, chuyên gia cảnh báo nóng

Giá vàng vượt 140 triệu đồng, chuyên gia cảnh báo nóng khi xếp hàng mua vào thời điểm này

Chiều 5/9, giá vàng miếng SJC tại TP.HCM đạt mức kỷ lục, với tiệm vàng nhỏ niêm yết 140 triệu đồng/lượng (mua vào) và 141 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1,5 triệu đồng so với sáng cùng ngày. Các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ báo giá 132,9-134,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 99,99% cũng lập đỉnh, đạt 126,7-129,2 triệu đồng/lượng. Dù giá cao, người dân vẫn xếp hàng mua, gây khan hiếm cục bộ, đặc biệt tại Hà Nội.

Giá vàng đạt mức kỷ lục

Giá vàng trong nước tăng mạnh hơn thế giới (3.570 USD/ounce, khoảng 113,4 triệu đồng/lượng), với chênh lệch 20-27 triệu đồng/lượng do nguồn cung khan hiếm. PGS.TS Nguyễn Hữu Huân (UEH) cho rằng giá vàng thế giới tăng do USD yếu, kỳ vọng Fed giảm lãi suất 0,5% cuối tháng 9, và nhu cầu vàng từ Trung Quốc. Sau khi phá mốc 3.500 USD/ounce, vàng thế giới có thể đạt đỉnh mới nếu vượt qua giai đoạn kiểm tra.

Ông Huân cảnh báo nhà đầu tư không nên mua đuổi (FOMO) ở mức giá hiện tại do rủi ro cao. Chênh lệch lớn tiềm ẩn rủi ro chính sách, khi Ngân hàng Nhà nước can thiệp, giá vàng trong nước có thể giảm mạnh. Nghị định xóa độc quyền vàng miếng SJC (hiệu lực từ tháng 10) là bước tiến, nhưng chưa giải quyết triệt để vấn đề cung cầu. Cần thêm doanh nghiệp tham gia, nhập khẩu đủ vàng để đáp ứng nhu cầu. Chỉ khi nguồn cung tăng, giá vàng trong nước mới ổn định, giảm chênh lệch với thế giới.

Vì sao VN-Index tăng nhanh, giảm sốc trong phiên 5/9?

Ngày 5/9, VN-Index lập đỉnh kỷ lục 1.711 điểm vào buổi sáng, nhưng đảo chiều giảm mạnh 29 điểm, chốt phiên giảm 1,7%. Biên độ dao động lớn nhất 10 ngày qua phản ánh tâm lý chốt lời sau nhịp tăng 5 tháng từ 1.100 điểm. Ông Bùi Công Toàn (VNDirect) cho rằng dòng tiền tập trung vào nhóm Vingroup và bất động sản, nhưng khi vượt mốc 1.700, nhà đầu tư chốt lời, kích hoạt bán tháo. Lệnh stop-loss từ nhà đầu tư dùng đòn bẩy cao cũng làm tăng áp lực bán.

Bà Trần Thị Hồng Nhung (Guotai Junan) nhận định, dòng tiền rời nhóm ngân hàng – vốn dẫn dắt trước đây – khiến thị trường thiếu bệ đỡ. Việc khối ngoại bán ròng 42.000 tỷ đồng trong tháng 8 và 5.000 tỷ đồng đầu tháng 9 càng khiến nhà đầu tư trong nước bi quan, bán mạnh khi thị trường giảm. Diễn biến này bình thường khi VN-Index đạt kỷ lục trong bối cảnh thiếu thông tin hỗ trợ (lãi suất Fed, nâng hạng thị trường, kết quả kinh doanh).

Các chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh này lành mạnh, cần thiết để thị trường hướng tới ngưỡng cao hơn. VNDirect nhận định chưa đủ cơ sở xác định xu hướng giảm ngắn hạn, cần 2-3 phiên kiểm định mốc 1.700 – vùng kháng cự mạnh. Vietcombank dự báo dòng tiền thận trọng, VN-Index có thể giảm về 1.645 điểm. SHS nhận định thị trường đang tạo đỉnh ngắn hạn, sẽ tích lũy trước khi tăng tiếp.

Nhà đầu tư được khuyến nghị chờ tín hiệu cân bằng, giảm tỷ trọng margin, giữ sức mua để quản trị rủi ro và tận dụng cơ hội lướt sóng ngắn hạn.

Ông Trump nói sẽ 'rất sớm' áp thuế sản phẩm bán dẫn

Ngày 4/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ “rất sớm” áp thuế đáng kể lên chip bán dẫn nhập khẩu từ các công ty không chuyển sản xuất về Mỹ. Phát biểu tại bữa tối với các CEO công nghệ, ông chưa tiết lộ thời điểm và mức thuế cụ thể, nhưng nhấn mạnh miễn thuế cho các công ty đầu tư, xây dựng hoặc cam kết sản xuất tại Mỹ. Ví dụ, Apple, với cam kết đầu tư 600 tỷ USD trong 4 năm, sẽ được miễn thuế.

Thuế quan là trụ cột chính sách đối ngoại của Trump kể từ khi tái đắc cử tháng 1/2025, dùng để đàm phán thương mại và thu hút đầu tư sản xuất về Mỹ. Tháng trước, ông từng đề cập áp thuế 100% với chip nhập khẩu, trừ các công ty sản xuất tại Mỹ. Các tập đoàn như TSMC (Đài Loan), Samsung và SK Hynix (Hàn Quốc) đã công bố kế hoạch xây nhà máy tại Mỹ, được hỗ trợ bởi chương trình trợ cấp 52,7 tỷ USD từ Đạo luật CHIPS 2022.

Hiện Mỹ sản xuất 12% chip toàn cầu, giảm từ 40% năm 1990. Các lãnh đạo công nghệ, như Tim Cook (Apple), Mark Zuckerberg (Meta), Safra Catz (Oracle), tham dự bữa tối, ca ngợi lập trường ủng hộ doanh nghiệp và AI của Trump. Elon Musk (Tesla) vắng mặt do mâu thuẫn trước đó, cử đại diện dự thay.

Động thái áp thuế phản ánh chiến lược của Trump nhằm thúc đẩy sản xuất nội địa, nhưng có thể làm tăng chi phí chip và ảnh hưởng các công ty phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài nếu không điều chỉnh chiến lược đầu tư.

Biểu thuế thu nhập cá nhân chỉ còn 5 bậc, có lợi hơn cho người nộp thuế

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, rút biểu thuế lũy tiến từ 7 bậc xuống 5 bậc, giữ thuế suất tối đa 35%, nhằm giảm nghĩa vụ thuế, đặc biệt cho nhóm thu nhập trung bình và thấp. Dự thảo đưa ra hai phương án:

Phương án 1: Người thu nhập tính thuế 10 triệu đồng/tháng giảm 250.000 đồng thuế; 30 triệu đồng/tháng giảm 850.000 đồng; 40 triệu đồng/tháng giảm 750.000 đồng; 80 triệu đồng/tháng giảm 650.000 đồng.

Phương án 2: Giảm thuế tương tự phương án 1 cho thu nhập dưới 50 triệu đồng/tháng; thu nhập trên 50 triệu đồng/tháng giảm nhiều hơn. Ví dụ, thu nhập 20 triệu đồng/tháng (1 người phụ thuộc) không phải nộp thuế; 25 triệu đồng/tháng giảm từ 448.000 đồng xuống 34.000 đồng (giảm 92%); 30 triệu đồng/tháng giảm từ 968.000 đồng xuống 258.000 đồng (giảm 73%).

Phương án 2 được đa số ủng hộ, dù có ý kiến đề xuất giãn khoảng thu nhập hoặc hạ thuế suất tối đa xuống 30-25%. Mức thuế 35% phù hợp với khu vực (Thái Lan, Indonesia), nhưng thấp hơn Trung Quốc, Hàn Quốc (45%). Kết hợp nâng mức giảm trừ gia cảnh và bổ sung giảm trừ y tế, giáo dục, nhiều người thu nhập trung bình-thấp sẽ không phải nộp thuế.

Bộ Tài chính dự tính phương án 1 giảm thu ngân sách 7.120 tỷ đồng, phương án 2 giảm 8.740 tỷ đồng, và đề xuất chọn phương án 2. Việc đơn giản hóa biểu thuế giúp kê khai, nộp thuế dễ dàng, phù hợp xu hướng cải thiện mức sống và kinh nghiệm quốc tế.