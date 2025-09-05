Kinh tế 24h: Tiệm vàng TP.HCM đông nghịt, Hà Nội khan hiếm vàng miếng, nhẫn

Tiệm vàng TP.HCM đông nghịt, Hà Nội khan hiếm vàng miếng, nhẫn

Ngày 4/9, giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh, khiến tiệm vàng tại TP.HCM đông nghịt khách xếp hàng mua, trong khi Hà Nội rơi vào tình trạng khan hiếm vàng miếng và nhẫn. Tại TP.HCM, các chi nhánh Mi Hồng (phường Gia Định) và trụ sở SJC (phường Bàn Cờ) ghi nhận lượng khách đông, phải phát phiếu chờ, giới hạn mỗi người mua 1 chỉ vàng nhẫn hoặc 5 phân. Bãi giữ xe quá tải, một số khách bị từ chối. Nhiều người, như anh Võ Kim Thanh hay cô Trần Thị Tân, tranh thủ mua vàng tích trữ dù giá cao.

Gía vàng càng tăng càng đông người mua

Tại Hà Nội, “phố vàng” Trần Nhân Tông rơi vào cảnh “cháy hàng”. Các cửa hàng SJC, Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ thông báo hết vàng miếng và nhẫn, chỉ còn vàng trang sức. Chị Hoàng Lan (Từ Liêm) không mua được vàng miếng làm quà cưới, nhân viên khuyên chờ giá điều chỉnh giảm. Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải treo biển hết hàng, nhận đặt trước với thời gian giao sau 10-15 ngày.

Kết phiên 4/9, giá vàng miếng SJC đạt 133,9 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn gần 130 triệu đồng/lượng. Từ đầu năm, vàng miếng tăng 50 triệu đồng/lượng (60%), lãi ròng 48 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn tăng 45 triệu đồng/lượng (54%), lãi 42 triệu đồng/lượng. Nhu cầu tích trữ vàng tăng mạnh, nhưng nguồn cung hạn chế gây khan hiếm cục bộ. Tâm lý đầu tư vàng vẫn sôi nổi, dù giá liên tục phá kỷ lục, phản ánh sức hút của vàng trong bối cảnh thị trường biến động.

Giá vàng tăng mạnh, xóa độc quyền chưa thể hạ nhiệt ngay

Giá vàng thế giới và trong nước liên tục lập kỷ lục đầu tháng 9, dù các ngân hàng trung ương giảm mua vào. Ngày 3/9, giá vàng giao ngay đạt 3.570 USD/ounce, vàng kỳ hạn tháng 12 chạm 3.630 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng sốc lên 133,9 triệu đồng/lượng (bán ra), vàng nhẫn 125,5-128 triệu đồng/lượng, chênh lệch với giá thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân tăng giá bao gồm kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất (95,5% khả năng giảm 0,25% vào 17/9), đồng USD yếu (DXY giảm 0,35% xuống 98 điểm), bất ổn địa chính trị, và nhu cầu trú ẩn an toàn. SPDR Gold Trust tăng nắm giữ lên 977 tấn, cao nhất 3 năm. Các ngân hàng trung ương như Trung Quốc, Kazakhstan mua ròng, dù Ba Lan và Uganda giảm tốc. Dự báo từ JP Morgan (3.675 USD/ounce cuối 2025) và Michele Schneider (3.800-4.000 USD/ounce) cho thấy vàng còn tăng.

Việc xóa độc quyền vàng miếng tại Việt Nam, theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, là bước đi cần thiết nhưng chưa đủ. Biên lợi nhuận vàng miếng thấp (vài %) so với vàng trang sức (trên 20%) khiến doanh nghiệp ngần ngại tham gia. Nhập khẩu vàng không khả thi do ưu tiên ổn định tỷ giá. Ông đề xuất phát triển sàn vàng tại trung tâm tài chính quốc tế để giảm đầu cơ, chuyển giao dịch sang tài chính.

Chuyên gia Trần Duy Phương cho rằng Nghị định 232 (hiệu lực sau hơn 1 tháng) cần thông tư hướng dẫn và thời gian chuẩn bị. Chỉ khi doanh nghiệp nhập khẩu và tăng cung vàng, thị trường mới hạ nhiệt, nhưng giá trong nước vẫn phụ thuộc thế giới.

Bộ Chính trị khuyến khích phát triển điện từ rác thải, sinh khối, khí dư

Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến 2030, với tổng công suất điện đạt 183-236GW, sản lượng 560-624 tỷ kWh, năng lượng tái tạo chiếm 25-30% tổng cung năng lượng sơ cấp. Bộ Chính trị yêu cầu khai thác tối đa điện từ rác thải, sinh khối, khí, nhiệt, nước dư, và khuyến khích phát triển không giới hạn quy hoạch, thúc đẩy năng lượng xanh, bền vững.

Cơ chế, chính sách sẽ được ban hành để thúc đẩy năng lượng tái tạo, triển khai thị trường chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC), ưu tiên điện gió, điện mặt trời, và nghiên cứu địa nhiệt, sóng biển, thủy triều. Điện mặt trời mái nhà, tự sản xuất - tự tiêu thụ được khuyến khích. Doanh nghiệp lớn được giao đầu tư điện gió ngoài khơi quy mô lớn, gắn với quốc phòng.

Bộ Chính trị yêu cầu phát triển điện từ rác thải đô thị, chất thải rắn, sinh khối, và thu hồi khí, nhiệt, nước dư tại nhà máy, không giới hạn quy mô. Về điện hạt nhân, dự án Ninh Thuận 1 và 2 sẽ được triển khai, vận hành giai đoạn 2030-2035, sử dụng lò phản ứng module nhỏ, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Nghị quyết xác định giảm dần nhiên liệu hóa thạch, chuyển đổi nhiệt điện than sang khí tự nhiên, sinh khối, hydrogen, amoniac. Cơ chế huy động vốn xã hội, tín dụng ưu đãi, trái phiếu xanh, tín dụng xanh, và vốn ODA, JETP được đẩy mạnh. Doanh nghiệp tư nhân được khuyến khích đầu tư hạ tầng lưu trữ năng lượng (pin, kho LNG, xăng dầu) và đổi mới cơ chế giá truyền tải điện để thu hút đầu tư lưới điện.

2 con trai Tổng thống Trump vừa trở thành tỷ phú Bitcoin

Trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn Nasdaq ngày 3/9/2025, cổ phiếu American Bitcoin – công ty khai thác Bitcoin gắn với Eric Trump và Donald Trump Jr. – tăng vọt hơn gấp đôi giá trị. Cụ thể, cổ phiếu đạt đỉnh 14,52 USD, sau đó hạ nhiệt và chốt ở 8,04 USD, tăng 16,5% so với giá tham chiếu. Với 908,6 triệu cổ phiếu lưu hành, giá trị cổ phần của hai anh em Trump (khoảng 20%) ước tính 1,5 tỷ USD; nếu theo đỉnh cao, lên tới 2,6 tỷ USD, biến họ thành tỷ phú Bitcoin.

American Bitcoin, đồng sáng lập bởi Eric Trump (Giám đốc chiến lược) và Donald Trump Jr., là liên doanh với Hut 8 (sở hữu 80%). Công ty đi công khai qua sáp nhập toàn cổ phiếu với Gryphon Digital Mining, giao dịch dưới mã ABTC, nhằm trở thành nhà khai thác Bitcoin lớn nhất thế giới. Eric Trump chia sẻ: “Tiền số đang bùng nổ, chiếm ít nhất 50% hoạt động của tôi”.

Trước đây, Trump Organization tập trung bất động sản và sân golf, nhưng nay tiền số là trụ cột tăng trưởng. Tổng thống Trump tự xưng “tổng thống tiền mã hóa”, ủng hộ tài sản số để cải thiện ngân hàng và tăng sức mạnh USD. Hai con trai đã vận động ngành tại Dubai, Hong Kong, Tokyo. Gia đình Trump ra mắt nhiều dự án: American Bitcoin, World Liberty Financial, meme coin $Trump và $Melania trước nhậm chức tháng 1/2025.

Sự kiện đánh dấu sự tham gia sâu của gia đình Trump vào crypto, dù vấp chỉ trích về xung đột lợi ích. Công ty cam kết độc lập, tập trung khai thác và tích lũy Bitcoin.