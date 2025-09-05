Nhà đầu tư lỗ đậm vì 2 đồng tiền ảo WLFI và Trump

Đồng Trump được chính thức chào sàn Binance, OKX từ hồi tháng 1/2025. Thời điểm chào sàn, Tổng thống Mỹ Doanld Trump đích thân hậu thuẫn khi nhắc đến đồng tiền mang tên ông trong một lễ phát biểu trước công chúng.

Nhà đầu tư thua lỗ rất nặng khi đu đỉnh đồng Trump.

Khởi đầu tràn trề hi vọng khi đồng Trump tăng đến mức cao nhất 82.000 USDT/ đơn vị ngay trong ngày đầu mở bán.

Nhưng nhà đầu tư 'vui chẳng tày gang' khi thị giá loại memecoin này liên tục giảm, bảo mòn ví tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay, đã qua 9 tháng chào sàn, đồng Trump giảm từ mốc 82.000 USDT xuống vùng giá 8.200 USD. Như vậy, giá trị loại tiền ảo này giảm 10 lần kể từ vùng đỉnh. Đây cũng là mức thua lỗ của nhà đầu tư khi mua Trump ở giá cao.

Theo dữ liệu của OKX, đồng Trump có tổng cung là 1 tỷ token, trong đó, tỷ lệ lưu thông đến nay mới chỉ đạt gần 20% - tức tương đương khoảng gần 20 triệu token. Hiện đồng Trump vẫn đang tiếp tục lao dốc và nhà đầu tư vẫn chưa nhìn thấy đáy.

Trên diễn đàn OKX, nhiều nhà đầu tư cay đắng thừa nhận, gia tài đã bị cuốn bay vì đu đỉnh đồng Trump.

Với nhà đầu tư nhỏ lẻ non kinh nghiệm, có người chấp nhận bán Trump với mức lỗ cực đậm, có người chấp nhận tiếp tục nắm giữ đồng Trump và hi vọng vào cơ hội hồi phục, qua đó giảm thiểu thiệt hại.

Giới đầu tư chưa hết bàng hoàng vì thua lỗ đồng Trump thì ngày 1/9, gia đình Tổng thống Mỹ tuyên bố niêm yết đồng tiền ảo WLFI.

WLFI xuất hiện với tổng cung lên đến 100 tỷ token - tức tổng cung nhiều gấp 100 lần so với đồng Trump.

Đồng WLFI rớt giá mạnh sau 4 ngày ra mắt.

Cũng giống như trường hợp của Trump, đồng WLFI rớt giá thảm hại. Chỉ trong ngày 4/9 (tức 4 ngày sau khi ra mắt), giá trị đồng coin này giảm đến hơn 24%.

WLFI suy giảm cùng với sự giận dữ của giới đầu tư khi nhà sáng lập bất ngờ tuyên bố mở khóa token lên đến 20% - tức sẽ có khoảng 20 tỷ token được tung ra thị trường.

Với pha ép cung này, thị giá WLFI lao dốc là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, với việc sở hữu khối lượng lớn token WLFI, các nhà sáng lập đã thu về khoản lời kếch xù.

Trên diễn đàn Binance, nhà đầu tư có tên Bella Yamal dự đoán, thị giá đồng WLFI và Trump có thể tiếp tục suy giảm cho đến khi tìm được điểm tựa mới - chẳng hạn như một tuyên bố ủng hộ của Tổng thống Mỹ hoặc văn bản nào đó có lợi cho hai đồng coin này.