Ông Trump kháng cáo lên Tòa án Tối cao, dọa hủy loạt thỏa thuận thương mại nếu thua kiện

Một tòa phúc thẩm liên bang mới đây phán quyết rằng phần lớn các mức thuế toàn cầu do ông Trump áp đặt là bất hợp pháp, cho rằng ông đã vượt quá quyền hạn khi viện dẫn luật khẩn cấp năm 1977. Trước đó, Tòa Thương mại Quốc tế cũng có phán quyết tương tự. Tuy vậy, các mức thuế vẫn tạm thời duy trì hiệu lực trong thời gian vụ việc được kháng cáo.

Trong hồ sơ gửi Tòa án Tối cao, chính quyền Trump yêu cầu xét xử khẩn cấp ngay từ tháng 11, với hy vọng đảo ngược kết quả và giữ nguyên công cụ thuế quan vốn là trụ cột trong chiến lược kinh tế - thương mại.

Ông Trump cảnh báo điều gì nếu thất bại?

Phát biểu trước báo giới khi gặp Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, ông Trump nhấn mạnh: nếu Tòa án Tối cao không đứng về phía mình, Mỹ sẽ “chịu tổn thất nặng nề” và buộc phải “hủy” các thỏa thuận thương mại đã ký, bao gồm với Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Chỉ một ngày sau phát biểu, ông Trump vẫn ký sắc lệnh thực thi thỏa thuận mới với Nhật Bản, cho thấy ông vừa giữ thế cứng rắn vừa tiếp tục mở rộng quan hệ thương mại song phương.

Chính quyền ông Trump chuẩn bị những bước đi nào khác?

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định tin tưởng Tòa án Tối cao sẽ ủng hộ lập luận rằng việc áp thuế theo luật khẩn cấp là hợp pháp. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận chính quyền đang chuẩn bị “Kế hoạch B” để đối phó tình huống xấu nhất.

Trong khi đó, các mức thuế “có đi có lại” mà ông Trump áp dụng với hàng chục đối tác thương mại lớn đang rơi vào trạng thái pháp lý bất định. Cùng lúc, Mỹ vừa tăng gấp đôi thuế nhập khẩu từ Ấn Độ lên 50% để phản ứng việc New Delhi mua dầu Nga. Khi được hỏi liệu có cân nhắc hạ thuế với Ấn Độ, ông Trump trả lời dứt khoát: “Không”.