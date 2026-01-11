Nở rộ việc làm thời vụ giáp Tết: Cơ hội tăng thu nhập và những rủi ro cần tránh Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Doanh nghiệp tuyển hàng ngàn nhân sự

Ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ và dịch vụ ăn uống lớn, nhu cầu nhân lực đang tăng vọt để phục vụ cao điểm mua sắm, vui chơi cuối năm. Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate, sở hữu gần 30 thương hiệu với hơn 600 nhà hàng trên toàn quốc, thông báo tuyển dụng từ 1.000 - 1.500 lao động ở nhiều vị trí.

Tương tự, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (hệ thống Saigon Co.op) cũng đang mở đợt tuyển dụng lớn với 58 vị trí bổ sung riêng tại TP.HCM, tập trung vào các khâu kho, đóng gói, thu ngân và giao hàng.

Sinh viên hào hứng tìm kiếm việc làm thời vụ dịp giáp Tết

Tại Công ty TNHH Pizza Việt Nam, đơn vị này dự kiến tuyển 200 - 300 lao động. Chị Nguyễn Phạm Quỳnh Như, quản lý cao cấp và phát triển nhân sự công ty cho biết, mức thu nhập bình quân dao động 5–7 triệu đồng/tháng, chưa kể thưởng. Vào ngày lễ, Tết, lương được tính hệ số cao gấp đôi hoặc gấp ba.

"Mức lương với lao động bán thời gian tính theo tiếng, hiện dao động từ 22.500–27.500 đồng/giờ, tùy khu vực và cấp bậc công việc. Những lao động đã có kinh nghiệm sẽ được xếp mức lương cao hơn so với người mới, ở đây cũng nhận những người chưa có kinh nghiệm, vào sẽ được đào tạo nhưng ban đầu cũng phải chấp nhận mức lương thấp hơn", chị Nguyễn Phạm Quỳnh Như nói.

Đối với lĩnh vực yến tiệc, Công ty Cổ phần IN Hospitality cũng đang tìm kiếm hàng trăm lao động cho 7 vị trí. Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng - Phó phòng Nhân sự cho hay, đơn vị có chính sách linh hoạt để thu hút sinh viên có nhu cầu làm thêm trong thời gian học: "Ngoài mức lương cạnh tranh so với mặt bằng chung trong ngành, doanh nghiệp còn có thưởng doanh thu chia cho nhân viên cùng thời điểm chi lương. Bên cạnh đó, người lao động được hỗ trợ cơm, đồng phục và trang thiết bị làm việc. Doanh nghiệp cũng ưu tiên sự linh hoạt về thời gian làm việc, tạo điều kiện để sinh viên có thể vừa học vừa làm".

Công ty Cổ phần IN Hospitality cũng đang tìm kiếm hàng trăm lao động

Nhà trường làm "lá chắn" cho sinh viên

Theo Tiến sĩ Lê Xuân Trường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP.HCM, khảo sát cho thấy, 83,2% tân sinh viên có nhu cầu làm thêm để trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng và cải thiện thu nhập. Và nhà trường khuyến khích sinh viên lựa chọn công việc phù hợp để đảm bảo việc học là trọng tâm.

Tặng quà thu hút sinh viên tại Ngày hội việc làm ở Đại học Mở TP.HCM

Trước nhu cầu làm thêm tăng cao dịp Tết, nhà trường xác định rõ vai trò quan trọng trong bảo vệ sinh viên thông qua việc kiểm soát, sàng lọc thông tin tuyển dụng. Trên cổng thông tin của trường đang quy tụ hơn 100 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự mùa Tết, kéo dài từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 28/2/2026.

Mới đây, ngày hội việc làm của trường đã thu hút 116 doanh nghiệp và hơn 1.300 sinh viên ứng tuyển. Tất cả đơn vị tham gia đều phải qua thẩm định pháp lý minh bạch để bảo vệ sinh viên.

Nhu cầu làm thêm của sinh viên rất lớn, đặc biệt dịp lễ Tết

Tìm được công việc ưng ý, bạn Nguyễn Quang Quân, sinh viên năm cuối, trường Đại học Mở TP.HCM chia sẻ kỳ vọng: "Em mong rằng nhà trường sẽ tăng cường hợp tác tới với những doanh nghiệp uy tín và truyền thông rộng rãi tới với các bạn sinh viên. Sẽ có những bạn sinh viên chưa biết tới cổng thông tin việc làm hoặc có thể các bạn biết rồi nhưng các bạn chưa biết cách ứng tuyển như thế nào. Đồng thời trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về luật lao động và những kỹ năng nhận diện rủi ro trên mạng xã hội khi ứng tuyển".

Sinh viên, người lao động tìm việc làm dịp Tết cần thận trọng với các chiêu trò lừa đảo

Bên cạnh cơ hội với nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh, thị trường việc làm Tết cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM (trực thuộc Sở Nội vụ) cảnh báo: Những lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao" thường là dấu hiệu lừa đảo.

Thực tế, nhiều trường hợp người lao động bị yêu cầu đặt cọc nhưng sau đó không có việc làm hoặc điều kiện làm việc trái ngược cam kết.

Thông tin việc làm cho sinh viên ở Trường Đại học Mở TP.HCM

"Các bạn nên liên hệ các đơn vị trung tâm giới thiệu việc làm do nhà nước cấp phép. TPHCM có hơn 140 doanh nghiệp dịch vụ việc làm được Sở Nội vụ cấp phép, còn nhà nước thì có 2 trung tâm lớn là Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên và Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố, giới thiệu việc làm miễn phí cho tất cả người lao động và trong đó có sinh viên", bà Nguyễn Văn Hạnh Thục nói.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tìm việc chỉ nên ứng tuyển tại các kênh chính thống, kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp và tuyệt đối không nộp phí hoặc tiền cọc dưới bất kỳ hình thức nào.