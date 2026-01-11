Túi xách thương hiệu lớn chứa hóa chất nguy hại

Mẫu túi xách thương hiệu River Island bị thu hồi tại Vương quốc Anh

Một số sản phẩm dây nối, đai điều chỉnh dây an toàn cho trẻ em trên xe ô tô – xuất xứ Trung Quốc

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử cảnh báo an toàn sản phẩm của Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC), một số sản phẩm dây nối và đai điều chỉnh dây an toàn cho trẻ em trên xe ô tô được xác định không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong cho trẻ nhỏ khi xe phanh gấp; hoặc xảy ra tai nạn giao thông các sản phẩm này có thể cản trở hoạt động bình thường của dây an toàn, làm giảm hiệu quả bảo vệ và không đáp ứng tiêu chuẩn bắt buộc đối với thiết bị giữ trẻ em trên ô tô.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng tại Australia ngừng sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi ngay lập tức, cắt đôi sản phẩm theo hướng dẫn để được hoàn tiền và tiêu hủy sản phẩm theo quy định.

Túi xách thương hiệu River Island model 927917 – xuất xứ Bu-tan

Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử cảnh báo an toàn sản phẩm của Ủy ban châu Âu (EC), Cơ quan chức năng tại Vương quốc Anh đã yêu cầu thu hồi sản phẩm túi xách thương hiệu River Island model 927917, được bán cho người tiêu dùng trong giai đoạn từ 18/6/2025 đến 03/11/2025 do phát hiện nguy cơ gây mất an toàn nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Sản phẩm này không đáp ứng Quy định REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – tức Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất) của Liên minh Châu Âu về kiểm soát các chất hóa học nguy hại trong sản phẩm tiêu dùng.

Mẫu túi xách này có hàm lượng chì vượt mức cho phép, với giá trị đo được lên tới 70.232 mg/kg. Chì là chất độc hại, có thể tích tụ trong cơ thể, đặc biệt nguy hiểm đối với thai nhi và trẻ đang bú mẹ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển và sức khỏe lâu dài của người sử dụng.

Thuốc mỡ bôi ngoài da giúp giảm đau Mamisan – phân phối tại Mỹ

Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (Consumer Product Safety Commission – CPSC) thông tin về việc Plantimex Distributors, Inc., of San Diego, California thu hồi sản phẩm thuốc mỡ bôi ngoài da giúp giảm đau Mamisan do sản phẩm không tuân thủ Quy định chung về An toàn Sản phẩm và Quy định REACH. Thuốc mỡ chứa lidocaine, theo quy định phải được đóng gói chống trẻ em mở, tuy nhiên bao bì hiện không đáp ứng yêu cầu này, gây nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng hoặc tử vong nếu trẻ nhỏ nuốt phải.

Khoảng 50.330 sản phẩm có mã UPC 860006498115 đã được bán tại các chuỗi cửa hàng bán lẻ, bao gồm Walmart, Target và các kênh thương mại điện tử, từ tháng 4/2024 đến tháng 10/2025.

Người tiêu dùng được khuyến cáo ngay lập tức cất giữ các hũ thuốc mỡ bị thu hồi ngoài tầm với của trẻ em và liên hệ Plantimex để nhận nắp thay thế miễn phí.

Ghế ngồi tắm trẻ em hiệu YCXXKJ Model: YD-1958 – xuất xứ Trung Quốc

Theo Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), khoảng 8.960 ghế tắm trẻ em với nhiều màu sắc khác nhau bị thu hồi do không đáp ứng tiêu chuẩn bắt buộc. Các ghế tắm này thiếu ổn định và có thể bị lật khi sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong do đuối nước.

Người tiêu dùng được khuyến cáo ngừng sử dụng ngay lập tức và liên hệ với nhà sản xuất để được hoàn tiền hoặc đổi sản phẩm an toàn.

Đặc điểm sản phẩm: Nhà phân phối: Zhengzhou Bentuo Trading Co., Ltd., dba BenTalk / Trung Quốc; Thời điểm và nơi bán: Amazon, trong giai đoạn tháng 5–10/2025. Mã sản phẩm: Hãng YCXXKJ – YD-1958 (được in trên nhãn ở sau ghế).

Bàn là hơi VEVOR – xuất xứ Trung Quốc

Theo Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), Sanven Technology Ltd., dba VEVOR đã ghi nhận 6 báo cáo về nước nóng bắn ra và 12 báo cáo về nắp bình chứa nước bị bung hoặc nóng chảy. Công ty thực hiện thu hồi khoảng 2.840 sản phẩm được bán trên Vevor.com, Amazon.com và HomeDepot.com từ tháng 12/2023 đến tháng 9/2025.

Sản phẩm có nguy cơ rò rỉ hoặc phun nước nóng, gây bỏng nghiêm trọng cho người sử dụng và người xung quanh. Ngoài ra, nắp bình chứa nước có thể bung ra hoặc rò rỉ khi đang sử dụng, làm người dùng tiếp xúc trực tiếp với nước nóng

Người tiêu dùng tại đây được khuyến cáo ngừng sử dụng ngay sản phẩm thuộc diện thu hồi và liên hệ VEVOR để được hoàn tiền đầy đủ.

Hộp đựng thực phẩm thủy tinh hiệu ello – xuất xứ Trung Quốc

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) thông báo thu hồi hộp đựng thực phẩm thủy tinh hiệu Ello, set 10 chiếc, được bán tại Costco Wholesale Australia, do không đáp ứng Quy định An toàn Sản phẩm Chung 2005. Sản phẩm có thể bất ngờ vỡ vụn, gây nguy cơ bị đứt tay trong quá trình sử dụng. ACCC đã ghi nhận một sự cố liên quan đến sản phẩm này.

Người tiêu dùng tại đây được khuyến cáo ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức, trả hàng và nhận hoàn tiền tại các kho của Costco tại Úc.

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, các sản phẩm nêu trên đã bị nhiều cơ quan chức năng quốc tế yêu cầu thu hồi do tiềm ẩn rủi ro đáng kể đối với sức khỏe và an toàn của người sử dụng. Trong bối cảnh mua sắm quốc tế, thương mại điện tử xuyên biên giới và hàng xách tay ngày càng phổ biến, các sản phẩm nằm trong diện cảnh báo có thể xuất hiện tại thị trường Việt Nam.

Để bảo đảm an toàn và hạn chế nguy cơ trong quá trình sử dụng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị người tiêu dùng kiểm tra kỹ các sản phẩm đang sử dụng hoặc đã mua từ nước ngoài, đặc biệt với sản phẩm dành cho trẻ em, đồ thể thao, hàng hóa chứa hóa chất, thiết bị điện – điện tử và hàng mua trên các nền tảng thương mại điện tử quốc tế;

Đối chiếu thông tin sản phẩm (tên, nhãn hiệu, mã sản phẩm, số lô, mã nhận diện…) với các cảnh báo thu hồi chính thức trong và ngoài nước;

Ngừng sử dụng ngay lập tức nếu phát hiện sản phẩm trùng khớp với danh sách cảnh báo hoặc có dấu hiệu mất an toàn;

Liên hệ với người bán hoặc nhà cung cấp để được hướng dẫn kiểm tra, đổi trả hoặc thực hiện các chính sách thu hồi theo quy định;

Đồng thời, ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nhập khẩu chính ngạch, kèm theo hướng dẫn sử dụng, cảnh báo an toàn và chế độ bảo hành đầy đủ.