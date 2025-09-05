Ông Trump lại đưa ra lời đe dọa áp thuế mới

Theo phát biểu mới nhất, ông Trump nhấn mạnh: bất kỳ công ty nào không đầu tư sản xuất chip tại Mỹ sẽ bị đánh thuế. Tuy chưa đưa ra mức cụ thể, ông cho biết đây sẽ là mức thuế “khá đáng kể” và chỉ miễn trừ cho những doanh nghiệp đã hoặc đang có kế hoạch mở nhà máy ở Mỹ.

Động thái này nhằm thúc đẩy sản xuất công nghệ cao trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu giữa bối cảnh bán dẫn trở thành yếu tố sống còn cho kinh tế và an ninh quốc gia.

Ai sẽ hưởng lợi từ chính sách thuế mới?

Ông Trump khẳng định các công ty công nghệ đang đầu tư lớn tại Mỹ như Apple sẽ “ở vị thế an toàn”. Apple mới đây đã nâng cam kết đầu tư tại Mỹ lên 600 tỷ USD trong bốn năm tới, nhờ vậy có thể tránh được mức thuế nặng.

Bên cạnh đó, các “ông lớn” ngành chip như TSMC (Đài Loan), Samsung và SK Hynix (Hàn Quốc) cũng đã công bố kế hoạch xây dựng nhà máy ở Mỹ. Điều này giúp họ giữ chỗ đứng quan trọng trên thị trường trong khi đáp ứng yêu cầu từ chính quyền Trump.

Thuế quan có phải là chiến lược lâu dài của ông Trump?

Trong suốt nhiệm kỳ, ông Trump coi thuế quan là công cụ chủ đạo trong chính sách đối ngoại và kinh tế, dùng để gây áp lực và tái thương lượng các thỏa thuận thương mại. Việc áp thuế với chip được xem là một phần trong chiến lược buộc các tập đoàn công nghệ phải dịch chuyển chuỗi cung ứng về Mỹ.

Tuy nhiên, chính sách này đang gặp thách thức pháp lý. Một tòa án cấp dưới đã bác bỏ nhiều mức thuế quan mà ông Trump ban hành theo Đạo luật 1977 về tình trạng khẩn cấp. Chính quyền của ông hiện yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ xem xét khẩn cấp nhằm bảo vệ công cụ thuế quan vốn là trụ cột trong chương trình kinh tế và thương mại.