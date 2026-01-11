Bill Gates chuyển 8 tỷ USD cho vợ cũ sau 5 năm ly hôn

Tỷ phú Bill Gates chuyển gần 8 tỷ USD cho tổ chức từ thiện của Melinda Gates. Ảnh: Newscom

Theo New York Times, khoản tiền trị giá 7,88 tỷ USD được Bill Gates quyên góp cho Pivotal Philanthropies - tổ chức do Melinda French Gates sáng lập - vào năm 2024. Đây là một phần trong thỏa thuận tổng trị giá 12,5 tỷ USD mà hai bên đạt được sau khi ly hôn.

Melinda rời Bill & Melinda Gates Foundation vào tháng 5/2024 và khi đó cho biết bà đã đề nghị chồng cũ chuyển 12,5 tỷ USD sang quỹ mới, tập trung thúc đẩy tiến bộ xã hội và quyền lợi phụ nữ. Đại diện Pivotal Philanthropies xác nhận với New York Times rằng toàn bộ thỏa thuận 12,5 tỷ USD đã được hoàn tất; khoản gần 8 tỷ USD nói trên là một phần trong đó.

Khoản quyên góp được ghi nhận trong hồ sơ khai thuế năm 2025 của Bill Gates, song chi tiết phần tiền còn lại được phân bổ ra sao và chuyển tới những tổ chức nào hiện chưa được công bố. Đây cũng là lần đầu tiên một con số tài chính cụ thể liên quan đến thỏa thuận hậu ly hôn của họ được tiết lộ công khai.

Bill Gates và Melinda trước khi ly hôn. Ảnh: KCS Presse

Bill và Melinda kết hôn năm 1994, có ba con chung và tuyên bố ly hôn vào năm 2021. Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Melinda từng thừa nhận mối quan hệ thân thiết của chồng cũ với Jeffrey Epstein là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới đổ vỡ hôn nhân. Bà cũng nhiều lần chỉ trích chồng cũ vì những mối quan hệ ngoài luồng và sự thiếu trung thực trong đời sống hôn nhân.

Tỷ phú 70 tuổi chưa từng trực tiếp thừa nhận việc ngoại tình, nhưng từng nói ông "chắc chắn đã mắc sai lầm" và nhận trách nhiệm về những gì xảy ra trong cuộc hôn nhân. Mối liên hệ giữa ông và Epstein tiếp tục bị chú ý trở lại vào cuối năm ngoái, sau khi xuất hiện các bức ảnh liên quan đến Epstein trong loạt tài liệu được công bố từ di sản của nhân vật này.

Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình hồi năm ngoái, Melinda nói sự thiếu tin tưởng và trung thực đã khiến bà buộc phải rời bỏ cuộc hôn nhân kéo dài gần ba thập kỷ. Bà cũng tiết lộ Bill không tham khảo ý kiến của mình trước khi đưa ra quyết định quyên tặng phần lớn khối tài sản khổng lồ của quỹ từ thiện mà hai người từng đồng sáng lập.

Tháng 5 vừa qua, Bill Gates tuyên bố sẽ cho đi 99% tài sản trong những năm tới và đóng cửa Quỹ Gates vào ngày 31/12/2045. Ông dự kiến phân phối gần như toàn bộ khối tài sản ước tính khoảng 200 tỷ USD trong vòng 20 năm, chỉ giữ lại khoảng 1% cho bản thân và các con.