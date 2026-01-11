Nông dân Khánh Hòa tất bật hồi sinh nho cảnh đón Tết Nguyên đán 2026

Nông dân Khánh Hòa nỗ lực hồi sinh những chậu nho cảnh, nho kiểng sau đợt mưa lũ xảy ra vào giữa tháng 11/2025 để kịp phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Duy Ngọc.

Những ngày đầu năm 2026, khi nhiều nơi đã rộn ràng không khí chuẩn bị Tết, tại vườn nho cảnh, nho kiểng của Hợp tác xã (HTX) nho cảnh, nho kiểng A8 ở thôn Phước Khánh, xã Ninh Phước (tỉnh Khánh Hòa) nhịp lao động cũng diễn ra khẩn trương. Dưới cái nắng nhẹ, những hội viên cẩn thận tỉa lá, buộc dây, chỉnh thế cho những chậu nho cảnh.

Ông Lê Ngọc Hoài, hội viên HTX nho cảnh, nho kiểng A8 cho biết, từ giữa tháng 11/2025, mưa lũ khiến nước lũ dâng cao, ngập úng nhiều ngày khiến rễ nho bị thối làm gần 100 chậu nho cảnh chuẩn bị nuôi quả phục vụ Tết bị hư hỏng, không thể phục hồi.

"Nhìn nho chết sau lũ mà xót ruột. Mỗi chậu là bao công sức, tiền bạc của bà con. Có chậu chăm sóc cả năm trời, chỉ chờ Tết là xuất bán", ông Hoài buồn bã nói.

Theo ông Hoài, mưa lũ còn khiến nhiều chậu nho suy yếu, sinh trưởng chậm, đòi hỏi phải đầu tư thêm công chăm sóc, phân bón và kỹ thuật để kịp phục hồi.

"Ngay sau khi nước rút, hội viên hợp tác xã vệ sinh vườn, thoát nước, cắt bỏ những cành, rễ bị hư hại nhằm hạn chế sâu bệnh lây lan", ông Hoài nói.

Song song đó, các hội viên còn áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật để "cứu" nho sau lũ như xử lý đất, bổ sung vi sinh, điều chỉnh chế độ tưới nước hợp lý và tăng cường theo dõi sự phát triển của từng chậu.

Những chậu nho có khả năng phục hồi được ưu tiên chăm sóc đặc biệt, nhằm đảm bảo dáng thế đẹp, lá xanh, chùm quả đều, yếu tố quyết định giá trị của nho cảnh ngày Tết.

Nông dân tỉ mỉ chăm sóc từng chùm nho. Ảnh: Duy Ngọc.

Ông Lê Ngọc Cường - Giám đốc HTX nho cảnh, nho kiểng A8 cho biết, hiện chúng tôi có hàng trăm chậu nho cảnh, nho kiểng trong quá trình chăm sóc, dự kiến sẽ cho quả đúng dịp Tết Nguyên đán 2026.

"Nho cảnh không chỉ là cây trồng kinh tế mà còn là sản phẩm mang ý nghĩa phong thủy, tượng trưng cho sung túc, đủ đầy trong năm mới. Vì vậy, dù khó khăn, bà con vẫn cố gắng chăm chút từng chậu, mong mang đến cho khách hàng những sản phẩm đẹp nhất", ông Cường nói.

Theo nhiều thương lái, nho cảnh, nho kiểng của Khánh Hòa luôn được thị trường ưa chuộng vào mỗi dịp Tết bởi dáng đẹp, quả sai, bền và dễ chăm sóc. Dù chịu ảnh hưởng của thiên tai, nhưng với sự chủ động và kinh nghiệm nhiều năm, người trồng nho nơi đây kỳ vọng sẽ cung ứng đủ sản phẩm cho thị trường Tết sắp tới.

Những ngày này, từ sáng sớm đến chiều muộn, nông dân trồng nho cảnh, nho kiểng phục vụ Tết đang tập trung cao độ. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến dáng thế và chất lượng chậu nho khi xuất bán.

Dưới cái nắng nhẹ, hội viên HTX nho cảnh, nho kiểng A8 cẩn thận tỉa lá: Ảnh: Duy Ngọc

Những chùm nho móng tay trĩu quả chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Duy Ngọc.

Giống nho Hàn Quốc được tạo kiểu phục vụ dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Duy Ngọc.

Nông dân Khánh Hòa nỗ lực hồi sinh những chậu nho cảnh trĩu quả để phục vụ thị trường Tết. Ảnh: Duy Ngọc.

