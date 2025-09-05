Tự nhận lương 7-8 triệu, thực tế Độ Mixi kiếm tiền khủng thế nào?

“Soi” khối tài sản của Độ Mixi

Streamer đình đám Độ Mixi đang gây xôn xao khi hình ảnh anh lắc lư theo điệu nhạc trong một quán bar, phì phèo khói thuốc shisha lan truyền trên mạng xã hội. Điều đáng nói, shisha đã bị cấm chính thức tại Việt Nam từ ngày 1/1/2025.

Trước nhiều tranh cãi, trong livestream ngày 4/9, nam streamer thừa nhận người trong clip chính là mình. Tuy nhiên, anh giải thích rằng không hề biết shisha bị pháp luật cấm.

Streamer Độ Mixi.

Trước khi hứng chịu làn sóng chỉ trích, Độ Mixi có lượng fan theo dõi đông đảo. Anh thành danh nhờ các tựa game như CS:GO, PUBG cùng với khả năng nói chuyện hài hước.

Độ Mixi có một gia đình hạnh phúc, có sự nghiệp thành công và khối tài sản đồ sộ. Nam streamer này cũng từng khiến người hâm mộ choáng ngợp khi giới thiệu căn nhà 7 tầng tại Hà Nội, có thang máy. Bên trong ngôi nhà cũng tràn ngập mô hình, bộ sưu tập súng đắt tiền.

Nam streamer cho thấy độ chịu chi khủng khi rinh về cơ ngơi các mô hình đồ chơi đắt tiền.

Độ Mixi cũng tiết lộ sở hữu Mazda CX5 với giá lăn bánh lên đến 1 tỷ đồng. Nhưng tại vlog review căn nhà 7 tầng của mình, fan phát hiện anh đã đổi sang dùng Mercedes Benz màu đen.

Ngoài căn nhà 7 tầng ở Hà Nội, Độ Mixi cũng từng quay video giới thiệu về căn nhà ở quê Cao Bằng. Cụ thể trong vlog, anh cho biết căn nhà là nơi mẹ đang sinh sống, cách trung tâm khoảng 2km. Căn nhà xây năm 2003, hồi 2021, mẹ anh đã sửa sang lại.

Độ Mixi kiếm tiền ra sao?

Sở hữu gia tài đồ sộ, ai nấy đều cho rằng thu nhập của "tộc trưởng" Độ Mixi cũng phải thuộc dạng khủng. Tuy nhiên, không ít lần khi được hỏi, nam streamer luôn khiêm tốn trả lời thu nhập của anh chỉ có 7-8 triệu/tháng, bằng với một nhân viên văn phòng.

Trong sự kiện livestream của Nimo TV nhằm tổng kết năm 2021, Độ Mixi cho biết: "Hầu hết các bạn quan tâm theo dõi stream của tôi thì đều biết thu nhập của tôi rồi, một tháng tôi được 7-8 triệu, đủ nuôi gia đình. Thế là vui rồi!".

Một lần khác xuất hiện trên chương trình Sao Nhập Ngũ 2022, streamer này còn "than nghèo" khi được ca sĩ Anh Tú nhận thấy nam streamer có tóc bạc và hỏi: "Tóc bạc thế này là do máu hay gì anh". Độ Mixi nhanh chóng đáp: "Do nghèo em ạ". Thế nhưng ai nấy đều hiểu rằng những câu trả lời này chỉ mang tính chất đùa vui.

Trên thực tế, với sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng streamer, nguồn thu nhập của Độ Mixi khá đa dạng, từ làm YouTube, tiền khán giả donate cho đến kinh doanh riêng. Thậm chí, có lần streamer Linh Ngọc Đàm “ngớ người” khi thấy máy đếm tiền trong biệt thự của Độ Mixi.

Các video streaming của anh thu hút được hàng nghìn lượt người theo dõi, đủ mang lại một khoản "khổng lồ". Kênh YouTube của anh hiện có gần 8,2 triệu người đăng ký. Theo trang thống kê Social Blade, mỗi tháng, kênh YouTube của Độ Mixi có thể thu về 11.000 – 174.000 USD (289 triệu – 4,5 tỷ đồng).

Tuy nhiên, nam streamer này chưa từng lên tiếng xác nhận cụ thể về khoản thu nhập của mình. Đây chỉ là một con số tham khảo, chưa phản ánh thực tế thu nhập thực tế vì số tiền YouTube chi trả cho mỗi quốc gia khác nhau. Chưa hết, Độ Mixi còn nhận một khoản kha khá đến từ tiền khán giả ủng hộ và hợp đồng quảng cáo.

Bên cạnh nghề streamer, “nghề tay trái” là kinh doanh cũng giúp Độ Mixi gia tăng nguồn thu nhập. Tháng 8/2024, Độ Mixi thành lập công ty riêng mang tên Công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông Mixi Gaming với vốn điều lệ 500 triệu đồng. Chủ sở hữu kiêm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật là ông Phùng Thanh Độ (streamer Độ Mixi).

Ngoài hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo, doanh nghiệp của nam streamer này còn đăng ký kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác như sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; ghi âm và xuất bản âm nhạc; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Trước đó, Độ Mixi cũng tham gia vào lĩnh vực kinh doanh với đồ ăn vặt MixiFood, còn MixiShop kinh doanh quần áo và đồ lưu niệm. Ngoài thương hiệu riêng, Độ Mixi còn hợp tác với 2 người bạn thân là Xemesis và PewPew để mở quán ăn.