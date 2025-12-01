Kinh tế 24h: Vietravel tiến hành chia thưởng 8,6 triệu cổ phiếu và rút vốn khỏi Vietravel Airlines

Vietravel tiến hành chia thưởng 8,6 triệu cổ phiếu và rút vốn khỏi Vietravel Airlines

Vietravel (UPCoM: VTR) sắp chia thưởng 8,6 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 10:1,5 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 1,5 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/12/2025. Nguồn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo BCTC 2024. Sau đợt chia thưởng, vốn điều lệ công ty dự kiến tăng từ 579 tỷ lên khoảng 665 tỷ đồng.

Vietravel tiến hành chia thưởng 8,6 triệu cổ phiếu

Kế hoạch phát hành 2,9 triệu cổ phiếu ESOP 2025 giá 10.000 đồng/cp đã bị tạm dừng vô thời hạn để hoàn thiện hồ sơ do vướng quy định mới về hệ thống mã ngành nghề kinh doanh.

Đồng thời, HĐQT Vietravel vừa thông qua chủ trương thoái toàn bộ 18,5 triệu cổ phiếu (tương đương toàn bộ vốn góp) tại công ty con Vietravel Airlines trước cuối năm 2025. Giá trị thương vụ dưới 10% tổng tài sản Vietravel. Sau khi thoái vốn, cổ đông Vietravel Airlines còn lại sẽ là Tập đoàn Vietravel, T&T Airlines, T&T SuperPort, Quỹ BVIM và một số cá nhân.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành hàng không nội địa cạnh tranh khốc liệt khi Vietnam Airlines và Vietjet Air chiếm hơn 86% thị phần, các hãng còn lại (bao gồm Vietravel Airlines, Bamboo Airways, Pacific Airlines) phải tái cấu trúc mạnh mẽ, trong khi các “ông lớn” mới như Sun Group cũng chuẩn bị gia nhập thị trường với Sun PhuQuoc Airways. Việc rút vốn giúp Vietravel tập trung nguồn lực vào mảng lữ hành cốt lõi và giảm gánh nặng tài chính từ lĩnh vực hàng không đang thua lỗ và áp lực cạnh tranh cao.

Giá vàng tuần này có thể tăng tiếp

Sau nhiều tuần biến động, giá vàng thế giới kết thúc tuần trước ở mức 4.226 USD/ounce, cao nhất 2 tuần, nhờ kỳ vọng Fed giảm lãi suất lần 3 trong năm vào tháng 12. Khảo sát Kitco News cho thấy sự lạc quan lan tỏa: 79% (11/14) chuyên gia Phố Wall dự báo tăng tuần này (1-5/12), chỉ 7% dự giảm, 14% đi ngang. Nhà đầu tư cá nhân cũng tích cực với 70% (183/260 phiếu) tin giá lên, 11% giảm, 19% trung lập.

Giá vàng tuần này được dự báo tăng tiếp

Chủ tịch Rich Checkan (Asset Strategies International) nhấn mạnh xung đột Ukraine kéo dài và niềm tin Fed cắt giảm lãi suất sẽ hỗ trợ vàng. James Stanley (Forex) đồng tình không có lý do bi quan, nhưng cảnh báo "mua đuổi" dễ "đu đỉnh" do nhà đầu tư dài hạn có thể chốt lời cuối năm. Ngược lại, Alex Kuptsikevich (FxPro) dự giảm do giằng co giữa nới lỏng tiền tệ và áp lực khác. Adrian Day (Adrian Day Asset Management) trung lập: giá khó bứt phá đến khi Fed công bố, nhưng đáy tháng 10 đã hình thành, có thể đi ngang rồi tăng tiếp.

Hiện tại (1/12/2025), giá vàng giao ngay đạt 4.230,63 USD/ounce, tăng nhẹ so với cuối tuần, củng cố triển vọng tích cực nhờ yếu tố địa chính trị và chính sách tiền tệ.

Trung Quốc siết chặt tiền ảo

Ngày 29/11/2025, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn, tuyên bố sẽ tăng cường trấn áp quyết liệt mọi hoạt động liên quan đến tiền ảo và đặc biệt nhắm vào stablecoin – loại tiền số được neo giá vào USD, EUR hoặc các tài sản tham chiếu khác.

Theo PBOC, tiền ảo hoàn toàn không có địa vị pháp lý, không được công nhận là tiền tệ và tuyệt đối không được phép sử dụng làm phương tiện thanh toán; mọi hình thức kinh doanh, giao dịch tiền mã hóa đều bị coi là hoạt động tài chính phi pháp.

Đặc biệt, stablecoin bị chỉ trích nặng nề vì thiếu cơ chế nhận diện khách hàng (KYC), dễ bị lợi dụng để rửa tiền, gian lận viễn thông và chuyển tiền xuyên biên giới bất hợp pháp. PBOC cho biết hoạt động đầu cơ tiền số gần đây gia tăng mạnh đã đặt ra những thách thức mới cho kiểm soát rủi ro tài chính, do đó cơ quan này sẽ siết chặt giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến stablecoin nhằm bảo vệ ổn định kinh tế vĩ mô.

Đây là đợt cảnh báo mới nhất sau lệnh cấm toàn diện giao dịch tiền mã hóa từ năm 2021, đồng thời tiếp nối phát biểu của Thống đốc Pan Gongsheng hồi tháng 10 rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục trấn áp hoạt động vận hành và đầu cơ trong nước, đồng thời theo dõi sát sao diễn biến stablecoin trên toàn cầu.

Hàng không Việt đưa máy bay hoạt động trở lại sau sự cố lỗi phần mềm Airbus

Sau lệnh triệu hồi khẩn cấp của Airbus tối 28/11/2025 về lỗi phần mềm hệ thống điều khiển độ cao ELAC trên dòng A320/A321, các hãng hàng không Việt Nam đã phản ứng nhanh và hoàn tất khắc phục trước hạn chót 6h59 ngày 30/11 do EASA yêu cầu.

Vietnam Airlines triển khai đồng loạt tại ba trung tâm kỹ thuật Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, hoàn thành cập nhật cho toàn bộ đội bay A320/A321 trước thời hạn và đưa máy bay trở lại khai thác ngay lập tức mà không gây gián đoạn đáng kể.

Vietjet Air huy động lực lượng trong và ngoài nước, hoàn tất cập nhật cho 69 tàu bay vào 3h sáng 30/11 – sớm hơn 4 tiếng so với yêu cầu, nên lịch bay gần như không bị ảnh hưởng.

Bamboo Airways và Vietravel Airlines rà soát đội bay và xác nhận không chiếc nào nằm trong diện phải sửa lỗi theo danh sách của Airbus.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đánh giá cao sự phối hợp nhanh chóng của các hãng, đảm bảo an toàn tuyệt đối và không để xảy ra tình trạng hủy chuyến hay chậm chuyến lớn. Quá trình cập nhật diễn ra trơn tru, không ghi nhận sự cố kỹ thuật nào.

Như vậy, chỉ trong vòng hơn 30 giờ kể từ khi Airbus phát cảnh báo toàn cầu, toàn bộ đội bay A320/A321 của Việt Nam đã được sửa lỗi và hoạt động bình thường trở lại, thể hiện năng lực bảo dưỡng và phản ứng khủng hoảng tốt của ngành hàng không trong nước.

AI giúp doanh số online dịp Black Friday tại Mỹ lập kỷ lục

Dịp Black Friday 2025, người tiêu dùng Mỹ chi kỷ lục 11,8 tỷ USD cho mua sắm trực tuyến, tăng 9,1% so với năm 2024, theo Adobe Analytics – đơn vị theo dõi 1 nghìn tỷ lượt truy cập website bán lẻ. Công nghệ AI đóng vai trò then chốt, với lưu lượng truy cập qua công cụ AI tăng vọt 805% so với năm trước, giúp khách hàng dễ dàng so sánh giá, săn ưu đãi qua chatbot như Sparky (Walmart) hay Rufus (Amazon).

Trong bối cảnh thất nghiệp gần mức cao 4 năm, niềm tin tiêu dùng chạm đáy 7 tháng và lo ngại giá cả tăng do thuế quan, người Mỹ ưu tiên mua online để tránh đám đông cửa hàng, dẫn đến doanh số e-commerce tăng 10,4% (Mastercard SpendingPulse), trong khi mua sắm tại chỗ chỉ nhích 1,7%.

Các mặt hàng bán chạy gồm đồ chơi Lego, thẻ Pokemon, Nintendo Switch, PlayStation 5, AirPods và máy trộn KitchenAid. Salesforce ước tính chi tiêu online Mỹ đạt 18 tỷ USD (tăng 3%), nhưng người mua ít sản phẩm hơn do giá cao, tập trung vào thời trang, phụ kiện cao cấp – nhóm thu nhập cao chi mạnh tay hơn.

Toàn cầu, AI thúc đẩy 14,2 tỷ USD doanh số online Black Friday, Mỹ góp 3 tỷ USD. Adobe dự báo Cyber Monday đạt 14,2 tỷ USD online (tăng 6,3%), có thể là ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất năm, với giảm giá điện tử lên đến 30%, trong khi cửa hàng truyền thống tiếp tục ảm đạm. Sự bùng nổ này khẳng định AI đang thay đổi hành vi mua sắm, giúp tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí.