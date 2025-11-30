Di chuyển 6 tiếng/ngày để đi làm vì tiếc tiền thuê nhà

Phía sau quyết định di chuyển 400km mỗi ngày

Anh Li, 36 tuổi, đến từ Trương Gia Khẩu, Hà Bắc (Trung Quốc), thường ngồi tàu cao tốc 6 tiếng mỗi ngày để đến công ty ở Bắc Kinh làm việc.

Được biết, anh chuyển đến Bắc Kinh vào năm 2015. Từ năm 2023, anh bắt đầu di chuyển giữa hai nơi bằng tàu cao tốc. Mỗi ngày, người đàn ông này đều ghi lại nhật ký di chuyển của mình và đăng tải lên nền tảng video ngắn. Tính đến cuối tháng 8, anh đã đi làm bằng tàu gần 770 ngày.

Nhiều cư dân mạng sau khi xem các video của anh Li liền bình luận rằng, thời gian làm hàng ngày của anh còn dài hơn thời gian làm việc của chính họ. Quá trình này quả thực rất vất vả.

Được biết, mỗi chuyến khứ hồi có quãng đường hơn 400km và mất hơn 6 giờ để di chuyển.

Mỗi ngày, anh Li sẽ thức dậy lúc 5:30 sáng, lái xe từ nhà đến ga tàu Trương Gia Khẩu, sau đó chi 77 NDT (277.000đ) để đón chuyến tàu khởi hành lúc 6:53 sáng để đến ga Bắc Kinh. Sau khi xuống tàu, anh đi bộ thêm 15 phút đến công ty.

Anh tan làm lúc 6 giờ chiều, sau đó vội vã đến ga Bắc Kinh để đón tàu về nhà. Anh thường về đến nhà vào lúc khoảng 8:40 tối.

Anh Li chia sẻ, anh tốn hơn 4.000 NDT (14,4 triệu đồng) mỗi tháng chỉ cho việc đi tàu. Nhiều bạn bè khuyên anh nên thuê căn hộ gần nơi làm việc, nhưng giá thuê nhà ở Bắc Kinh rất cao, mà anh lại không thích ở ghép. Vì vậy, anh đành cắn răng chịu đựng và quyết định đi lại giữa nhà và chỗ làm. Việc này cũng giúp anh có thêm thời gian cho gia đình thay vì thỉnh thoảng mới tranh thủ về nhà được một lần.

Dù vậy, anh Li cũng thừa nhận, việc đi lại hàng ngày khiến anh mệt mỏi và kiệt sức. Nhưng anh vẫn chưa tìm được việc làm phù hợp ở Trương Gia Khẩu và cũng không có ý định rời công ty hiện tại trong thời gian tới.

Anh cho biết, nhiều người lao động ở ngoại ô Bắc Kinh đi làm mỗi sáng, nhưng ít người đi làm từ Trương Gia Khẩu vì quãng đường khá dài, gần 400 km khứ hồi.

Anh thường mua sẵn vé tàu cho nửa tháng và vì không bị kẹt xe trên tàu cao tốc nên anh thường không bị muộn giờ làm.