Kinh tế 24h: Thông tin mới về đánh thuế vàng miếng khi chuyển nhượng

Hàng không thế giới chạy đua sửa lỗi phần mềm máy bay Airbus

Ngày 28/11/2025, Airbus đột ngột thông báo triệu hồi khẩn cấp khoảng 6.000 máy bay dòng A320 trên toàn cầu để sửa lỗi phần mềm, sau vụ việc chuyến bay JetBlue từ Mexico đến Mỹ cuối tháng 10 bị mất độ cao đột ngột, gây thương tích cho hành khách và dẫn đến điều tra từ FAA Mỹ. Quy trình sửa chữa chủ yếu là cập nhật lại phiên bản phần mềm, mất 2-3 giờ mỗi chiếc, chỉ khoảng 1.000 máy bay cũ cần thay phần cứng.

Với hơn 11.300 chiếc A320 đang hoạt động, CEO Airbus Guillaume Faury đã xin lỗi các hãng bay và hành khách trên mạng xã hội. Các hãng hàng không toàn cầu lập tức lao vào cuộc chạy đua xuyên đêm từ 28 đến 29/11, theo yêu cầu của cơ quan quản lý phải hoàn tất trước khi bay trở lại. May mắn thay, thông báo đến vào buổi tối châu Âu và châu Á – thời điểm lịch bay kết thúc, cộng với A320 chủ yếu bay chặng ngắn nên ít chuyến đêm, giúp hạn chế gián đoạn.

Ở châu Á, Flyadeal (Saudi) hoàn tất 13 chiếc lúc nửa đêm; AirAsia dự kiến xong trong 48 giờ; IndiGo (Ấn Độ) xử lý 184/200 chiếc; Air India 69/113. Tuy nhiên, ANA Nhật Bản hủy 95 chuyến ảnh hưởng 13.500 khách, All Nippon hủy 65 chuyến nội địa. Nhà phân tích Brendan Sobie nhận định tình hình không hỗn loạn như lo ngại, chỉ gây khó khăn ngắn hạn.

Tại châu Âu, Pháp báo cáo gián đoạn hạn chế, gần như bình thường; Lufthansa Đức hoàn tất hầu hết mà không hủy chuyến; British Airways chỉ 3 chiếc; Wizz Air Hungary xong toàn bộ. Chuyên gia John Strickland cho rằng tác động tài chính thấp vì xảy ra trước cao điểm cuối năm. Ở Mỹ, giữa kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn bận rộn, American Airlines sửa 209 chiếc (chỉ còn 4 chiếc dang dở); Delta 50 chiếc A321neo; United 6 chiếc gây vài chuyến chậm – không nghiêm trọng như dự báo. Tổng thể, sự cố được xử lý nhanh chóng, tránh khủng hoảng lớn cho ngành hàng không.

Thông tin mới về đánh thuế vàng miếng khi chuyển nhượng

Bộ Tài chính vừa đề xuất sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, bổ sung quy định đánh thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với vàng miếng, nhằm góp phần hạn chế đầu cơ, lành mạnh hóa thị trường vàng theo đúng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Đề xuất bổ sung quy định đánh thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với vàng miếng

Để tránh ảnh hưởng đến tập quán tích trữ vàng lâu dài của người dân, dự thảo không áp thuế tràn lan mà giao Chính phủ quyền quyết định ngưỡng giá trị chịu thuế, thời điểm áp dụng và có thể điều chỉnh thuế suất khi cần. Nhờ đó, những cá nhân chỉ thỉnh thoảng bán một lượng vàng nhỏ để chi tiêu sẽ được miễn thuế, trong khi hoạt động mua bán lướt sóng, chuyển nhượng khối lượng lớn thường xuyên sẽ phải nộp 0,1% mỗi lần giao dịch.

Quy định này đã tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, nghiên cứu kỹ thông lệ quốc tế và tình hình quản lý thị trường vàng hiện nay, đảm bảo vừa kiểm soát hiệu quả đầu cơ, vừa không gây bất tiện cho người dân giữ vàng để tiết kiệm, cất giữ. Đây là bước đi thận trọng, có lộ trình rõ ràng và dự kiến sớm được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Người dân gửi hơn 7,8 triệu tỷ đồng tại hệ thống ngân hàng

Đến cuối tháng 9/2025, tiền gửi của người dân tại hệ thống ngân hàng Việt Nam đạt kỷ lục 7,83 triệu tỷ đồng, tăng 10,9% so với đầu năm – cao hơn đáng kể so với cùng kỳ các năm trước. Trong khi đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 8,35 triệu tỷ đồng (tăng 8,9%).

Các chuyên gia nhận định hiện tượng này không chỉ đơn thuần là người dân gửi tiết kiệm nhiều hơn. Theo TS. Cấn Văn Lực (BIDV), lãi suất tiết kiệm hiện vẫn hấp dẫn hơn lạm phát và an toàn hơn các kênh đầu tư dài hạn khác, nên vẫn thu hút người dân. Tuy nhiên, TS. Nguyễn Hữu Huân (ĐH Kinh tế TP.HCM) nhấn mạnh yếu tố quan trọng hơn là cơ chế tạo tiền của ngân hàng: khi tín dụng tăng mạnh (cuối tháng 9 dư nợ đạt 17,7 triệu tỷ đồng, tăng gần 14% – cao nhất 15 năm), mỗi đồng cho vay sẽ tạo ra một đồng tiền gửi mới khi dòng tiền luân chuyển trong nền kinh tế.

Vốn vay chảy vào bất động sản, chứng khoán sôi động khiến tiền liên tục quay lại hệ thống ngân hàng qua các giao dịch thanh toán. Do đó, mức tăng tiền gửi dân cư kỷ lục năm nay phản ánh cả hành vi gửi tiết kiệm lẫn sự gia tăng mạnh mẽ của tín dụng và dòng tiền trong nền kinh tế. Lãnh đạo NHNN dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm có thể đạt 19-20%, vượt xa kế hoạch ban đầu.

Ngân hàng rao bán khoản nợ 460 tỷ của Bất động sản Đông Dương

Agribank vừa công bố đấu giá khoản nợ hơn 460 tỷ đồng của CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương (Đông Dương Land) tại Agribank Chi nhánh Miền Đông (trực thuộc Chi nhánh Bình Triệu). Khoản nợ hình thành từ các hợp đồng tín dụng ký năm 2009 và 2011.

Tính đến ngày 5/11/2025, tổng giá trị ghi sổ là 460 tỷ đồng, gồm dư nợ gốc hơn 253 tỷ đồng và lãi phát sinh 207 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm là các quyền sử dụng đất kèm giấy tờ sở hữu và hồ sơ pháp lý liên quan.

Giá khởi điểm đấu giá được Agribank đưa ra là 414,323 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế, phí và VAT nếu có). Đây là lần rao bán công khai khoản nợ xấu này nhằm thu hồi vốn.

CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương thành lập năm 2008, đặt trụ sở tại quận 7, TP.HCM. Đáng chú ý, doanh nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Hoàng Quân Group – mã HQC) khi nhiều thành viên chủ chốt trong HĐQT đồng thời giữ vị trí tương tự tại HQC.

Việc một ngân hàng lớn như Agribank phải rao bán công khai khoản nợ gần nửa nghìn tỷ của doanh nghiệp bất động sản có liên quan đến công ty niêm yết cho thấy áp lực xử lý nợ xấu trong lĩnh vực địa ốc vẫn rất lớn dù thị trường đã có dấu hiệu hồi phục.

Quản lý thị trường sẽ rà soát từng gian hàng trên chợ mạng để "tìm" hàng giả

Ngày 29/11/2025, tại diễn đàn chống gian lận thương mại ở TP.HCM, các chuyên gia cảnh báo tình trạng hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ tràn lan từ sản phẩm nhỏ đến hàng tỷ đồng, nhưng mức xử phạt hiện hành quá thấp (tối đa 250 triệu đồng với cá nhân, 500 triệu đồng với tổ chức) nên không đủ răn đe, trong khi lợi nhuận vi phạm rất lớn.

Ông Trần Giang Khuê (Cục Sở hữu trí tuệ) cho biết nhiều vụ kiện chỉ dừng ở xin lỗi, không xử lý triệt để gốc rễ, dẫn đến tái phạm liên tục. Ông kỳ vọng sắp tới sẽ có tòa chuyên trách sở hữu trí tuệ với thẩm phán chuyên sâu để nâng cao hiệu quả xử lý.

Về thương mại điện tử, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM – khẳng định lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra quyết liệt, rà soát từng gian hàng, từng trang thương mại điện tử và mạng xã hội để truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kho hàng và chủ thể kinh doanh, đặc biệt tập trung vào hoạt động xuyên biên giới – nơi hàng giả dễ len lỏi.

TP.HCM và các tỉnh lân cận có hàng nghìn kho hàng phục vụ bán online, vì vậy cần phối hợp liên tỉnh để kiểm tra đồng bộ, xử lý nhanh, kịp thời. Mục tiêu là làm sạch môi trường kinh doanh trực tuyến, bảo vệ người tiêu dùng trước lànap lực bùng nổ của thương mại điện tử hiện nay.