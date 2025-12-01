Bao nhiêu tiền mới vào được nhóm giàu nhất nước Mỹ?

Cần bao nhiêu tiền để lọt vào top 10% giàu nhất nước Mỹ?

Theo phân tích của Visa, ngưỡng tài sản ròng để thuộc top 10% hộ gia đình giàu nhất Mỹ hiện vào khoảng 1,8 triệu USD, tăng mạnh từ mức 1,3 triệu USD năm 2019. Tài sản ròng bao gồm tất cả những gì một hộ gia đình sở hữu - nhà cửa, xe cộ, tiền tiết kiệm, chứng khoán, quỹ hưu trí và các tài sản đầu tư trừ đi mọi khoản nợ.

Xét về thu nhập, mức cần thiết để lọt nhóm 10% giàu nhất cũng tăng mạnh, từ 170.000 USD lên khoảng 210.000 USD/năm trong cùng giai đoạn. Trong khi đó, thu nhập trung vị của người Mỹ hiện chỉ ở mức 83.730 USD (2024).

Visa gọi những hộ gia đình có thu nhập từ 210.000 USD trở lên, hoặc sở hữu tài sản ròng từ 1,8 triệu USD trở lên là “giàu có", nhóm chỉ chiếm khoảng 12,2 triệu hộ trên toàn nước Mỹ.

Ai đang chiếm phần lớn trong tầng lớp giàu có này?

Thế hệ Gen X (sinh từ 1965–1980) chiếm 57% trong tổng số các hộ gia đình “giàu có” theo tiêu chí của Visa. Điều này không quá bất ngờ, vì họ đang trong giai đoạn thu nhập đỉnh cao. Ngược lại, nhiều người già đã nghỉ hưu, nên chỉ chiếm 12%.

Millennials và Gen Z, những thế hệ trẻ hơn tuy chiếm tỷ lệ nhỏ hơn nhưng tổng cộng vẫn đóng góp 31% vào nhóm giàu có. Điều này phản ánh sự dịch chuyển khi thế hệ trẻ bắt đầu tích lũy tài sản thông qua nghề nghiệp mới, công nghệ và đầu tư.

Dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cũng cho thấy nhóm đã nằm trong top 10% trước đây là những người chứng kiến mức tăng tài sản lớn nhất trong 5 năm qua.

Điều gì khiến tài sản của nhóm giàu tăng nhanh hơn phần còn lại?

Hai yếu tố nổi bật nhất là giá nhà và thị trường chứng khoán tăng mạnh.

Từ năm 2020, giá nhà tại Mỹ tăng vọt do nguồn cung hạn chế và lãi suất thế chấp thấp kỷ lục. Chỉ đến năm 2022, khi Fed bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất, tốc độ tăng mới chậm lại nhưng giá nhà vẫn cao hơn đáng kể so với 5 năm trước.

Thị trường chứng khoán cũng phục hồi thần tốc sau cú sập đầu 2020. Được hỗ trợ bởi gói kích thích khổng lồ và sự hồi phục nhanh của nền kinh tế, các chỉ số lớn liên tiếp lập đỉnh. S&P 500 đã tăng 109% trong 5 năm, trong khi giá nhà trung vị tăng khoảng 25%.

Trong khi đó, thu nhập hộ gia đình dù có tăng nhưng chỉ đạt khoảng 23%, tức thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng tài sản. Điều này khiến người đã giàu càng trở nên giàu hơn, đặc biệt là những người nắm giữ bất động sản hoặc đầu tư mạnh vào cổ phiếu.