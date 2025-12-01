Một loạt người nổi tiếng bị khởi tố, lộ 2 loại tài sản ‘khủng’ trữ nhiều nhất trong két sắt

Bà chủ Mailisa bị thu giữ 100 sổ đỏ, nhiều siêu xe và hàng trăm nghìn USD

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, Hoàng Kim Khánh (chồng bà Mai) và 6 người khác về tội Buôn lậu.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Mai điều hành mạng lưới phân phối, phối hợp với Khánh dựng lên lớp vỏ pháp lý thông qua nhiều công ty vệ tinh, biến đường dây buôn lậu mỹ phẩm thành một hệ thống kinh doanh khoác vỏ bọc hợp pháp.

Từ cấu trúc ngụy trang này, Mailisa phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã sản phẩm Doctor Magic.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Mai và Khánh tự nguyện nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả, giao nộp 12 giấy đăng ký siêu xe và nhiều tài sản giá trị khác.

Công an khám xét, thu giữ két sắt chứa tài sản tại nơi ở của Ngân 98. Ảnh: L.A

Thu giữ 80 sổ đỏ từ két sắt trong nhà Ngân 98

Liên quan đến vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98, SN 1998, quê Bình Định cũ, nay là Gia Lai, ngụ phường Cát Lái, TPHCM) cầm đầu, ngày 15/10, Công an TPHCM cho biết đã phối hợp VKSND cùng cấp khám xét nơi ở của bị can ở căn penthouse 300m2 tại 1 chung cư cao cấp, đã phát hiện két sắt. Nữ DJ và người nhà không cung cấp được mã số nên nhà chức trách đã đưa về trụ sở để mở theo đúng quy trình.

Qua khám xét, bên trong két có 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng và nhiều vật chứng liên quan. Ngoài ra, công an cũng tạm giữ 2 chiếc ô tô để phục vụ công tác điều tra, xác minh nguồn gốc tài sản.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ mối liên hệ giữa số tài sản thu giữ và hoạt động phạm tội của Ngân 98, đồng thời xác minh nguồn gốc hình thành, dòng tiền liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả do Ngân điều hành.

Kê biên 2 tài sản của Hoàng Hường, trị giá hơn 300 tỷ đồng

Ngày 6/10, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường, chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hoàng Hường có 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái do bà Hường lập ra để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để trốn thuế, bà Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu sang các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, bị can để ngoài sổ sách kế toán số doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê khai sai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kê biên 2 tài sản của bà Hường, ước tính trị giá hơn 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Vụ Shark Bình: Thu giữ 900 tỷ đồng

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoà Bình (tức Shark Bình, SN 1981, trú tại Hà Nội) cùng 9 đồng phạm liên quan đến cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư đồng tiền số Antex.

Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, Shark Bình đã thừa nhận hành vi sai phạm, đồng thời cam kết khắc phục hậu quả.

Cơ quan công an xác định Shark Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng như 597 lượng vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử có liên quan.

Thu giữ nhiều tài sản của Mr Pips

Trước khi bị bắt, TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) được biết đến bởi những video đăng tải cuộc sống xa hoa và dạy cách kiếm tiền, với hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên TikTok và YouTube. Hot TikToker này bị khởi tố để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Liên quan vụ án, cơ quan công an đã thu giữ, phong tỏa khối tài sản “khủng”, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.

Cụ thể số tài sản trên bao gồm: 316 tỷ đồng trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246kg vàng nguyên khối. Ngoài ra là 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng, 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Đến ngày 27/12/2024, cơ quan công an thu thêm 12 tỷ đồng, 18 nhà chung cư, biệt thự, xác minh thêm 500.000 USD trong tài khoản ở nước ngoài.