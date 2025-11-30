Người dân miền núi Nghệ An thu lời cao từ con siêu gặm nhấm

Dúi được xem là đặc sản nhà giàu vì thịt dúi có giá trị dinh dưỡng cao, vị ngon đặc trưng. Nhiều năm này, nhiều người dân ở các bản xã Tam Quang đã mạnh dạn tìm hiểu và nuôi loại đặc sản nhà giàu này. Tuy nhiên, để nuôi loài vật này, người dân phải đăng ký giấy phép chăn nuôi ở Chi cục Kiểm lâm. Con giống cũng phải có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp.

Ông Tống Văn Chiến, SN 1965, trú tại xã Tam Quang, là một trong những hộ triển khai nuôi dúi đầu tiên trong xã. Ông Chiến cho biết, cách đây 2 năm, trong một lần đi thăm người quen ở Thanh Hóa, ông được giới thiệu về mô hình nuôi dúi thương phẩm. Sau khi được tham quan chuồng trại, thức ăn, cách chăm sóc,... thì người đàn ông này nhận thấy mô hình này phù hợp với địa hình và điều kiện của gia đình mình.

Ban đầu, ông Chiến mua vài cặp con giống về nuôi thử nghiệm. Về nhà người đàn ông này chọn chỗ yên tĩnh, ít người qua lại để xây dựng chuồng. Ông mua những viên gạch cũ có đường kính 60cm x 60cm về ghép với nhau tạo thành các chuồng ô vuông. Diện tích chuồng cũng vừa đủ cho dúi sinh hoạt và không thể thoát ra ngoài.

Theo ông Chiến, thức ăn của dúi ăn thân tre, thân mía, ngô, thân cây cỏ voi. Hầu hết các loại thức ăn cho dúi đều có rất nhiều quanh nhà. Tất cả các loại thức ăn này đều phải đủ độ già và tươi, không được cho ăn cây đã khô. Mỗi ngày, người nuôi chỉ cần dành khoảng 2 giờ để chăm sóc đàn dúi, khoảng 3 - 4 ngày vệ sinh chuồng trại 1 lần

Nếu dúi phát triển tốt thì nuôi khoảng 7-8 tháng là dúi có thể sinh sản. Mỗi năm đàn dúi sinh sản khoảng 3-4 lứa, mỗi con dúi mẹ sinh mỗi lứa từ 3-4 con. Con từ 1-2 tháng tuổi là có thể đem bán làm con giống.

Dúi giống được ông bán với giá từ 750.000-800.000 đồng/kg, còn dúi thương phẩm có giá từ 350.000-380.000 đồng/kg. Dúi thương phẩm được thị trường rất ưa chuộng. Các nhà hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và vùng phụ cận tìm về mua rất nhiều.

Hiện, trang trại của ông Chiến đã có 60 ô chuồng với tổng đàn khoảng 130 con, bao gồm 3 loại chính là dúi mốc, dúi má đào và dúi bản địa. Mỗi năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Đây là mô hình kinh tế dễ làm, ít rủi ro, chi phí thức ăn thấp,…nên nhiều người đã tìm đến học hỏi. Ông Chiến cũng sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật cho họ.

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Kha Thị Hiền – Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang cho biết, mô hình nuôi dúi rất phù hợp với điều kiện của địa phương. Đặc biệt, nuôi dúi có thể tận dụng được nguồn thức ăn có sẵn trên địa bàn nên giá thành rẻ, mà lợi nhuận lại cao. Địa phương cũng đang khuyến khích người dân nhân rộng mô hình để nuôi dúi theo hướng hàng hóa, giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, việc nuôi dúi phải tuân thủ nghiêm các thủ tục pháp lý với Chi cục Kiểm Lâm, nguồn gốc con giống phải rõ ràng.