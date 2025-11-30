Giá vàng hôm nay 30-11: Tăng vọt, đồng loạt dự báo đi lên

Sáng chủ nhật, 30-11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp giữ ở mức 152,9 triệu đồng/lượng mua vào và 154,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 4,5 triệu mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch trong khoảng 150,6 - 153,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 4,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh và đang ở mức cao nhất từ trước tới nay, vượt qua mốc đỉnh kỷ lục từng lập hồi giữa tháng 10 là 154,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý chốt tuần giao dịch ở mức 4.220 USD/ounce, tăng hơn 150 USD/ounce (khoảng 4,8 triệu đồng) so với cuối tuần trước.

Sau vài tuần đi ngang quanh vùng 4.000 - 4.100 USD/ounce, giá vàng thế giới bất ngờ tăng vọt lên mức cao nhất trong khoảng 2 tuần qua.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở phố Wall, có 14 chuyên gia phân tích tham gia trả lời và có tới 79% tin rằng giá vàng sẽ tăng tiếp; chỉ 7% dự đoán giá sẽ giảm; và 14% cho rằng giá đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 260 nhà đầu tư tham gia trả lời và nhiều người lạc quan với xu hướng tăng tiếp của giá vàng.

Cụ thể, có tới 70% ý kiến cho rằng giá vàng tăng lên những mốc cao mới, chỉ 11% dự báo giá vàng giảm và 19% còn lại kỳ vọng giá đi ngang.

Diễn biến giá vàng tuần qua và dự báo tuần tới

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, nhận định lạc quan với đà tăng của giá vàng trong ngắn hạn. Về mặt kỹ thuật, giá vàng đã bật lên vùng tích lũy nên khả năng nhịp tăng chưa kết thúc.

Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường tại SIA Wealth Management, trả lời trên Kitco cũng nói rằng giá vàng đã tăng khi những đồn đoán về kết quả cuộc họp sắp tới của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) chuyển hướng sang hy vọng về một đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, ông Cieszynski cũng lưu ý tuần tới sẽ có rất nhiều dữ liệu kinh tế được Mỹ công bố, điều này có thể gây ra một số biến động cho giá vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 134,4 triệu đồng/lượng.