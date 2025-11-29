Giá vàng tăng dựng đứng: Điều gì đang đẩy vàng lên cao?

Tuần giao dịch mở đầu với mức giá 4.074 USD/ounce và nhanh chóng xuất hiện các nhịp điều chỉnh nhẹ xuống quanh 4.044 USD. Tuy nhiên, vùng giá này liên tiếp được giữ vững ba lần, tạo nền tảng tâm lý tích cực và kích hoạt lực mua mạnh hơn. Chỉ đến trưa thứ Hai (giờ Bắc Mỹ), vàng đã vượt ngưỡng cản 4.100 USD một cách dứt khoát.

Phiên châu Á sau đó đưa giá lên 4.152 USD, trước khi thị trường châu Âu kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh 4.115 USD. Cuối cùng, giao dịch tại Mỹ cũng ghi nhận mức đỉnh tương tự 4.152 USD, thiết lập mặt bằng giá cao mới.

Đỉnh cao nhất tuần xuất hiện phiên thứ Sáu, khi vàng được kéo lên sát 4.200 USD ngay từ đầu giờ mở cửa. Đến 13h30, giá lập đỉnh 4.226,91 USD/ounce và hầu như giữ nguyên mức tăng cho tới khi đóng cửa tuần, chốt mức tăng tổng cộng 3,5%.

Vì sao tâm lý “phe tăng” quay trở lại Phố Wall và nhà đầu tư nhỏ lẻ?

Khảo sát hàng tuần của Kitco News cho thấy 79% chuyên gia Phố Wall kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng trong tuần tới – mức cao nhất nhiều tuần gần đây. Với nhà đầu tư nhỏ lẻ, 70% số người tham gia khảo sát cũng nghiêng về kịch bản tăng giá, nhất là sau khi vàng vượt xa vùng hỗ trợ tâm lý 4.000 USD.

Nhiều chuyên gia nhận định yếu tố quan trọng nhất là khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Lãi suất giảm làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, từ đó hỗ trợ giá. Ngoài ra, tình hình địa chính trị tiếp tục căng thẳng, đặc biệt là xung đột ở Ukraine, khiến vàng giữ vai trò tài sản trú ẩn.

Một số chuyên gia phân tích kỹ thuật cũng nhấn mạnh rằng vàng đã phá vỡ các mô hình tích lũy kéo dài và bước vào giai đoạn tăng mới. Các vùng hỗ trợ quanh 4.115 - 4.150 USD đang được xem là “vùng mua đẹp” cho các nhà đầu tư theo xu hướng.

Những ngưỡng kỹ thuật nào đang chi phối xu hướng giá vàng?

Nhiều chuyên gia và nhà giao dịch kỹ thuật cho biết mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 4.150 USD, trong khi kháng cự mạnh nằm ở 4.250 - 4.285 USD (đỉnh tháng 11). Việc phá vỡ hoàn toàn vùng 4.285 USD sẽ mở ra khả năng hướng tới các đỉnh lịch sử mới.

Phân tích kỹ thuật của Moor Analytics cho thấy nhiều tín hiệu sức mạnh đã xuất hiện từ các khung thời gian lớn tới nhỏ, với hàng loạt mức giá “break-out” được thiết lập và duy trì. Điều này cho thấy xu hướng tăng vẫn đang thống trị.

Ngược lại, nếu vàng rơi dưới 4.000 USD, lực bán kỹ thuật có thể kích hoạt mạnh, khiến giá đảo chiều. Tuy nhiên, hầu hết chuyên gia đều đánh giá khả năng này thấp trong bối cảnh hiện tại.

Tuần tới là thời điểm thị trường phải tiếp nhận loạt dữ liệu kinh tế lớn của Mỹ, dù không có báo cáo việc làm phi nông nghiệp. Các số liệu PMI sản xuất và dịch vụ của ISM, báo cáo việc làm ADP, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số giá PCE lõi sẽ là những thông tin có ảnh hưởng mạnh tới kỳ vọng về chính sách tiền tệ.

Nếu các dữ liệu cho thấy lạm phát hạ nhiệt và thị trường lao động chậm lại, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất sẽ tăng lên, hỗ trợ giá vàng. Ngược lại, bất kỳ tín hiệu nào cho thấy nền kinh tế vẫn “quá nóng” đều có thể khiến thị trường điều chỉnh.

Trong khi đó, diễn biến địa chính trị, đặc biệt là khả năng có đột phá về hòa đàm Ukraine cũng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu trú ẩn của vàng.

Liệu vàng có đủ động lực để chinh phục đỉnh lịch sử mới?

Một số chuyên gia cho rằng vàng đang ở rất gần điểm bứt phá. Chuyên gia Marc Chandler cho biết vàng đã vượt đường xu hướng giảm nối các đỉnh cao của tháng 10 và 11 – tín hiệu cho thấy đợt điều chỉnh đã kết thúc và xu hướng tăng có thể tiếp tục.

Bank UBS dự báo vàng có thể tiến lên 4.500 USD vào cuối năm 2026, trong khi Deutsche Bank đưa ra mức giá trung bình 4.450 USD/ounce. Các dự báo này chủ yếu dựa vào kỳ vọng Fed giảm lãi suất và nhu cầu mua vàng mạnh của các ngân hàng trung ương.

Tuy vậy, một số ý kiến cảnh báo rằng sau khi tăng 48% từ đầu năm, vàng có thể đối mặt áp lực chốt lời. Nhà phân tích Alex Kuptsikevich thậm chí dự đoán vàng có thể lùi về 4.040 USD trong tuần tới nếu áp lực bán gia tăng.