Doanh nghiệp nữ đại gia người Hà Nội xin làm đường sắt cao tốc Bắc – Nam có quy mô thế nào?

Theo Cổng thông tin Chính phủ, ngày 27/11, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại Trụ sở Chính phủ.

Buổi làm việc có sự tham gia của 5 doanh nghiệp đã đăng ký quan tâm đến dự án, bao gồm: Công ty TNHH Việt Nam 3000 – Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam, CTCP Tập đoàn Discovery, CTCP Vận tải đường sắt Việt Nam, CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) và CTCP Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed.

Đại diện của Công ty TNHH Việt Nam 3000 phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP

Trong buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH Việt Nam 3000 – Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam cho rằng đây là dự án lớn, đòi hỏi sự phối hợp giữa Chính phủ và các nhà đầu tư, nhất là trong vấn đề huy động vốn và mong muốn lựa chọn hình thức hợp tác PPP theo góc độ "cùng phối hợp, cùng hỗ trợ" bởi có nhiều rủi ro tiềm ẩn. Vai trò của doanh nghiệp này ở đây là đi huy động và mang vốn cho dự án và kêu gọi, huy động chuyên gia giỏi trong lĩnh vực này để thực hiện dự án.

Dù Công ty TNHH Việt Nam 3000 mong muốn được hợp tác đầu tư vào dự án theo hình thức đối tác-công tư, nhưng khi được hỏi về năng lực tài chính của công ty và nếu hợp tác theo hình thức đối tác-công tư, tỷ lệ vốn của doanh nghiệp đóng góp sẽ là bao nhiêu; năng lực và các căn cứ pháp lý, cơ sở để doanh nghiệp có thể huy động vốn… vị đại diện doanh nghiệp này đã không trả lời được, một số ý trả lời không đúng theo nội dung câu hỏi.

Bộ Xây dựng nhận xét hồ sơ của doanh nghiệp chưa có tài liệu chứng minh năng lực tài chính rõ ràng, các đề xuất về tiến độ cũng rất mơ hồ. Ngân hàng Nhà nước đề nghị doanh nghiệp công khai cụ thể nguồn lực tài chính của "hệ sinh thái" mà doanh nghiệp nhắc đến, thay vì những lời hứa hẹn chung chung về việc "mang 100% vốn về Việt Nam".

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp, Công ty TNHH Việt Nam 3000 – Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam được thành lập tháng 12/2020, doanh nghiệp đăng ký 84 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là bán buôn thực phẩm.

Công ty có vốn điều lệ đăng ký 369 tỷ đồng. Bà Ngô Thị Thắng, sinh năm 1954, có địa chỉ đăng ký thường trú tại Cầu Giấy, Hà Nội là chủ doanh nghiệp và giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Trong khi đó, nhấn mạnh đây không phải là cuộc để lựa chọn, quyết định nhà đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nêu rõ, trên cơ sở các tài liệu đã có và thông tin các doanh nghiệp cung cấp, đề nghị Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo đề xuất phương thức đầu tư và các cơ chế chính sách đi kèm để trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến, đồng thời đề nghị các bộ, ngành tích cực có ý kiến đóng góp đối với báo cáo. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để Chính phủ thảo luận, đánh giá trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.