GenZ kiếm trăm triệu/tháng nhờ làm 3 nghề cùng lúc

Từ khởi nghiệp thất bại đến “thành công tự thân”

Tiểu Lưu, một chàng trai 27 tuổi tại Hàng Châu, Trung Quốc hiện đang làm cùng lúc 3 công việc: huấn luyện viên phòng gym, đầu bếp và kinh doanh bánh ngọt. 3 công việc này mang lại cho anh mức thu nhập rất cao, lên đến 30.000 NDT (103 triệu đồng)/tháng.

Vốn dĩ, Tiểu Lưu chỉ là một cử nhân đại học bình thường. Khi vừa ra trường, anh đã nhờ gia đình hỗ trợ một ít vốn để cùng bạn bè mở quán lẩu. Tuy nhiên do thiếu kinh nghiệm, anh phải đóng cửa quán lẩu không lâu sau đó.

Thay vì bỏ cuộc, anh quyết định tự mình học nghề nấu ăn vì đây là đam mê của anh. Anh đã xin vào làm học việc tại một khách sạn và chủ yếu phải làm các công việc chân tay bẩn thỉu, nặng nhọc trước khi được làm phụ bếp.

Sau đó, Tiểu Lưu mở một gian hàng nhỏ bán đồ chiên xào. Dù hương vị ban đầu chỉ ở mức trung bình nhưng gian hàng lại nhanh chóng thu hút được nhiều khách hàng nhờ giá thành rẻ. Đến khi tay nghề đã tiến bộ hơn, Tiểu Lưu mới tăng giá từ từ. Gian hàng này cũng là thành công đầu tiên giúp Tiểu Lưu đạt được tự do tài chính.

Sau khi có kinh tế ổn định, Tiểu Lưu bắt đầu quan tâm hơn tới sức khỏe và dần có được một hình thể đẹp sau một thời gian luyện tập ở phòng gym. Thậm chí, nhiều người trong phòng tập còn nhờ anh cho lời khuyên để tập luyện.

Tiểu Lưu ngay lập tức nhìn thấy cơ hội kiếm tiền và ứng tuyển vào vị trị huấn luyện viên thể hình vào ban ngày, trong khi gian hàng bán đồ xào sẽ mở vào buổi tối.

Công việc cuối cùng của Tiểu Lưu là làm và kinh doanh bánh ngọt. Ban đầu, anh học việc tại một tiệm bánh ở địa phương. Sau 2 tháng rưỡi, anh đã bắt đầu mở gian hàng bán đồ ngọt. Công việc này khá đơn giản, anh chỉ cần làm bánh vào ban ngày và bán vào buổi tối.

Đối với Tiểu Lưu, công việc chưa bao giờ là áp lực mà là một phần của cuộc sống. Khi nền kinh tế vẫn đang trong tình trạng suy thoái, tỉ lệ thất nghiệp tăng cao thì mức thu nhập trăm triệu đồng/tháng của chàng trai GenZ này là ước mơ rất lớn của nhiều người. Rõ ràng, thay vì phụ thuộc vào một công việc duy nhất, bạn có thể linh hoạt học thêm kỹ năng mới, tìm hiểu nhu cầu thị trường để phát triển thêm những kênh kiếm tiền khác, từ đó đa dạng hóa thu nhập.