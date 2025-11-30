Làn sóng mua vàng toàn cầu khiến loạt nhà đầu tư tiết lộ dự báo bất ngờ

Khảo sát hơn 900 khách hàng tổ chức trên nền tảng Marquee của Goldman Sachs cho thấy 36% người tham gia – nhóm lớn nhất dự báo vàng sẽ vượt 5.000 USD/ounce vào cuối năm tới. Thêm 33% kỳ vọng vàng dao động trong vùng 4.500 - 5.000 USD, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào xu hướng tăng giá.

Tính từ đầu năm, vàng đã tăng 58,6% và phá mốc 4.000 USD vào ngày 8/10. Goldman Sachs cho biết hơn 70% nhà đầu tư tin rằng vàng sẽ tiếp tục đi lên trong năm 2025, trong khi chỉ hơn 5% dự đoán giá giảm về mức 3.500 - 4.000 USD.

Nhu cầu vàng tăng được nhìn nhận gắn với các yếu tố vĩ mô kéo dài: lạm phát, bất ổn địa chính trị và áp lực giảm giá của đồng USD.

Động lực chính nào đang đẩy giá vàng lên cao?

38% nhà đầu tư cho rằng lực mua của các ngân hàng trung ương là nguyên nhân số một dẫn dắt đà tăng giá. Đây là xu hướng đã kéo dài nhiều năm khi các ngân hàng trung ương muốn nắm giữ tài sản có tính thanh khoản cao, không rủi ro vỡ nợ và mang tính “trung lập” về chính trị.

Ngoài ra, 27% cho rằng những lo ngại về ngân sách và rủi ro tài khóa đang khiến dòng tiền tìm đến vàng như một biện pháp phòng vệ. Từ nhà đầu tư cá nhân đến quỹ đầu cơ, vàng tiếp tục được sử dụng như công cụ bảo toàn giá trị trong bối cảnh bất ổn gia tăng.

Đà tăng của vàng tuần qua cũng được củng cố nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất – yếu tố thường hỗ trợ giá kim loại quý.

Giới phân tích nhận định gì về triển vọng dài hạn của vàng?

Phil Streible, chiến lược gia trưởng của Blue Line Futures dự báo đà tăng có thể kéo dài đến năm 2026 khi triển vọng kinh tế toàn cầu tiếp tục suy yếu: tăng trưởng chậm lại và lạm phát leo thang tại nhiều quốc gia.

Một số nhà đầu tư còn mở rộng sang cổ phiếu các công ty khai thác vàng như cách gián tiếp đặt cược vào tương lai của kim loại quý. Stephen Yiu của Blue Whale Capital cho biết ông chọn Newmont – tập đoàn khai thác vàng lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, Carson Block, nhà sáng lập Muddy Waters Capital, vốn nổi tiếng với chiến lược bán khống lại thực hiện một thương vụ “đặt cược dài hạn” hiếm hoi vào Snowline Gold của Canada, kỳ vọng đây sẽ là mục tiêu thâu tóm trong bối cảnh ngành khai khoáng đang dần tái cấu trúc.