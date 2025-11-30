Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần có đủ tiền tiết kiệm là đã sẵn sàng nghỉ hưu. Nhưng Jeremy Keil, chuyên gia tài chính và tác giả cuốn sách Retire Today, nhận định:

“Tôi không biết liệu bạn có thể thực sự biết mình đã sẵn sàng nghỉ hưu chưa. Nhưng hầu hết những người đã nghỉ hưu đều nói: ‘Hãy làm đi!’”

Ông nhấn mạnh rằng chuẩn bị nghỉ hưu không chỉ là về tài chính mà còn là về tư duy và danh tính. Một kế hoạch hưu trí chi tiết giúp bạn cảm thấy tự tin, vững vàng hơn khi bước sang giai đoạn mới của cuộc đời. Như vậy, tiền bạc kết hợp với kế hoạch và tư duy là bộ ba nền tảng để nghỉ hưu an toàn và an tâm.