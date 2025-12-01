Đồ thờ ‘cháy đơn’ ở làng nghề mộc cổ Đằng Chương: ‘Năm nay bán chạy hơn hẳn'

Thôn Đằng Chương là làng nghề mộc truyền thống hàng trăm năm tuổi. Các hộ trong thôn chuyên chế tác sản phẩm đồ thờ bằng gỗ như cửa võng, cuốn thư, bàn thờ, hoành phi, câu đối, ngai thờ, khám thờ, với từng chi tiết được chạm khắc tinh xảo, thể hiện tay nghề điêu luyện của người thợ.

Sản phẩm đồ thờ bằng gỗ tại đây có giá từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng, thậm chí hơn 100 triệu đồng, tùy mẫu mã, chất liệu và kích thước.

Những ngày này tại thôn Đằng Chương, khắp nơi ồn ã tiếng máy cưa, tiếng đục, tiếng chà giấy ráp từ sáng sớm đến tận khuya. Đây cũng là thời điểm các hộ làm nghề mộc trong thôn tăng tốc để hoàn thành đơn hàng phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân.

Anh Vũ Đình Chung (SN 1987), chủ một xưởng chuyên sản xuất đồ thờ tại thôn Đằng Chương cho biết, năm nay thị trường đồ thờ bán chạy hơn hẳn. Từ đầu tháng 8 âm lịch, đơn hàng bắt đầu tăng cao nên anh phải huy động thêm nhân lực làm việc liên tục, máy móc trong xưởng chạy hết công suất để đáp ứng khối lượng công việc lớn.

Xưởng của anh hiện có 11 thợ trực tiếp và khoảng 30 hộ trong thôn nhận khoán việc, mang sản phẩm thô về nhà gia công. Các sản phẩm đồ thờ chủ yếu được làm bằng gỗ dổi, gụ, gõ, hương đá.

Những tháng cuối năm, trung bình mỗi tháng xưởng sử dụng khoảng 35-40m3 gỗ, trong khi giữa năm chỉ khoảng 25 khối. Riêng các bộ hoành phi, câu đối, có tháng xưởng sản xuất hơn 100 bộ, chưa kể các sản phẩm đồ thờ khác, anh Chung cho hay.

Theo anh Chung, để sản xuất ra được một sản phẩm đồ thờ bằng gỗ, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn. Trước tiên, gỗ được lựa chọn kỹ lưỡng, sau đó thợ tiến hành xẻ, pha gỗ, rồi tạo hình, đục, chạm khắc chi tiết. Tiếp theo là chà nhám cho bề mặt nhẵn mịn rồi chuyển sang sơn PU hoặc sơn son thếp vàng hoàn thiện.

Mỗi bước trong quá trình chế tác đều được thực hiện tỉ mỉ, khéo léo, đòi hỏi người thợ phải có kinh nghiệm và trí tưởng tượng phong phú để “thổi hồn” vào từng khúc gỗ. Từ những miếng gỗ thô sơ, qua bàn tay tài hoa của thợ Đằng Chương, mỗi sản phẩm trở nên sinh động, tinh xảo, mang dấu ấn riêng.

Nhờ chất lượng ổn định, các xưởng trong thôn có việc làm quanh năm.

Anh Phạm Văn Trình (SN 1979, thôn Đằng Chương) chia sẻ, từ tháng 8 âm lịch, vợ chồng anh đã bước vào guồng làm việc cao điểm chuẩn bị Tết. Những tháng cuối năm, số lượng đơn đặt hàng tăng khoảng 60-70% so với các tháng trong năm nên anh chị phải làm việc từ 7h sáng đến tận 11h đêm, chỉ kịp ăn uống đơn giản.

"Nghề truyền thống đòi hỏi sự tỉ mỉ và tâm huyết, vì vậy dù đơn hàng gấp, chúng tôi vẫn chau chuốt từng sản phẩm để đảm bảo chất lượng”, anh Trình nói.

Không chỉ hộ sản xuất trong thôn làm việc hết công suất, các hộ đảm nhận công đoạn sơn hoàn thiện sản phẩm cũng tất bật không kém.

Chị Phạm Thị Tươi cho hay gia đình chị chuyên sơn hoàn thiện sản phẩm đồ thờ bằng gỗ cho các xưởng trong thôn. Lượng hàng cuối năm tăng cao nên cả gia đình 3 người phải làm việc từ sáng đến khuya mới kịp trả hàng đúng hẹn.

Theo chị Tươi, các sản phẩm đã hoàn thành phần mộc khi đưa đến xưởng của gia đình chị sẽ được chà nhám lại kỹ lưỡng để bề mặt nhẵn mịn, rồi tiến hành sơn PU hoặc sơn son thếp vàng theo yêu cầu.

“Thời điểm này, các hộ làm nghề trong thôn đều tăng tốc sản xuất để kịp phục vụ thị trường Tết nên hàng hoàn thiện đưa đến xưởng của gia đình tôi cũng tăng rất nhiều. Dù bận rộn, nhưng nghĩ đến Tết sung túc, chúng tôi lại có thêm động lực”, chị Tươi chia sẻ.