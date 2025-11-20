Kinh tế 24h: Giá vàng tăng trở lại, người mua chưa hết lỗ

Giá vàng tăng trở lại, người mua chưa hết lỗ

Sáng 19/11/2025, giá vàng trong nước bất ngờ hồi phục mạnh sau cú giảm hôm qua, quay về mốc 151 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu... giao dịch ở mức 148,7 - 150,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,4 triệu đồng so với chốt phiên trước.

Giá vàng tăng trở lại

Vàng nhẫn cũng "bắt sóng": SJC niêm yết 145,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (tăng 600.000 đồng); Phú Quý 147 - 150 triệu đồng/lượng (tăng 1 triệu); DOJI ổn định 146 - 149 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu cao nhất 148 - 151 triệu đồng/lượng (tăng hơn 1 triệu).

Tuy nhiên, đà tăng chưa bù đắp chênh lệch mua - bán phổ biến 2 triệu đồng/lượng, khiến người mua trong tuần qua (giá giảm tổng 1,3 triệu) vẫn lỗ. So đỉnh lịch sử 154,6 triệu đồng/lượng, hiện thấp hơn 5 triệu; nhưng từ đầu năm, tăng ròng 66 triệu đồng/lượng (gần 80%).

Trên thế giới, giá vàng giao ngay giảm nhẹ còn 4.061 USD/ounce, quy đổi khoảng 129 triệu đồng/lượng, thấp hơn nội địa 22 triệu đồng/lượng – mức chênh lệch cao kỷ lục.

Bộ trưởng Bộ Tài chính nói về ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh

Chiều 19/11/2025, tại phiên thảo luận Quốc hội về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), các đại biểu băn khoăn về ngưỡng doanh thu chịu thuế 200 triệu đồng/năm đối với hộ kinh doanh, cho rằng thiếu công bằng so với người làm công ăn lương (ngưỡng 15,5 triệu đồng/tháng, cộng giảm trừ gia cảnh).

Đại biểu Nguyễn Vân Chi (Nghệ An) phân tích: Với lợi nhuận trung bình 10%, doanh thu 200 triệu đồng/năm chỉ tương đương thu nhập 1,6 triệu đồng/tháng – thấp hơn nhiều mức miễn thuế lương, hộ kinh doanh lại không được giảm trừ. Chuyển từ thuế khoán sang kê khai theo doanh thu thực tế (dựa hóa đơn) làm tăng gánh nặng, dù giúp thu chính xác hơn.

Đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Ninh) đề nghị nâng ngưỡng và điều chỉnh thuế suất để khuyến khích chuyển đổi, tạo môi trường kinh doanh công bằng. Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) dẫn ví dụ bán sữa: Doanh thu 200 triệu đồng chỉ lãi 20 triệu, thấp hơn giảm trừ 186 triệu (cá nhân) hoặc 260 triệu (có phụ thuộc), đề xuất ngưỡng tối thiểu 1,5 tỷ đồng/năm cho một số lĩnh vực.

Phát biểu giải trình, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định: Chuyển kê khai giúp giảm thất thu thuế 64% nhờ công nghệ, ngưỡng nâng từ 100 triệu lên 200 triệu đồng/năm (thực tế từ 201 triệu) là hỗ trợ, không gây khó. Tuy nhiên, ông đồng tình cần công bằng: “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng”. Bộ sẽ nghiên cứu, tính toán lại ngưỡng phù hợp, tránh thiệt thòi cho hộ kinh doanh so với lương.

TPHCM kiểm tra 180 điểm kinh doanh vàng, siết thị trường trước Tết 2026

Sáng 19/11/2025, tại họp báo ngành Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM công bố sẽ kiểm tra chuyên đề vàng năm 2025 với 180 điểm kinh doanh trên địa bàn. Đây là động thái mạnh nhằm ổn định thị trường vàng đang “nóng” bất thường trước Tết Bính Ngọ 2026.

Cùng với đó, từ 20/10/2025 đến 10/4/2026, lực lượng quản lý thị trường sẽ tổng kiểm tra, xử lý nghiêm buôn lậu, hàng giả, đầu cơ, thao túng giá và tăng giá bất hợp lý các mặt hàng thiết yếu dịp cuối năm và Tết.

Thực tế hơn 2 tháng nay, người dân TP.HCM xếp hàng từ 2-3h sáng để mua vàng miếng và vàng nhẫn tại các điểm SJC, PNJ… Vàng miếng SJC thường xuyên “cháy hàng”, website đăng ký trực tuyến của SJC liên tục quá tải, lỗi hệ thống. Từ 18/11, SJC tạm ngưng đăng ký online, chỉ bán trực tiếp tại 2 điểm chính ở TP.HCM.

Giá vàng miếng SJC từng chạm đỉnh 153 triệu đồng/lượng ngày 17/10, cao bất thường so với thế giới. Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 đã có công văn gửi các lực lượng chức năng TP.HCM yêu cầu thanh tra, kiểm tra gắt gao, không loại trừ khả năng có doanh nghiệp, cá nhân đầu cơ, thao túng giá.

Đợt kiểm tra 180 điểm lần này được xem là bước siết mạnh nhất từ trước đến nay của TP.HCM nhằm làm lành mạnh thị trường vàng, bảo vệ người tiêu dùng và ngăn chặn biến động bất thường trước nhu cầu tăng cao dịp Tết 2026.

Chuỗi trà sữa Mixue lần đầu cắt giảm cửa hàng ở Việt Nam

Lần đầu tiên sau nhiều năm bành trướng mạnh mẽ, Mixue đóng bớt cửa hàng tại Việt Nam và Indonesia trong 6 tháng đầu 2025. Đây là hai thị trường nước ngoài lớn nhất của chuỗi trà sữa giá rẻ này.

Theo báo cáo bán niên công bố ngày 28/8/2025, Mixue Group đạt doanh thu 14,87 tỷ nhân dân tệ (hơn 56.000 tỷ đồng), tăng 39,3%; lợi nhuận ròng 2,72 tỷ NDT (hơn 10.200 tỷ đồng), tăng 44,1% so với cùng kỳ. Kết quả ấn tượng này có được nhờ chiến lược “cắt lỗ, tối ưu”: đóng cửa các điểm bán kém hiệu quả, di dời cửa hàng sang vị trí tốt hơn (doanh thu trung bình ngày tăng >50% sau di dời) và nâng cao vận hành.

Tính đến 30/6/2025, Mixue có hơn 4.700 cửa hàng quốc tế, giảm 162 cửa hàng so với cuối 2024. Công ty không công bố con số cụ thể tại từng nước nhưng xác nhận đã thực hiện cắt giảm ở Việt Nam và Indonesia.

Tại Việt Nam – thị trường lớn thứ 3 sau Trung Quốc và Indonesia – Mixue từng có 1.304 cửa hàng (cuối tháng 9/2024) và là chuỗi F&B đông nhất cả nước. Động thái cắt giảm nằm trong xu hướng chung: theo iPOS, nửa đầu 2025 Việt Nam mất 7,1% số lượng cửa hàng F&B, Hà Nội và TP.HCM đều giảm trên 11%, thị trường bước vào giai đoạn “thanh lọc khốc liệt”.

Dù giảm điểm bán quốc tế, Mixue vẫn tăng trưởng mạnh nhờ tự chủ chuỗi cung ứng, giá rẻ (10-30k/ly) và mô hình nhượng quyền hiệu quả. Trong nước Trung Quốc, hệ thống đã gần 48.300 cửa hàng và tiếp tục mở rộng.