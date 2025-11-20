Cụ 80 “đốt” tiền tỷ mua đồ trên livestream vì tin tưởng “mua sinh lời”

Cháu nội “sốc nặng” khi ông “nghiện” mua sắm qua livestream

Anh Xu (Trung Quốc) có ông nội năm nay đã 80 tuổi. Sau khi về hưu, hai vợ chồng ông sống ở nhà riêng, con cái thỉnh thoảng đến thăm. Vào tháng 4 năm nay, khi anh Xu về thăm ông mới ngỡ ngàng phát hiện nhà kho của ông hàng chồng thùng carton lớn nhỏ. Bên trong là rất nhiều món trang sức, đồ trang trí và nhiều đồ sưu tầm khác.

Anh Xu cho biết, mọi người rất ít khi vào nhà kho nên việc cụ ông tự mua sắm online không bị phát hiện. Sau nhiều lần gặng hỏi, cụ ông mới thừa nhận đã mua những món đồ này từ nhiều phòng livestream khác nhau trên một nền tảng thương mại điện tử.

Theo lịch sử mua hàng, cụ ông đã bắt đầu đặt hàng từ khoảng năm 2023 và đã mua gần 10.000 “món đồ sưu tầm" cho đến nay, tiêu tốn tổng cộng 400.000 NDT (1,4 tỷ đồng). Mặc dù mỗi món đồ ông mua có giá chỉ vài chục NDT, nhưng do số lượng quá nhiều nên tổng chi phí cũng đội lên rất cao.

Anh Xu, cháu nội cụ ông cho biết, những món đồ “sưu tầm” của ông có mức giá “thượng vàng hạ cám”, từ 1 NDT (3.600đ) cho đến hơn 1.000 NDT (3,6 triệu đồng) cũng có.

Một số thùng hàng trong kho hàng khổng lồ của ông nội anh Xu

Theo ảnh chụp màn hình một số đơn hàng do anh Xu cung cấp vào ngày 6 và 7 tháng 11 năm 2023, ông nội anh đã đặt nhiều đơn hàng cho sản phẩm có tên "Vòng tay pha lê vàng, vòng tay bùa may mắn, vòng tay vàng tự làm, vòng tay trang sức kiêm bùa may mắn đính hạt rời cho nam và nữ". Kiểu dáng các sản phẩm khá đa dạng, tổng giá trị 7 đơn hàng này là 10.440 NDT (37,7 triệu đồng).

Những cuốn sổ ghi chép đơn hàng online của cụ ông 80 tuổi

Do số lượng đơn hàng quá lớn, anh Xu vẫn chưa thể kiểm kê hết. Tuy nhiên, anh đã tìm được 10 cuốn sổ tay khổ A5, bên trong là "kho lưu trữ sưu tầm" được cụ ông viết tay tỉ mỉ. Mỗi trang đều được phân loại và ghi chép rõ ràng tên sản phẩm, cửa hàng mua, trọng lượng, giá cả, ngày tháng, kèm theo thông tin chi tiết.

Ông nội của anh Xu cũng sưu tầm những bức tượng trang trí tê giác lông, giá từ 199 - 499 NDT (719.000 - 1.800.000đ)/chiếc. Anh Xu kể rằng những người livestream liên tục nhấn mạnh rằng những món đồ trang trí này có thể bán được hàng chục triệu NDT trong tương lai và có giá trị sưu tầm rất lớn. Đây cũng là lý do khiến cụ ông 80 tuổi mua rất nhiều mặt hàng này.

Thậm chí, cụ ông còn ghi chép các kiến thức liên quan về tê giác lông. Theo đó, “mẫu vật thật rất hiếm và giá của chúng tăng lên hàng năm”. Cụ ông đã bắt đầu mua các sản phẩm liên quan đến tê giác lông (Coelodonta antiquitatis) từ ngày 13/4/2023, bao gồm đồ trang trí, sừng, bát và cốc. Đáng lo ngại hơn, cuốn số của cụ ông còn ghi lại những tác dụng y học được cho là của "tê giác lông”. Ví dụ, một chiếc “thìa vàng đen” được quảng cáo có thể giúp trẻ em hạ sốt trong 30 phút bằng cách dùng thìa uống nước.

Anh Xu cho biết, không có món đồ “sưu tầm” nào đi kèm giấy chứng nhận. Sau đó, anh đã nhờ một người bạn làm trong ngành thẩm định kiểm tra. Kết quả cho thấy những "bảo vật" có thể tăng giá trị này thực chất chỉ là đồ thủ công mỹ nghệ thông thường làm từ vật liệu tổng hợp, chứ không phải hiện vật tê giác lông thật.

Anh Xu muốn liên hệ với người bán để trả lại hàng và được hoàn tiền, nhưng phát hiện đơn hàng đã được đặt từ lâu, hầu hết người bán đều không thể liên lạc được. Dịch vụ khách hàng của nền tảng thương mại điện tử luôn trả lời tự động, không thể chuyển tin nhắn đến người bán. Vào ngày 2 tháng 11, anh Xu nhận được phản hồi từ nền tảng mua sắm trực tuyến nói rằng thời gian hậu mãi cho hàng hóa đã hết và không thể hoàn tiền.