Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương trị giá thế nào, những ai đang nắm giữ?

Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương công bố danh sách cổ đông nước ngoài

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) của ông Trần Bá Dương vừa công bố cập nhật mới về vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông nước ngoài.

Theo đó, tổng vốn điều lệ của Thaco vẫn giữ nguyên ở 30.510 tỷ đồng từ lần thay đổi vốn điều lệ vào tháng 8/2020. Trong số này, phần vốn tư nhân trong nước chiếm 22.321 tỷ đồng (tương đương 73,2%), còn lại 8.189 tỷ đồng là vốn của nhà đầu tư nước ngoài (26,8%).

Trong nhóm cổ đông ngoại, Jardine Cycle & Carriage Limited (JC&C) của Singapore đang nắm giữ tỷ lệ lớn nhất với số vốn góp hơn 8.126 tỷ đồng, tương đương 26,6% vốn. Toàn bộ phần sở hữu này được ủy quyền cho ông Cheah Kim Teck đại diện.

JC&C là một công ty con tại Singapore thuộc tập đoàn đầu tư Jardine Matheson của Anh Quốc nhưng có trụ sở chính ở Hongkong, với hàng loạt khoản đầu tư lớn nhỏ vào nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam.

Các khoản đầu tư tài chính của Jardine Matheson vào Việt Nam chủ yếu do JC&C thực hiện. Bên cạnh khoản đầu tư vào Thaco, hiện JC&C còn là cổ đông lớn nhất nắm 41,4% vốn của REE và 10,6% cổ phần của Vinamilk. Hai khoản đầu tư này đang có giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh JC&C, còn có 107 nhà đầu tư nước ngoài khác góp vốn vào tập đoàn, gồm nhiều cá nhân mang quốc tịch Hàn Quốc. Trong 107 người này, phần góp vốn thấp nhất từ 10 triệu đồng (Jung Mihuyn, Kim Miae, Kim Heejung, Ko Young Ran, Bae Eun Jung) tới cao nhất là 9 tỷ đồng (Yuhn Young Lae).

Thaco có giá trị thế nào, đang kinh doanh ra sao?

Thaco được thành lập từ năm 1997 tại Đồng Nai, do ông Trần Bá Dương sáng lập đồng thời làm Chủ tịch HĐQT. Từ một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu xe cũ, cung cấp phụ tùng sửa chữa ô tô, Thaco đã phát triển đa ngành gồm 6 tập đoàn thành viên: Thaco Auto (ô tô), Thaco Industries (cơ khí và công nghiệp hỗ trợ), Thaco Agri (nông nghiệp), Thadico (đầu tư, xây dựng), Thisco (thương mại và dịch vụ), Thilogi (logistics).

Doanh nghiệp này hiện chưa niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Dù vậy, giá trị doanh nghiệp được “hé lộ” tại báo cáo tài chính quý II/2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán VietinBank (VietinBank Securities - CTS).

Ghi nhận, tổng lượng cổ phiếu chưa niêm yết bán ra trong kỳ là 9.324.332 đơn vị (xấp xỉ lượng còn lại ở Thaco), thu về hơn 326,3 tỷ đồng. Với mức giá hơn 326,36 tỷ đồng, VietinBank Securities và đối tác ngầm định giá mỗi cổ phần Thaco khoảng 35.000 đồng/cổ phần. Quy đổi theo mức giá này, doanh nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương được định giá khoảng 106.785 tỷ đồng, xấp xỉ 4,1 tỷ USD.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo doanh nghiệp công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) gần đây, năm 2024, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 3.025 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước; vốn chủ sở hữu đạt 55.827 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả 139.754 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngân hàng 91.100 tỷ đồng (tăng 31.500 tỷ so với đầu năm) và dư nợ trái phiếu 13.333 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/tổng tài sản tăng từ 0,69 lần lên 0,71 lần, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 2,24 lần lên 2,5 lần.

Đầu tháng 11 vừa qua, Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương đã thâu tóm 1,4ha đất từ Tập đoàn Geleximco. Cụ thể, lô đất nhận chuyển nhượng có ký hiệu VP1 với diện tích đất 14.005m2 (hơn 1,4ha), diện tích xây dựng 6.357m2, tổng diện tích sàn xây dựng 94.740m2, tầng cao 30-35 tầng, mật độ xây dựng 46%, bố trí 3 tầng hầm để xe, kỹ thuật. Chức năng sử dụng văn phòng, thương mại dịch vụ và văn phòng lưu trú (officetel).

Tổng mức đầu tư phần dự án chuyển nhượng là khoảng 2.850 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Tiến độ thực hiện phần dự án chuyển nhượng quý IV hoàn thành.

Không chỉ hoạt động đa ngành, doanh nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương cũng đang nhắm tới các dự án hạ tầng quy mô lớn, trong đó có đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 67 trị giá tỷ USD.