Bỏ trăm tỷ nuôi cá, cả đàn cá mất tích bí ẩn, vài năm sau thu về hàng trăm tỷ đồng

Từ “ông trùm ngành thép” đến “kẻ điên”

Hà Khiết Thu - một “ông trùm” ngành thép tại Trung Quốc từng bị coi là “kẻ điên” khi đột nhiên quyết định bỏ ra 30 triệu NDT (hơn 108 tỷ đồng) chỉ để nuôi cá. Khi đó là năm 2008, Sở Nông nghiệp tỉnh Vân Nam đã công bố các dự án đầu tư, một trong số đó là hợp đồng thuê hồ chứa trên sông Lan Thương để nuôi cá.

Trong khi các doanh nhân khác từ chối dự án này vì sông Lan Thương rất sâu, nước chảy xiết khiến việc nuôi cá trở nên quá rủi ro, ông Thu lại nghĩ ngược lại. Ông cho rằng Vân Nam có điều kiện tự nhiên tốt, nước trong và môi trường sinh thái rất thích hợp để nuôi cá. Thậm chí, ông còn thuê người đo nhiệt độ nước. Kết quả, nhiệt độ mùa hè là 26 độ C, mùa đông là 16 độ C. Chênh lệch nhiệt độ rất nhỏ, rất thích hợp cho sự phát triển của cá. Chưa kể, sông Lan Thương còn được mệnh danh là “Ngân hàng cá thế giới" với nhiều loại cá tự nhiên chất lượng cao.

Ông Thu tin rằng cá thực sự tươi được nuôi dưỡng từ môi trường tự nhiên. Tuy giá cả có thể sẽ đắt nhưng chắc chắn sẽ có người mua. Thị trường Trung Quốc lúc bấy giờ đang thiếu những loại cá được nuôi tự nhiên như thế này.

Dù vậy, các nhân viên của công ty đều không tin tưởng vào dự án này của ông, thậm chí, chị gái và ông còn có một trận tranh cãi kịch liệt, bởi bản thân ông Thu chưa hề có kinh nghiệm nuôi cá.

Bất chấp sự phản đối từ gia đình và những người xung quanh, ông vẫn triển khai dự án nuôi cá với tốc độ chóng mặt. Ông tin rằng khoản đầu tư của mình sẽ mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu NDT trong vòng ba năm. Mặc dù trước đó, trong hành trình thu gom cá giống, rất nhiều con đã bị chết trên đường vận chuyển, lãng phí rất nhiều tiền.

Tuy nhiên, thực tế không diễn ra như ông mong đợi. Ông đã thả 60 triệu con cá giống xuống sông Lan Thương ở Vân Nam, nhưng sau nhiều năm vẫn không thu hoạch được con cá nào. Ông thậm chí đã thuê một đội đánh bắt cá chuyên nghiệp, nhưng tất cả đều trở về tay không sau 4 tháng.

Không nản lòng, ông đã thuê hơn chục đội đánh cá khác nhau nhưng vẫn không tìm thấy con cá nào. Tình huống này kỳ lạ đến nỗi một số người bắt đầu suy đoán rằng có một con quái vật nước ăn cá trong nước.

Các cổ đông và nhân viên của công ty ông đều phàn nàn, đổ lỗi rằng ông Thương quá bất tài và lãng phí tiền bạc. Kết quả, 6 cổ đông ban đầu chỉ còn lại 2 người, 200 trong số 300 nhân viên đã xin nghỉ việc.

“Quý nhân” xuất hiện và mẻ cá đầu nặng hàng trăm tấn

May mắn thay, ngay trong tình cảnh khó khăn đó, ông Thu gặp được Dư Kiến Ba - người tự xưng là giảng viên khoa Khoa học và Công nghệ Chăn nuôi thuộc Đại học Nông nghiệp Hồ Nam. Ông có kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về tập tính của động vật.

Ông Ba nói rằng có thể giúp ông Thu bắt được cá, nhưng việc điều tra cấu trúc chất lượng nước sông Lan Thương sẽ mất bảy hoặc tám tháng, đồng thời cần tới bảy hoặc tám triệu NDT (25 - 29 tỷ đồng) tiền tài trợ. Trong quá trình điều tra, ông Thu không được can thiệp.

Lúc này, nhiều người khuyên ông Thu không nên tin, cho rằng đó là trò lừa đảo từ một kẻ lạ mặt. Tuy nhiên, ông Thu vẫn lựa chọn tin vào “quý nhân” này.

Ông Ba sau đó phát hiện ra cá giống có thể đã chạy trốn đến vùng nước sâu hơn để tránh bị bắt.

Tuy nhiên, lưới đánh cá thông thường chỉ sâu 30 mét, không đủ để đánh bắt cá ở vùng nước sâu. Vì vậy, ông Ba đã làm một tấm lưới lớn, sâu 90 mét và rộng 1.500 mét, đồng thời lập một kế hoạch đánh bắt để lùa cá vào vùng nước nông, từ đó thu gom dễ hơn.

Kỳ tích đã xảy ra khi vài tháng sau, họ đã có được một vụ thu hoạch bội thu. Sau ba năm, lần đầu tiên ông Thu và các nhân viên nhìn thấy 480 tấn cá trưởng thành to lớn, mập mạp khác thường được đưa lên từ lưới.

Đây đều là cá nuôi tự nhiên, chất lượng cao và có hương vị ngon hơn nhiều so với cá nuôi. Sau khi tin tốt lan truyền, cá tự nhiên của ông Thu nhanh chóng được đưa vào thị trường. Mặc dù đắt gấp đôi so với các cửa hàng khác nhưng khách hàng vẫn sẵn sàng mua.

Ông Thu đã hợp tác với các nhà hàng lớn ở Vân Nam, Quảng Đông, Tứ Xuyên và Hồ Nam để phát triển nhiều món ăn từ cá sông. Mỗi khu vực chính chỉ được phân công một nhà phân phối và họ chỉ hợp tác với các thương gia đáng tin cậy.

Đến năm 2018, giá trị sản lượng cá hàng năm của ông đạt 20 triệu tấn và doanh số hàng năm đạt 30 triệu NDT (hơn 108 tỷ đồng). Chỉ trong vài năm, tài sản của ông đã vượt quá 100 triệu NDT (hơn 361 tỷ đồng), các cổ đông và nhân viên làm việc với ông cũng kiếm được rất nhiều tiền. “Kẻ điên” năm nào trong mắt mọi người giờ đây đã leo lên đỉnh cao thành công.